În total, 178 de judecători și procurori din întreaga țară și-au exprimat public solidaritatea față de colegii lor, Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, după dezvăluirile Recorder. Inițiativa a fost făcută publică de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, care a transmis un mesaj clar și puternic în care subliniază că „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.”

Ce conține mesajul magistraților de solidaritate pentru Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu

Mesajul subliniază faptul că tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol și atrage atenția asupra „disfuncționalităților profunde și sistemice” din sistemul judiciar. Semnatarii cer o reformă reală, onestă, care să garanteze o justiție liberă, dreaptă și credibilă, în slujba cetățeanului.

„Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesajul public.

Ce importanță are acest gest pentru sistemul judiciar

Solidaritatea exprimată de aproape 180 de magistrați reflectă un semnal puternic de susținere a celor care au avut curajul să vorbească deschis despre problemele și presiunile din justiție. Acest gest vine într-un moment în care dialogul despre reformele în sistemul judiciar este mai necesar ca oricând.

Redăm, mai jos, mesajul integral publicat de Sorina Marinaș, pe Facebook:

„Subsemnații, judecători și procurori,

Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.

Mihaela Niță – Curtea de Apel București Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București Mariana Constantinescu – judecator pensionar CAB Cristina Craiu – judecator pensionar CAB Veronica Găina – judecator pensionar CAB Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova Andrei Bodean – Parchetul militar de pe lângă Curtea Militara de Apel Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești Pîrlea Alexandru Claudiu -PT Suceava Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova Ardelean Cristian – PT Bihor Ciprian Cosniță – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj Ciprian Man – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj Ciprian Puie – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj Dornici Viorel – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj Cătălina Padeanu – Curtea de Apel Craiova Lăncrănjan Alexandra – PICCJ Cosmin Iordache – procuror Raluca Mirică – PICCJ Ionela Bălan – DNA Ramona Jardieanu – DNA Mihaela Beldie – procuror Mihai Ghica – CA Cluj Marius Vâlcu – PICCJ Marius Vartic – fost procuror DNA Sortan Monica – CA Cluj Răzvan Alexandru Bara – PT Brașov Ramona Mungiu – PCAB Raluca Gheorghe – DNA Liviu Cîrneciu-Tribunalul Covasna Alexandra Dordea-DIICOT Marian Clement Virgil-PJ Gherla Arpinte Nicoleta-procuror pensionar Deliuș Laura-PJ Sector 1 Iulian Nica-PM Cluj Carnariu Bianca Diana-DIICOT ST Satu Mare Ioan Amariei-procuror Palaghia Monica-PMTM Iași Nicolae Carlescu-procuror Cătălina Stoian-PCAB Morar Ciprian-PT Bihor Sas George Florin-DIICOT Cristian Jarca-PJ Oradea Sorin Beteringhe-PCA Oradea Moroiu Laura-Tribunalul Neamț Cristi Danileț-judecător pensionar Ioana Maria Câmpean-Tribunalul Timiș Lavinia Rus-procuror Ana Mureșan-PICCJ Daniel Florin Ungureanu-PCA Ploiești Cazac Anca-Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov Mateescu Mihaela-PJ Brașov Dumitru Alexandra-Judecătoria Cluj Antonia Novitchi-Tribunalul Timiș Pîrvu Ana Maria-PT București Andrei Doncea-PJ Cornetu Ursuț Cristian-PJ Buftea Andreea Luca-PJ Buftea Andrei Cristian-PJ Buftea Claudiu Eduard Corobană-Tribunalul București Radu Ganea-PJS 2 Diac Ana Maria-PTB Ancuța