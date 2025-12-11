B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cine sunt cei care au anunțat că se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Lista cu numele celor 178 de magistrați: „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”

Ana Maria
11 dec. 2025, 20:19
Sursa foto: Colaj foto Sursă foto: Inquam/Gyozo Baghiu + captura video Youtube / Recorder
În total, 178 de judecători și procurori din întreaga țară și-au exprimat public solidaritatea față de colegii lor, Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, după dezvăluirile Recorder. Inițiativa a fost făcută publică de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, care a transmis un mesaj clar și puternic în care subliniază că „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.”

Ce conține mesajul magistraților de solidaritate pentru Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu

Mesajul subliniază faptul că tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol și atrage atenția asupra „disfuncționalităților profunde și sistemice” din sistemul judiciar. Semnatarii cer o reformă reală, onestă, care să garanteze o justiție liberă, dreaptă și credibilă, în slujba cetățeanului.

„Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesajul public.

Ce importanță are acest gest pentru sistemul judiciar

Solidaritatea exprimată de aproape 180 de magistrați reflectă un semnal puternic de susținere a celor care au avut curajul să vorbească deschis despre problemele și presiunile din justiție. Acest gest vine într-un moment în care dialogul despre reformele în sistemul judiciar este mai necesar ca oricând.

Redăm, mai jos, mesajul integral publicat de Sorina Marinaș, pe Facebook:

„Subsemnații, judecători și procurori,

Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.
Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.
Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.
Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.
Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.

Mihaela Niță – Curtea de Apel București

Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București

Mariana Constantinescu – judecator pensionar CAB

Cristina Craiu – judecator pensionar CAB

Veronica Găina – judecator pensionar CAB

Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova

Andrei Bodean – Parchetul militar de pe lângă Curtea Militara de Apel

Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești

Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești

Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești

Pîrlea Alexandru Claudiu -PT Suceava

Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești

Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova

Ardelean Cristian – PT Bihor

Ciprian Cosniță – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Ciprian Man – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Ciprian Puie – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Dornici Viorel – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Cătălina Padeanu – Curtea de Apel Craiova

