Ministrul Mediului avertizează că, potrivit informațiilor obținute „pe surse”, în aceste zile există o agitație intensă în instituțiile din subordinea ministerului. În aceste structuri s-ar pregăti concursuri pentru ocuparea unor posturi-cheie.

„Zilele acestea am aflat despre autorităţile din subordinea , că este o foarte mare forfotă, că se pregătesc să fie date concursuri de către reprezentanţii PSD, ca să fie ocupate anumite posturi-cheie din instituţie. Vă garantez că, în momentul în care voi afla că pe linie politică cineva pregăteşte permanentizarea unor posturi, acum, pe ultima sută de metri, ca să nu poată să fie luate măsuri de reformă, vor exista, în mod evident, nişte evaluări şi da, dacă sunt oameni care sabotează în acest fel instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, ei nu vor mai putea să fie nominalizaţi, din punctul meu de vedere, de către Ministerul Mediului, în cazul de faţă eu, cât sunt ministru al Mediului”, a transmis Diana Buzoianu sâmbătă, la TVR Info, notează dgi24.ro.