Judecătoarea Raluca Moroșanu a surprins prin sinceritatea declarațiilor făcute joi, în timpul conferinței de presă a Curții de Apel București. Aceasta a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă magistrații, subliniind faptul că „muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”.

Moroșanu, cu o experiență de 26 de ani în magistratură, a ținut să precizeze că susține afirmațiile colegului său, Laurențiu Beșu, făcute în reportajul Recorder.

Cum a decurs intervenția Ralucăi Moroșanu în fața presei

Inițial, vocea magistratei nu s-a auzit clar în sala de conferințe, iar operatorii TV au fost nevoiți să o invite să se apropie de microfon. După ce a ajuns în dreptul președintei Curții de Apel, Liana Arsenie, Raluca Moroșanu a vorbit cu voce clară și convingătoare, demonstrându-și experiența dobândită în cadrul Institutului Național al Magistraturii. Discursul său a fost unul direct, în care a denunțat „acțiunile disciplinare” care, spune ea, „terorizează” magistrații.

Ce-a făcut Raluca Moroșanu după discursul șocant

Imediat după ce a încheiat discursul său, Raluca Moroșanu a avut o discuție scurtă cu câțiva prieteni, majoritatea din afara sistemului judiciar. Aceștia au povestit pentru că judecătoarea le-a spus simplu că „am fost în direct”. În timp ce unii au urmărit intervenția ei la televizor sau online, alții nici măcar nu apucaseră să o vadă.

Fără să piardă timp, Moroșanu le-a comunicat rapid celor apropiați că trebuie să se întoarcă în sala de judecată, având dosare pe rol. „Până am început să trimitem înregistrarea cu Raluca între noi, ea deja nu mai avea semnal, intrase în sala de judecată”, au declarat aceștia.

Conform datelor publice, judecătoarea a avut în această zi la Curtea de Apel București nu mai puțin de 11 dosare, printre care și trei tentative de omor, viol, lipsire de libertate și tâlhărie calificată. Astfel, chiar dacă intervenția sa a făcut rapid înconjurul țării, Raluca Moroșanu a fost nevoită să își continue imediat activitatea intensă din instanță.

Ce a spus judecătoarea Raluca Moroșanu

Judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a luat prima cuvântul în timpul conferinței de presă a Curții de Apel București, a făcut o serie de șocante.