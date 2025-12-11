Oana Roman revine în atenția publicului cu un nou set de recomandări, de data aceasta despre felul în care se folosește parfumul. Vedeta susține că mulți oameni greșesc când pulverizează aromele pe haine sau în păr, iar mesajul ei a stârnit rapid discuții în mediul online.

Oana Roman dezvăluie cea mai frecventă greșeală când aplicăm parfumul

O parte importantă a mesajului Oanei Roman a vizat modul în care multe persoane aplică parfumul fără să țină cont de câteva reguli simple. Ea spune că obiceiul de a pulveriza pe , păr sau în aer nu ajută deloc la persistența mirosului. Oana Roman susține că modul de aplicare influențează rezultatul final, un detaliu care este adesea ignorat.

„Vreau să vă mai dau un sfat. Țineți cont de el sau nu, treaba voastră, dar eu mă simt datoare să-l ofer. Ați văzut cum se dă toată lumea cu parfum? Toată lumea pe internet se dă cu parfum așa (n.r. pe deasupra capului și pe haine). Ce aveți? Nu așa ne dăm cu parfum”, începe mesajul transmis de ea pe .

În ce zone ar trebui să aplicăm parfumul, potrivit recomandărilor date de Oana Roman

În continuarea mesajului, Oana Roman explică de ce parfumul ar trebui aplicat numai pe piele, în zonele unde se simte pulsul. Ea spune că, odată pulverizat pe cât, ceafă, încheieturi, mirosul parfumului se răspândește natural. Conform vedetei, această regulă simplă poate face diferența între un parfum persistent și unul care se estompează rapid. În plus, Oana Roman punctează efectele pe care le poate avea o aplicarea haotică a parfumului: consumarea rapidă și ineficientă a produsului.

„În primul rând, nu ne dăm cu parfum pe haine. Ne dăm cu parfum pe piele și doar în locurile unde simțim pulsația. Deci, ne dăm cu parfum așa: aici (n.r. gât, ceafă și încheieturi). Și cu asta am încheiat. Fix în locurile astea ne dăm cu parfum și este de ajuns, pentru că acolo unde pulsează, practic se răspândește parfumul peste tot. Nu mai dați așa haotic, degeaba vă dați așa”, a fost recomandarea Oanei Roman.