Ailene-Tribunalul Iași Mirtha Elena Meleaca – CA Craiova Mihai Negulescu – DIICOT Emanuel Mihoc- PT Sibiu Anda Ungurean – Tb Botoșani Mihaela Bojin – Tb Brașov Bocai Tudor Florin – PT Hunedoara Anca Boeriu DIICOT Maria Rîmniceanu -DIICOT Lilișor Câțu – DIICOT Cătălin Moraru – DIICOT George Gavrilă – DIICOT Florea Sanda Cristina – PT Ilfov Codreanu Alexandru – PT Brașov Baciu Maria Magdelena – PJs1 Tisu Cristina – PT Bihor Rarinca Felicia Tincuta – Tb Brașov Nanu Vladimir – DIICOT Monica Cornea – PT București Cristea Emilia – PT București Daniel Giorgian – PT București Ungurean Andreea Elisabeta – jud Cluj Napoca Sadîc Zafer – Pt Constanța Sava Diana – Jud Brașov Pîslaru Doina – DIICOT Alexandra Crina Tanasa – Tb pentru minori și familie Brasov Negulescu Raluca – DIICOT Raducu Mihai – DIICOT Răducu Mădălina – DIICOT Simion Daniel – PJ Iași Mitrofan Iuliana Floarea – Tb Bistrița Năsăud Vasut Claudia Diana – PJ Oradea Soltan Alexandru – PICCJ Ungureanu Cerasela – procuror pensionar Alma Dundev – PT Mureș Claudiu Dorian Statache – PJ Brașov Cerbu Mircea Theodor – Jud Brașov Cristina Moisa – CA Brașov Zârnă Ioana Artemiza – PJ Buftea Cosmin cristescu – DIICOT Corina Dinică – DIICOT Cristina Dufour- DIICOT Paiuși Marius – PCAB Adriana Alexe – PICCJ Cosntantin Mîndroceanu – PJ Buftea Radu Emilia – Pj Buftea Minea Grigoraș Cristina Florentina – Pj Buftea Ana Maria Păun – Pj Buftea Ștefăniță Gogea DIICOT Tudor Filip – PJ s6 Alexe Adriana – PICCJ Tudor Vasiu – PT Mureș Cristina Gogea – CA Brașov Iulia Crișan – PJ s4 Bogdan Niculescu – DIICOT Cosmin Puiulescu – DIICOT Rus Bogdan Florin – PJ s4 Iordache Irina – PJ s1 Dan Bubuiug – DIICOT Adrian Țîrlea – PTB Alexandra Pop- PJ Brașov Gherghina Alina Nicoleta -PJs6 Dinga Adrian – PJ Iași Marius Borta – PJ s4 Ioana Vlaston – PT București Bucșă Nicoleta – PJ Iași Alexandru Ghinea – PT București Andrei Iustin Costel – PJ Sibiu Andreea Vișan – PJs6 Zlate Nadia – DNA Enescu George – DIICOT Valeriu Iordache – PT Argeș Alina Andrițoiu – PICCJ Ancuța Andrițoiu – PCA Brașov Căpăstraru Mila Ramona – PJs3 Constantin Botea – PJs6 Vlad Crăciun – PT București Ioana Pasculet – CA Cluj Florin Zeres – Tb Sibiu Violeta Andrei – DIICOT Dumitru Alexandru Daniel – PJ Buftea Bradea Vlad – DIICOT Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar Oana Bunea – CA Timiș Scorta Robert – PMTMT Florentina Ivăncioiu – Tb București Radu Dusa – CA Cluj Vlad Alexandru Bențan – DIICOT Ioan Gaga – Tb Cluj Cosmin Constantin Andrei – Pj Făgăraș Tokos Lehel – DIICOT Ghenu Andreea – DNA Simona Stefăniu – DIICOT Teona Gabriela Boteanu – Tb Cluj Ibănescu Larion Alexandra – PT Vaslui Maria Filip – Tb specializat Cluj Bogdan Ștefăniu – DIICOT Todea Laurențiu – PT Timiș Pop Ciprian – PJ Luduș Vîlceanu Florin – Tb București Silvia Pietraru – PT Argeș Constantin Grăjdeanu – PT Bacău Taghiev Ramona – PCA Bacău Antaloae Ovidiu – Jud Oltenița Alexandru Marin – PT București Șerban Viorel – PCAB Felicia Vlad – PCA Brasov Corina Dragu – PCA Brasov Ioana Nicoară – PMT Cluj Roșca Anda Elena – jud Cluj Iulia Ianovici- PT satu Mare Baldea Diana – procuror pensionar Ramona Zglimbea, judecător pensionar Pe parcursul zilelelor viitoare, vom informa public cu privire la actualizarea listei si a măsurilor propuse.

Multumim pentru susținere!”, a scris Sorina Marinas pe .

Ce a declarat Raluca Moroșanu

Amintim că, joi, în debutul conferinței de presă organizată de conducerea Curții de Apel București, judecătoarea Raluca Moroşanu și-a anunțat susținerea pentru Laurențiu Beșu, judecătorul care a făcut dezvăluirile în cadrul reportajului Recorder.