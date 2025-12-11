Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Victor Alistar, a explicat la Antena 3 CNN momentul din conferința de presă organizată de Curtea de Apel București în care vicepreședinta CAB a părăsit prezidiul spunând: „Mă sună Lia, mă duc să vorbesc”. El susține că acele imagini au fost interpretate greșit.

„Mă sună Lia”: Ce spune Victor Alistar despre apelul telefonic

Victor Alistar a explicat că președinta ICCJ, , a sunat, într-adevăr, însă motivul ar fi fost diferit față de întrebările adresate, în acel moment, de reporterii aflați acolo.

„Legat de evenimentul care am văzut că e rostogolit acum: un jurnalist i-a transmis un sms președintei ICCJ, întrebând-o dacă mai activa la Curtea de Apel în momentul judecării dosarului lui Marian Vanghelie. În acel moment a sunat pe purtătorul de cuvânt de la Curtea de Apel, pentru a vedea: ori dau ei răspunsul la chestiunea aceasta, ori îi comunică când a fost – că nu avea de unde să știe când a fost soluționat dosarul respectiv – și, raportat la momentul la care a acces la Înalta Curte, să poată să îi răspundă jurnalistului respectiv”, a afirmat purtătorul de cuvânt la .

Alistar a subliniat că președinta ICCJ nu știa că vicepreședinta CAB era prezentă în conferință, ci credea că doar președinta Curții de Apel este cea care ține conferința. Astfel, apelul a fost dat fără intenția de a influența sau de a interveni în momentul respectiv: „Și a sunat-o pentru că nu știa că e în conferință de presă. Știa că președinta Curții de Apel are conferință de presă.”.

Ce a urmat după apel

Vicepreședinta Ionela Tudor a primit apelul și i-a comunicat președintei CAB mesajul primit.

„Întoarsă în sală, așa cum și cealaltă vicepreședintă, în sistem colegial îi sugera preșdintei pe anumite aspecte datele din întrebările respective, așa a făcut și celalaltă vicepreședintă, care era purtător de cuvânt. Ce au făcut ca manipulare? (jurnaliștii – n.r.) Au unit cele două elemente și au spus «despre asta s-a vorbit». Fără să fi trimis cineva întrebare dacă este așa sau nu. Și dacă s-a trimis întrebare dacă este așa sau nu, pentru că unii jurnaliști au respectat acest principiu și au întrebat, după aceea nu au publicat nimic”, a mai explicat Alistar.

Secvența explicată de purtătorul de cuvânt al ICCJ provine din conferința susținută joi de conducerea Curții de Apel București – președinta Liana Arsenie și vicepreședintele Ionela Tudor, alături de Domnica Adomniței, convocată în contextul dezvăluirilor Recorder.

La un moment dat, Liana Arsenie a fost întrebată de un reporter despre un episod controversat din urmă cu câțiva ani, când Cătălin Predoiu, ministru al Justiției la acea vreme, anunțase public achitarea soțului fostei șefe DIICOT, Giorgiana Hossu, deși dosarul nu era încă soluționat, iar decizia finală a venit abia două luni mai târziu. Arsenie făcuse parte din completul de judecată care a pronunțat acea hotărâre.

În acel moment, vicepreședinta Ionela Tudor a verificat telefonul și i-a transmis rapid președintei: „Mă sună… Mă sună Lia, mă duc să vorbesc”. După ce a părăsit sala pentru scurt timp, aceasta a revenit și i-a citit lui Arsenie un mesaj care răspundea direct întrebării formulate de jurnaliști: „Este exclus ca… este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”.

După această intervenție, conferința s-a încheiat brusc, în pofida insistențelor presei de a primi clarificări suplimentare.