Ministrul Mediului avertizează că, potrivit informațiilor obținute „pe surse”, în aceste zile există o agitație intensă în instituțiile din subordinea ministerului. În aceste structuri s-ar pregăti concursuri pentru ocuparea unor posturi-cheie.
„Zilele acestea am aflat despre autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, că este o foarte mare forfotă, că se pregătesc să fie date concursuri de către reprezentanţii PSD, ca să fie ocupate anumite posturi-cheie din instituţie. Vă garantez că, în momentul în care voi afla că pe linie politică cineva pregăteşte permanentizarea unor posturi, acum, pe ultima sută de metri, ca să nu poată să fie luate măsuri de reformă, vor exista, în mod evident, nişte evaluări şi da, dacă sunt oameni care sabotează în acest fel instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, ei nu vor mai putea să fie nominalizaţi, din punctul meu de vedere, de către Ministerul Mediului, în cazul de faţă eu, cât sunt ministru al Mediului”, a transmis Diana Buzoianu sâmbătă, la TVR Info, notează dgi24.ro.
Ministrul Mediului susține că suspiciunile vizează în principal posturile ocupate temporar, prin numiri făcute de directorii instituțiilor din subordine. Potrivit acesteia, din informațiile neoficiale reiese că, în unele cazuri, au început deja demersuri pentru organizarea de concursuri. Aceste proceduri ar fi dedicate persoanelor aflate interimar și le-ar consolida pozițiile, făcând ulterior foarte dificilă înlocuirea lor.
„Vă garantez că noi nu vom permite un astfel de teatru de prost gust, pe banii şi pe nervii românilor. În niciun caz nu se vor permanentiza posturi politice pentru nişte oameni care nu vor putea să demonstreze că au competenţa necesară. Nu, în plină criză politică, când nimeni nu se uită pe subiectul acesta, gata, repede, rapid lansăm nişte concursuri şi punem nişte oameni care să fie permanent acolo”, a mia precizat Diana Buzoianu.