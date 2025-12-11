B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Noi reguli pentru combaterea hărțuirii la locul de muncă. Angajatorii care nu le respectă riscă amenzi uriașe

Noi reguli pentru combaterea hărțuirii la locul de muncă. Angajatorii care nu le respectă riscă amenzi uriașe

B1.ro
11 dec. 2025, 21:31
Noi reguli pentru combaterea hărțuirii la locul de muncă. Angajatorii care nu le respectă riscă amenzi uriașe
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce amenzi riscă angajatorii care nu respectă noile reguli de prevenire a hărțuirii la locul de muncă
  2. Ce este hărțuirea la locul de muncă

Guvernul a adoptat, joi, modificări legilastive care obligă firmele să adopte metode de prevenire și combatere a hărțuirii la locul de muncă. De asemenea, angajatorii trebuie să asigure un mediu prin care angajații pot semnala astfel de situații, în mod confidențial. Pentru a se asigura că firmele nu se vor sustrage de la obligațiile pe care le au, au fost stabilite și niște amenzi pe măsură.

Ce amenzi riscă angajatorii care nu respectă noile reguli de prevenire a hărțuirii la locul de muncă

Angajatorii au obligația de a asigura un mediu prin care victimele pot semnala, îm mod confidențial, actele de hărțuire sau violență de la locul de muncă. De altfel, regulamentele interne trebuie să conțină reguli de prevenire ale unor astfel de situații, pe care fiecare angajat să le cunoască.

Companiile au la dispoziție trei luni pentru a implementa acestei noi reguli, în caz contrar, riscă amenzi care pornesc de la 3.500 de lei și pot ajunge până la 7.000 de lei.

Setul de reguli prin care firma își propune să combată hărțuirea la locul de muncă va trebui respectat atât la sediul fizic al companiei și în deplasări, cât și în cazurile în care activitatea se desfășoară de acasă, online.

„Prin locul de muncă nu trebuie privit doar locul unde salariatul efectiv prestează munca, ci și spațiile comune pe care salariatul le împarte cu colegii, spațiile de cazare. Hărțuirea la locul de muncă poate interveni inclusiv pe traseul de la locul de muncă spre casă și de la casă spre locul de muncă”, a spus Răzvan Vasiliu, avocat specializat în dreptul muncii, pentru Știrile ProTV.

Ce este hărțuirea la locul de muncă

Conform definiției din lege, hărțuirea reprezintă un comportament ostil, remarci verbale abuzive, precum și gesturi sau acțiuni care contribuie la crearea unui mediu de lucru intimidant sau degradant.

Specialiștii în resurse umane sunt de părere că reclamațiile înregistrate de angajați ar trebui analizate de o comie, formată din persoane ce pot fi imparțiale și pot lua o decizie obiectivă.

„Este foarte important să fie mixtă, să întâlnim oameni care ocupă poziții cumva obiective în companie. Procedura e așa: duc către persoana desemnată, care primește reclamațiile. Ele sunt analizate, iar ulterior se comunică o decizie celor implicați”, este de părere Aida Chivu, specialist resurse umane.

