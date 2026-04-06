Atenție la aditivii din vopseaua de ouă din magazin înainte de Paște. Ce alternative naturale pot fi folosite acasă

Iulia Petcu
06 apr. 2026, 23:52
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce conțin vopselele de ouă din comerț
  2. Când pot deveni aceste produse periculoase
  3. Ce reguli simple pot reduce riscurile
  4. Ce alternative naturale aleg tot mai mulți români

Românii devin tot mai atenți la produsele folosite pentru vopsirea ouălor de Paște și verifică mai des etichetele acestora. Îngrijorările legate de aditivi și coloranți determină tot mai multe persoane să caute variante sigure și naturale.

Ce conțin vopselele de ouă din comerț

Produsele destinate colorării ouălor includ, de regulă, coloranți alimentari sintetici, aditivi și substanțe care ajută la fixarea culorii pe coajă. Printre cele mai frecvente ingrediente se regăsesc E102, E110, E122 sau E127, dar și conservanți și stabilizatori.

Aceste substanțe sunt aprobate pentru uz alimentar și respectă legislația europeană, însă utilizarea lor corectă rămâne esențială pentru siguranță. Specialiștii subliniază că vopseaua este destinată exclusiv cojii oului și nu trebuie să ajungă în interior.

În condiții normale, cantitatea de substanțe care ar putea pătrunde în ou este foarte redusă, iar riscurile pentru sănătate sunt minime.

Când pot deveni aceste produse periculoase

Problemele apar atunci când nu sunt respectate instrucțiunile sau când sunt utilizate produse neautorizate, fără origine clară. De asemenea, ouăle fisurate pot permite pătrunderea coloranților în interior, crescând riscul de contaminare.

Instituțiile de control atrag atenția că manipularea necorespunzătoare sau lipsa igienei pot amplifica aceste riscuri, mai ales în cazul copiilor sau al persoanelor sensibile.

Unele studii indică faptul că anumiți coloranți pot provoca reacții adverse, ceea ce face necesară o atenție suplimentară la alegerea produselor.

Ce reguli simple pot reduce riscurile

Pentru a evita problemele, specialiștii recomandă verificarea atentă a etichetelor și utilizarea exclusivă a produselor autorizate pentru uz alimentar. Respectarea modului de preparare indicat pe ambalaj reprezintă un alt aspect esențial. În plus, este important ca ouăle să fie intacte și bine curățate înainte de vopsire, iar ustensilele folosite să fie igienizate corespunzător după utilizare.

Aceste măsuri simple contribuie la reducerea semnificativă a riscurilor și la menținerea siguranței alimentare în perioada sărbătorilor, relatează Capital.

Ce alternative naturale aleg tot mai mulți români

Pentru cei care preferă soluții fără aditivi, metodele tradiționale de vopsire câștigă din nou popularitate, fiind considerate sigure și prietenoase cu mediul.

Printre culorile care pot fi opțiunte în mod nautral se numără:

  • Roșu/Roz: coji de ceapă roșie, sfeclă, ceai de hibiscus
  • Galben: turmeric, șofran, mușețel
  • Albastru/Violet: varză roșie, afine
  • Verde: spanac, urzici, pătrunjel
  • Maro/Auriu: coji de ceapă galbenă, cafea, ceai negru
  • Portocaliu: boia dulce sau morcovi

Procesul implică fierberea ingredientelor și introducerea ouălor în lichidul obținut, iar adăugarea de oțet ajută la fixarea culorii.

