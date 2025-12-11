Maria Corina Machado, laureata pentru Pace, și-a făcut apariția la balconul unui hotel din Oslo, după ce a părăsit pe ascuns Venezuela. Lidera opoziției venezuelene a explicat, joi, că prezența sa în capitala Norvegiei se datorează administrației Trump, care a ajutat-o să părăsească țara natală.

„Guvernul american ne-a ajutat pentru a ajunge aici”, a declarat Machado. Laureata Premiului Nobel a trăit ascunsă în Venezuela, preț de mai multe luni, până la apariția sa în Oslo, potrivit AFP.

Cum a reușit laureata Premiului Nobel pentru Pace să fugă din Venezuela

Potrivit Wall Street Journal, fuga Mariei Corina Machado din Venezuela a început luni după-amiază. Deghizată și purtând o perucă, a ieșit din ascunzătoarea sa de la periferia orașului , unde stătea de aproximativ un an, și a călătorit până într-un sat de pescari de coastă. Marți, a traversat Marea Caraibelor, o călătorie periculoasă despre care armata americană fusese înștiințată. Maria Corina Machado a fost întâmpinată pe insula olandeză Curacao de un specialist care se ocupă de genul acesta de operațiuni, pus la dispoziție de administrația Trump. Miercuri, Machado a luat un zbor privat spre Oslo, potrivit Agerpres.

Cui a dedicat Maria Corina Machado Premiul Nobel pentru Pace

Maria Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace ca recunoaștere pentru eforturile sale de a promova un regim democratic în Venezuela. La doar câteva ore după ce a primit prestigiosul premiu, lidera opoziției din Venezuela, l-a dedicat președintelui american Donald Trump.

Apariția surprinzătoare a lui Machado la Oslo este prima apariție publică în aproape un an. Ajutorul primit de administrația Trump vine într-un context tot mai tensionat între Venezuela și SUA. Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, acuză Washingtonul că vrea să-l dea jos de la putere pentru a putea pune mâna pe petrolul țării sale.

Maria Corina Machado, opozanta regimului Maduro, este criticată pentru faptul că ideile sale sunt similare cu ale liderului de la Casa Albă, ceea ce ar determina-o să susțină desfășurarea de forțe ale SUA, în apropiere de Venezuela.

„Cred că fiecare țară are dreptul să se apere. În cazul nostru, cred că acțiunile președintelui Trump au fost decisive în a ne aduce acolo unde suntem astăzi, și anume un regim (n.r. venezuelan) mai slab ca oricând, pentru că anterior credea că poate face orice”, a declarat joi, laureata Premiului Nobel pentru Pace.