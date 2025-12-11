Președintele României, Nicușor Dan, a făcut o invitație publică magistraților interesați să semnaleze probleme de integritate în sistemul judiciar. Șeful statului i-a invitat la o discuție „fără limită de timp”, programată pentru 22 decembrie, la Palatul Cotroceni. Președintele subliniază gravitatea situației: „Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.”

Ce le-a transmis Nicușor Dan magistraților

Magistrații care doresc să participe pot trimite materiale până pe 18 decembrie, ora 24:00, la adresa [email protected], iar înscrierile pentru discuție se primesc pe [email protected].

Iată ce a anunțat Nicușor Dan, în timp ce sute de români protestează în București și cer măsuri după dezvăluirile Recorder.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected] Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected] În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți. (În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte.)”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Nicușor Dan.

De ce a fost nevoie de această invitație

Apelul vine în contextul în care aproape 180 de judecători și procurori au transmis un mesaj public de solidaritate cu colegii lor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au vorbit deschis despre disfuncționalitățile sistemului judiciar. Mesajul a fost făcut public de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova: „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.”

Ce conține mesajul magistraților

Semnatarii trag un semnal de alarmă asupra presiunilor și problemelor profunde din justiție:

„Subsemnații, judecători și procurori,

Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.”, este mesajul publicat pe pagina oficială de a judecătoarei Sorina Marinaș. este publicată tot pe pagina judecătoarei.