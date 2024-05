Animalele care terorizează brașovenii. Localnicii le văd din ce în ce mai des (VIDEO)

Prezența urșilor este de domeniul trecului, Mistreții dau târcoale pe străzi, iar localnicii îi văd seară de seară.

Tot mai multe apeluri la 112

Numărul apelurilor la 112 a crescut în ultima lună. Specialiștii spun că miștreții sunt atrași de hrana pe care o găsesc în oraș, conform

Prima apariție a mistreților în acest an a avut loc în martie, iar până acum s-au înregistrat deja 50 de apeluri la 112 care semnalează prezența acestor animale sălbatice.

„Dacă în lunile aprilie şi martie am avut 28 de solicitări, doar în luna mai a acestui am avut un număr de 24 de solicitări. Comparativ cu anul trecut, spre exemplu, vă pot spune că în primele 4 luni ale anului 2023 nu am avut niciun apel care să semnaleze prezenta mistreţilor”, a spus Luiza Dănilă, purtătorul de cuvânt al IJJ Braşov.

Mistreții printre blocuri

Mistreții au fost văzuți în , la nici 100 de metri de casele oamenilor. În zilele următoare, aceștia au ajuns dela printre blocuri și în parc.

Jandarmii au transmis că, de cele mai multe ori, mistreții se retrag singuri în pădure și le recomandă oamenilor să nu se apropie de ei pentru că pot fi periculoase.

Animalele care apare adesea în zonele urbane din România sunt urșii, căprioarele, șerpii și mistreții, conform unui studiu realizat între 2015 și 2020.