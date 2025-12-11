În total, 178 de judecători și procurori din întreaga țară și-au exprimat public solidaritatea față de colegii lor, Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, după dezvăluirile Recorder. Inițiativa a fost făcută publică de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, care a transmis un mesaj clar și puternic în care subliniază că „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.”
Mesajul subliniază faptul că tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol și atrage atenția asupra „disfuncționalităților profunde și sistemice” din sistemul judiciar. Semnatarii cer o reformă reală, onestă, care să garanteze o justiție liberă, dreaptă și credibilă, în slujba cetățeanului.
„Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesajul public.
Solidaritatea exprimată de aproape 180 de magistrați reflectă un semnal puternic de susținere a celor care au avut curajul să vorbească deschis despre problemele și presiunile din justiție. Acest gest vine într-un moment în care dialogul despre reformele în sistemul judiciar este mai necesar ca oricând.
Redăm, mai jos, mesajul integral publicat de Sorina Marinaș, pe Facebook:
„Subsemnații, judecători și procurori,
Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.
Mihaela Niță – Curtea de Apel București
Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București
Mariana Constantinescu – judecator pensionar CAB
Cristina Craiu – judecator pensionar CAB
Veronica Găina – judecator pensionar CAB
Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova
Andrei Bodean – Parchetul militar de pe lângă Curtea Militara de Apel
Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești
Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești
Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești
Pîrlea Alexandru Claudiu -PT Suceava
Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești
Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova
Ardelean Cristian – PT Bihor
Ciprian Cosniță – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
Ciprian Man – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
Ciprian Puie – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
Dornici Viorel – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
Cătălina Padeanu – Curtea de Apel Craiova
Lăncrănjan Alexandra – PICCJ
Cosmin Iordache – procuror
Raluca Mirică – PICCJ
Ionela Bălan – DNA
Ramona Jardieanu – DNA
Mihaela Beldie – procuror
Mihai Ghica – CA Cluj
Marius Vâlcu – PICCJ
Marius Vartic – fost procuror DNA
Sortan Monica – CA Cluj
Răzvan Alexandru Bara – PT Brașov
Ramona Mungiu – PCAB
Raluca Gheorghe – DNA
Liviu Cîrneciu-Tribunalul Covasna
Alexandra Dordea-DIICOT
Marian Clement Virgil-PJ Gherla
Arpinte Nicoleta-procuror pensionar
Deliuș Laura-PJ Sector 1
Iulian Nica-PM Cluj
Carnariu Bianca Diana-DIICOT ST Satu Mare
Ioan Amariei-procuror
Palaghia Monica-PMTM Iași
Nicolae Carlescu-procuror
Cătălina Stoian-PCAB
Morar Ciprian-PT Bihor
Sas George Florin-DIICOT
Cristian Jarca-PJ Oradea
Sorin Beteringhe-PCA Oradea
Moroiu Laura-Tribunalul Neamț
Cristi Danileț-judecător pensionar
Ioana Maria Câmpean-Tribunalul Timiș
Lavinia Rus-procuror
Ana Mureșan-PICCJ
Daniel Florin Ungureanu-PCA Ploiești
Cazac Anca-Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
Mateescu Mihaela-PJ Brașov
Dumitru Alexandra-Judecătoria Cluj
Antonia Novitchi-Tribunalul Timiș
Pîrvu Ana Maria-PT București
Andrei Doncea-PJ Cornetu
Ursuț Cristian-PJ Buftea
Andreea Luca-PJ Buftea
Andrei Cristian-PJ Buftea
Claudiu Eduard Corobană-Tribunalul București
Radu Ganea-PJS 2
Diac Ana Maria-PTB
Ancuța Ailene-Tribunalul Iași
Mirtha Elena Meleaca – CA Craiova
Mihai Negulescu – DIICOT
Emanuel Mihoc- PT Sibiu
