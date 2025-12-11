B1 Inregistrari!
Ce-a făcut judecătoarea Raluca Moroșanu imediat după discursul său care i-a lăsat mască pe toți

Ana Maria
11 dec. 2025, 19:17
Sursa foto: Captura video Youtube
Judecătoarea Raluca Moroșanu a surprins prin sinceritatea declarațiilor făcute joi, în timpul conferinței de presă a Curții de Apel București. Aceasta a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă magistrații, subliniind faptul că „muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”.

Moroșanu, cu o experiență de 26 de ani în magistratură, a ținut să precizeze că susține afirmațiile colegului său, Laurențiu Beșu, făcute în reportajul Recorder.

Cum a decurs intervenția Ralucăi Moroșanu în fața presei

Inițial, vocea magistratei nu s-a auzit clar în sala de conferințe, iar operatorii TV au fost nevoiți să o invite să se apropie de microfon. După ce a ajuns în dreptul președintei Curții de Apel, Liana Arsenie, Raluca Moroșanu a vorbit cu voce clară și convingătoare, demonstrându-și experiența dobândită în cadrul Institutului Național al Magistraturii. Discursul său a fost unul direct, în care a denunțat „acțiunile disciplinare” care, spune ea, „terorizează” magistrații.

Ce-a făcut Raluca Moroșanu după discursul șocant

Imediat după ce a încheiat discursul său, Raluca Moroșanu a avut o discuție scurtă cu câțiva prieteni, majoritatea din afara sistemului judiciar. Aceștia au povestit pentru HotNews că judecătoarea le-a spus simplu că „am fost în direct”. În timp ce unii au urmărit intervenția ei la televizor sau online, alții nici măcar nu apucaseră să o vadă.

Fără să piardă timp, Moroșanu le-a comunicat rapid celor apropiați că trebuie să se întoarcă în sala de judecată, având dosare pe rol. „Până am început să trimitem înregistrarea cu Raluca între noi, ea deja nu mai avea semnal, intrase în sala de judecată”, au declarat aceștia.

Conform datelor publice, judecătoarea a avut în această zi la Curtea de Apel București nu mai puțin de 11 dosare, printre care și trei tentative de omor, viol, lipsire de libertate și tâlhărie calificată. Astfel, chiar dacă intervenția sa a făcut rapid înconjurul țării, Raluca Moroșanu a fost nevoită să își continue imediat activitatea intensă din instanță.

Ce a spus judecătoarea Raluca Moroșanu

Judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a luat prima cuvântul în timpul conferinței de presă a Curții de Apel București, a făcut o serie de dezvăluiri șocante.

„Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi, pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face.

Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune”, a declarat magistratul, la începutul conferinţei.

