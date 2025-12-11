Laurențiu Beșu, magistratul apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, a reacționat după ce Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună și i-a cerut să își clarifice statutul. Judecătorul susține că în CV-ul său figurează clar și public că a lucrat la „Doi și un sfert”, serviciul de informații al Ministerului de Interne.

„Din punctul meu de vedere, toată această discuție despre parcursul meu profesional este doar de încercare de discreditare a persoanei mele, implicit de a induce ideea că ce am spus eu este fals. Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor”, a precizat Beșu potrivit .

Cum descrie Laurențiu Beșu parcursul său profesional

Judecătorul a explicat în detaliu cariera sa: „Ca să lămuresc și parcursul meu profesional, acesta a fost tot timpul public, nu a fost secret, a fost publicat pe site-ul Judecătoriei Fetești, instanța la care am început cariera de magistrat. Eu am terminat liceul militar de la Ploiești, apoi am urmat cursul Academiei de Poliție. Am fost ofițer la Inspectorul de Poliție al județului Giurgiu între 2001 și 2006. Apoi între 2006 și 2011 am fost ofițer la Serviciul Județean de Informații Giurgiu”.

Beșu subliniază că această informație a fost mereu publică și a fost menționată și în adeverințele depuse la concursul pentru admiterea în magistratură.

„Anual dau declarații în care arăt că, în perioada 2006-2011, am lucrat la acest serviciu. Evident că, în acest moment, nu mai am nicio legătură cu acest serviciu, deoarece legea privind statutul magistratului spune clar că nu poți să fii magistrat și să fii în același timp ofițer de informații sau să ai vreo legătură cu un serviciu de informații. Adeverința mea, depusă la dosarul pentru concursul de admitere în magistratură este emisă de DGPI. Se menționează că este emisă în vederea atașării la dosarul pentru concursul de admitere în magistratură. Anual dau o declarație în care menționez această informație. Sunt foarte mulți judecători sau procurori care au fost lucrători ai serviciului de informații în Ministerul de Interne”, a mai spus el.

Care este poziția Curții de Apel București și reacția magistraților

Curtea de Apel București a calificat drept „denigratoare și fără acoperire faptică” . Mai mult, instituția a insinuat că Beșu ar fi agent acoperit, bazându-se pe articole de presă de anul trecut, și i-a cerut public să își clarifice urgent statutul.

În replică, aproape 200 de judecători și procurori au transmis un mesaj de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder: „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”.