Anda Ungurean – Tb Botoșani
Mihaela Bojin – Tb Brașov
Bocai Tudor Florin – PT Hunedoara
Anca Boeriu DIICOT
Maria Rîmniceanu -DIICOT
Lilișor Câțu – DIICOT
Cătălin Moraru – DIICOT
George Gavrilă – DIICOT
Florea Sanda Cristina – PT Ilfov
Codreanu Alexandru – PT Brașov
Baciu Maria Magdelena – PJs1
Tisu Cristina – PT Bihor
Rarinca Felicia Tincuta – Tb Brașov
Nanu Vladimir – DIICOT
Monica Cornea – PT București
Cristea Emilia – PT București
Daniel Giorgian – PT București
Ungurean Andreea Elisabeta – jud Cluj Napoca
Sadîc Zafer – Pt Constanța
Sava Diana – Jud Brașov
Pîslaru Doina – DIICOT
Alexandra Crina Tanasa – Tb pentru minori și familie Brasov
Negulescu Raluca – DIICOT
Raducu Mihai – DIICOT
Răducu Mădălina – DIICOT
Simion Daniel – PJ Iași
Mitrofan Iuliana Floarea – Tb Bistrița Năsăud
Vasut Claudia Diana – PJ Oradea
Soltan Alexandru – PICCJ
Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
Alma Dundev – PT Mureș
Claudiu Dorian Statache – PJ Brașov
Cerbu Mircea Theodor – Jud Brașov
Cristina Moisa – CA Brașov
Zârnă Ioana Artemiza – PJ Buftea
Cosmin cristescu – DIICOT
Corina Dinică – DIICOT
Cristina Dufour- DIICOT
Paiuși Marius – PCAB
Adriana Alexe – PICCJ
Cosntantin Mîndroceanu – PJ Buftea
Radu Emilia – Pj Buftea
Minea Grigoraș Cristina Florentina – Pj Buftea
Ana Maria Păun – Pj Buftea
Ștefăniță Gogea DIICOT
Tudor Filip – PJ s6
Alexe Adriana – PICCJ
Tudor Vasiu – PT Mureș
Cristina Gogea – CA Brașov
Iulia Crișan – PJ s4
Bogdan Niculescu – DIICOT
Cosmin Puiulescu – DIICOT
Rus Bogdan Florin – PJ s4
Iordache Irina – PJ s1
Dan Bubuiug – DIICOT
Adrian Țîrlea – PTB
Alexandra Pop- PJ Brașov
Gherghina Alina Nicoleta -PJs6
Dinga Adrian – PJ Iași
Marius Borta – PJ s4
Ioana Vlaston – PT București
Bucșă Nicoleta – PJ Iași
Alexandru Ghinea – PT București
Andrei Iustin Costel – PJ Sibiu
Andreea Vișan – PJs6
Zlate Nadia – DNA
Enescu George – DIICOT
Valeriu Iordache – PT Argeș
Alina Andrițoiu – PICCJ
Ancuța Andrițoiu – PCA Brașov
Căpăstraru Mila Ramona – PJs3
Constantin Botea – PJs6
Vlad Crăciun – PT București
Ioana Pasculet – CA Cluj
Florin Zeres – Tb Sibiu
Violeta Andrei – DIICOT
Dumitru Alexandru Daniel – PJ Buftea
Bradea Vlad – DIICOT
Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
Oana Bunea – CA Timiș
Scorta Robert – PMTMT
Florentina Ivăncioiu – Tb București
Radu Dusa – CA Cluj
Vlad Alexandru Bențan – DIICOT
Ioan Gaga – Tb Cluj
Cosmin Constantin Andrei – Pj Făgăraș
Tokos Lehel – DIICOT
Ghenu Andreea – DNA
Simona Stefăniu – DIICOT
Teona Gabriela Boteanu – Tb Cluj
Ibănescu Larion Alexandra – PT Vaslui
Maria Filip – Tb specializat Cluj
Bogdan Ștefăniu – DIICOT
Todea Laurențiu – PT Timiș
Pop Ciprian – PJ Luduș
Vîlceanu Florin – Tb București
Silvia Pietraru – PT Argeș
Constantin Grăjdeanu – PT Bacău
Taghiev Ramona – PCA Bacău
Antaloae Ovidiu – Jud Oltenița
Alexandru Marin – PT București
Șerban Viorel – PCAB
Felicia Vlad – PCA Brasov
Corina Dragu – PCA Brasov
Ioana Nicoară – PMT Cluj
Roșca Anda Elena – jud Cluj
Iulia Ianovici- PT satu Mare
Baldea Diana – procuror pensionar
Ramona Zglimbea, judecător pensionar
Pe parcursul zilelelor viitoare, vom informa public cu privire la actualizarea listei si a măsurilor propuse.
Raluca Moroşanu, judecătoare la Curtea de Apel Bucureşti a confirmat, la conferința de presă organizată după ancheta Recorder, că dezvăluirile sunt reale. Magistratul s-a prezentat spunând că este judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti, având o experiență de peste 26 de ani. Magistratul a confirmat ceea ce a spus colegul său și și-a arătat susținerea față de el.
„Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi, pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face. Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune”, a spus jduecătoarea la începutul conferinţei.