Lăncrănjan Alexandra – PICCJ

Cosmin Iordache – procuror

Raluca Mirică – PICCJ

Ionela Bălan – DNA

Ramona Jardieanu – DNA

Mihaela Beldie – procuror

Mihai Ghica – CA Cluj

Marius Vâlcu – PICCJ

Marius Vartic – fost procuror DNA

Sortan Monica – CA Cluj

Răzvan Alexandru Bara – PT Brașov

Ramona Mungiu – PCAB

Raluca Gheorghe – DNA

Liviu Cîrneciu-Tribunalul Covasna

Alexandra Dordea-DIICOT

Marian Clement Virgil-PJ Gherla

Arpinte Nicoleta-procuror pensionar

Deliuș Laura-PJ Sector 1

Iulian Nica-PM Cluj

Carnariu Bianca Diana-DIICOT ST Satu Mare

Ioan Amariei-procuror

Palaghia Monica-PMTM Iași

Nicolae Carlescu-procuror

Cătălina Stoian-PCAB

Morar Ciprian-PT Bihor

Sas George Florin-DIICOT

Cristian Jarca-PJ Oradea

Sorin Beteringhe-PCA Oradea

Moroiu Laura-Tribunalul Neamț

Cristi Danileț-judecător pensionar

Ioana Maria Câmpean-Tribunalul Timiș

Lavinia Rus-procuror

Ana Mureșan-PICCJ

Daniel Florin Ungureanu-PCA Ploiești

Cazac Anca-Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

Mateescu Mihaela-PJ Brașov

Dumitru Alexandra-Judecătoria Cluj

Antonia Novitchi-Tribunalul Timiș

Pîrvu Ana Maria-PT București

Andrei Doncea-PJ Cornetu

Ursuț Cristian-PJ Buftea

Andreea Luca-PJ Buftea

Andrei Cristian-PJ Buftea

Claudiu Eduard Corobană-Tribunalul București

Radu Ganea-PJS 2

Diac Ana Maria-PTB

Ancuța Ailene-Tribunalul Iași

Mirtha Elena Meleaca – CA Craiova

Mihai Negulescu – DIICOT

Emanuel Mihoc- PT Sibiu

Anda Ungurean – Tb Botoșani

Mihaela Bojin – Tb Brașov

Bocai Tudor Florin – PT Hunedoara

Anca Boeriu DIICOT

Maria Rîmniceanu -DIICOT

Lilișor Câțu – DIICOT

Cătălin Moraru – DIICOT

George Gavrilă – DIICOT

Florea Sanda Cristina – PT Ilfov

Codreanu Alexandru – PT Brașov

Baciu Maria Magdelena – PJs1

Tisu Cristina – PT Bihor

Rarinca Felicia Tincuta – Tb Brașov

Nanu Vladimir – DIICOT

Monica Cornea – PT București

Cristea Emilia – PT București

Daniel Giorgian – PT București

Ungurean Andreea Elisabeta – jud Cluj Napoca

Sadîc Zafer – Pt Constanța

Sava Diana – Jud Brașov

Pîslaru Doina – DIICOT

Alexandra Crina Tanasa – Tb pentru minori și familie Brasov

Negulescu Raluca – DIICOT

Raducu Mihai – DIICOT

Răducu Mădălina – DIICOT

Simion Daniel – PJ Iași

Mitrofan Iuliana Floarea – Tb Bistrița Năsăud

Vasut Claudia Diana – PJ Oradea

Soltan Alexandru – PICCJ

Ungureanu Cerasela – procuror pensionar

Alma Dundev – PT Mureș

Claudiu Dorian Statache – PJ Brașov

Cerbu Mircea Theodor – Jud Brașov

Cristina Moisa – CA Brașov

Zârnă Ioana Artemiza – PJ Buftea

Cosmin cristescu – DIICOT

Corina Dinică – DIICOT

Cristina Dufour- DIICOT

Paiuși Marius – PCAB

Adriana Alexe – PICCJ

Cosntantin Mîndroceanu – PJ Buftea

Radu Emilia – Pj Buftea

Minea Grigoraș Cristina Florentina – Pj Buftea

Ana Maria Păun – Pj Buftea

Ștefăniță Gogea DIICOT

Tudor Filip – PJ s6

Alexe Adriana – PICCJ

Tudor Vasiu – PT Mureș

Cristina Gogea – CA Brașov

Iulia Crișan – PJ s4

Bogdan Niculescu – DIICOT

Cosmin Puiulescu – DIICOT

Rus Bogdan Florin – PJ s4

Iordache Irina – PJ s1

Dan Bubuiug – DIICOT

Adrian Țîrlea – PTB

Alexandra Pop- PJ Brașov

Gherghina Alina Nicoleta -PJs6

Dinga Adrian – PJ Iași

Marius Borta – PJ s4

Ioana Vlaston – PT București

Bucșă Nicoleta – PJ Iași

Alexandru Ghinea – PT București

Andrei Iustin Costel – PJ Sibiu

Andreea Vișan – PJs6

Zlate Nadia – DNA

Enescu George – DIICOT

Valeriu Iordache – PT Argeș

Alina Andrițoiu – PICCJ

Ancuța Andrițoiu – PCA Brașov

Căpăstraru Mila Ramona – PJs3

Constantin Botea – PJs6

Vlad Crăciun – PT București

Ioana Pasculet – CA Cluj

Florin Zeres – Tb Sibiu

Violeta Andrei – DIICOT

Dumitru Alexandru Daniel – PJ Buftea

Bradea Vlad – DIICOT

Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar

Oana Bunea – CA Timiș

Scorta Robert – PMTMT

Florentina Ivăncioiu – Tb București

Radu Dusa – CA Cluj

Vlad Alexandru Bențan – DIICOT

Ioan Gaga – Tb Cluj

Cosmin Constantin Andrei – Pj Făgăraș

Tokos Lehel – DIICOT

Ghenu Andreea – DNA

Simona Stefăniu – DIICOT

Teona Gabriela Boteanu – Tb Cluj

Ibănescu Larion Alexandra – PT Vaslui

Maria Filip – Tb specializat Cluj

Bogdan Ștefăniu – DIICOT

Todea Laurențiu – PT Timiș

Pop Ciprian – PJ Luduș

Vîlceanu Florin – Tb București

Silvia Pietraru – PT Argeș

Constantin Grăjdeanu – PT Bacău

Taghiev Ramona – PCA Bacău

Antaloae Ovidiu – Jud Oltenița

Alexandru Marin – PT București

Șerban Viorel – PCAB

Felicia Vlad – PCA Brasov

Corina Dragu – PCA Brasov

Ioana Nicoară – PMT Cluj

Roșca Anda Elena – jud Cluj

Iulia Ianovici- PT satu Mare

Baldea Diana – procuror pensionar

Ramona Zglimbea, judecător pensionar

Pe parcursul zilelelor viitoare, vom informa public cu privire la actualizarea listei si a măsurilor propuse.

Multumim pentru susținere!”, a scris Sorina Marinas pe Facebook.

Ce a declarat Raluca Moroșanu

Amintim că, joi, în debutul conferinței de presă organizată de conducerea Curții de Apel București, judecătoarea Raluca Moroşanu și-a anunțat susținerea pentru Laurențiu Beșu, judecătorul care a făcut dezvăluirile în cadrul reportajului Recorder.

Raluca Moroşanu, judecătoare la Curtea de Apel Bucureşti a confirmat, la conferința de presă organizată după ancheta Recorder, că dezvăluirile sunt reale. Magistratul s-a prezentat spunând că este judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti, având o experiență de peste 26 de ani. Magistratul a confirmat ceea ce a spus colegul său și și-a arătat susținerea față de el.

„Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi, pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face. Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune”, a spus jduecătoarea la începutul conferinţei.

