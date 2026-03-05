B1 Inregistrari!
Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani

Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 15:26
Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce apare astenia de primăvară și pe cine afectează cel mai des
  2. Cum putem ține sub control astenia de primăvară

Primăvara începe, în sfârșit, să își facă simțită prezența în toată țara. Soarele apare tot mai des pe cer, iar temperaturile urcă până în jurul valorii de 17 grade Celsius. Aerul devine mai cald și aduce senzația unui nou început. După lunile reci de iarnă, natura prinde din nou viață, iar zilele sunt din ce în ce mai luminoase.

Totuși, schimbarea bruscă dintre anotimpuri nu este ușor de suportat pentru toată lumea. Mulți oameni resimt astenia de primăvară, o stare de oboseală și lipsă de energie. În această perioadă pot apărea și dificultăți de concentrare sau o senzație generală de slăbiciune.

De ce apare astenia de primăvară și pe cine afectează cel mai des

Astenia de primăvară este un fenomen frecvent în această perioadă a anului, resimțit de multe persoane odată cu schimbarea anotimpului. Organismul, obișnuit cu ritmul mai lent al iernii, are nevoie de timp pentru a se adapta noilor condiții. De aceea, pot apărea stări de oboseală persistentă, lipsă de energie sau iritabilitate.

Mulți oameni observă și dificultăți de concentrare ori o senzație generală de epuizare, chiar dacă nu depun un efort fizic mare. Specialiștii spun că această stare apare mai ales la persoanele trecute de 20 de ani.

Printre principalele cauze se numără variațiile de temperatură și umiditate, care obligă organismul să se adapteze rapid. În același timp, după lunile de iarnă, un posibil deficit de vitamine și minerale poate accentua aceste simptome și poate favoriza apariția asteniei.

Cum putem ține sub control astenia de primăvară

Chiar dacă această stare este des întâlnită la începutul primăverii, există câteva lucruri simple care ne pot ajuta să o depășim mai ușor. Un stil de viață echilibrat joacă un rol esențial în recăpătarea energiei. Alimentația sănătoasă, bogată în vitamine și minerale, contribuie la refacerea organismului după perioada de iarnă. La fel de importantă este și mișcarea, care ajută la stimularea energiei și la îmbunătățirea stării de spirit.

Odată cu venirea zilelor mai calde, este momentul ideal să petrecem mai mult timp în aer liber și să profităm de soare. Plimbările, activitățile ușoare și expunerea la lumină naturală pot face minuni pentru organism. Primăvara este, până la urmă, anotimpul renașterii, iar cel mai bine este să o întâmpinăm cu optimism și energie.

