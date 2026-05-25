B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa

Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 09:31
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa
Sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Purtatul de șlapi de plajă poate deveni o problemă la volan
  2. Grecia, Italia, Franța și Portugalia au reguli asemănătoare
  3. Stațiunile turistice, mai atent monitorizate
  4. Ce ar trebui să facă turiștii români

Românii care pleacă vara aceasta cu mașina în Spania, Grecia, Italia, Franța sau Portugalia ar trebui să fie atenți nu doar la bagaje, taxe de drum și reguli de parcare, ci și la încălțămintea pe care o poartă la volan. În mai multe destinații europene, șofatul în șlapi, sandale instabile sau chiar desculț poate aduce amenzi, dacă polițiștii consideră că încălțămintea afectează controlul mașinii.

Purtatul de șlapi de plajă poate deveni o problemă la volan

Pentru mulți turiști, vacanța începe cu ținuta lejeră: pantaloni scurți, tricou, ochelari de soare și șlapi. Problema apare atunci când aceeași ținută ajunge și la volan, mai ales în țările unde poliția poate sancționa șoferii dacă încălțămintea este considerată nesigură.

Potrivit Express, în Spania nu există o interdicție explicită pentru șofatul în șlapi, sandale sau desculț. Totuși, dacă un polițist consideră că încălțămintea îl împiedică pe șofer să controleze corect pedalele, amenda poate ajunge la aproximativ 200 de euro.

Situații similare pot apărea și în Grecia, Italia, Franța sau Portugalia, unde regula de bază este simplă: șoferul trebuie să poată conduce în siguranță, fără ca hainele sau încălțămintea să îi limiteze mișcările.

Grecia, Italia, Franța și Portugalia au reguli asemănătoare

În Grecia, un șofer poate fi sancționat dacă poartă încălțăminte considerată nepotrivită pentru condus, iar amenda poate ajunge la aproximativ 100 de euro. În Italia, șlapii nu sunt interziși automat, dar pot deveni o problemă dacă alunecă, se agață de pedale sau reduc controlul asupra mașinii.

În Franța și Portugalia, turiștii trebuie să fie la fel de atenți. Dacă poliția consideră că șoferul nu poate manevra corect vehiculul din cauza încălțămintei, sancțiunea poate fi aplicată pe loc.

Amendă pentru șofat în șlapi poate părea o exagerare pentru cine pleacă relaxat spre plajă, dar în realitate ține de siguranță. O talpă moale, un șlap care scapă din picior sau o sandală instabilă pot crea probleme la frână sau accelerație.

Stațiunile turistice, mai atent monitorizate

În zonele foarte aglomerate, controalele pot fi mai dese. Express notează că destinații precum Riviera Franceză, Santorini, Creta sau Algarve pot avea o aplicare mai strictă a regulilor, mai ales în sezonul de vârf, când numărul turiștilor crește considerabil.

În ultimii ani, mai multe orașe turistice europene au început să aplice amenzi pentru comportamente considerate nepotrivite în vacanță. Nu este vorba doar despre condus. În unele locuri, turiștii pot fi sancționați pentru fumat pe plajă, mers în costum de baie departe de zona litoralului, consum de alcool pe stradă sau comportament gălăgios în cartiere rezidențiale.

Ce ar trebui să facă turiștii români

Cea mai simplă soluție este ca șoferii să păstreze în mașină o pereche de încălțăminte stabilă, potrivită pentru condus. Șlapii pot rămâne pentru plajă, dar nu sunt cea mai bună alegere pentru drumuri lungi, serpentine, parcări aglomerate sau orașe necunoscute.

Pentru românii care închiriază mașini în vacanță, regula este cu atât mai importantă. Un control de rutină sau un incident minor poate deveni mai complicat dacă poliția constată că șoferul purta încălțăminte nepotrivită.

Tags:
Citește și...
Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
Eveniment
Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări
Eveniment
Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări
Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
Externe
Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
A găsit o avere sub saltea și a trăit ca în filme. Cum a reușit o femeie să „piardă” 700.000 de euro
Externe
A găsit o avere sub saltea și a trăit ca în filme. Cum a reușit o femeie să „piardă” 700.000 de euro
Un român a dat lovitura în Germania cu înghețată din bere locală. Desertul inedit a cucerit un oraș întreg
Eveniment
Un român a dat lovitura în Germania cu înghețată din bere locală. Desertul inedit a cucerit un oraș întreg
Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă”
Eveniment
Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă”
Imagini false după concertul lui Max Korzh de la București. Reacția Jandarmeria Română și a Primăria Municipiului București: „Totul este intact”
Eveniment
Imagini false după concertul lui Max Korzh de la București. Reacția Jandarmeria Română și a Primăria Municipiului București: „Totul este intact”
Tot mai mulți angajați români lucrează după ora 18:00. Motivele din spatele fenomenului și riscurile pentru sănătate
Eveniment
Tot mai mulți angajați români lucrează după ora 18:00. Motivele din spatele fenomenului și riscurile pentru sănătate
Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008
Eveniment
Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008
Reguli de călătorie pentru români în 2026. Când ai nevoie de pașaport și unde poți merge doar cu buletinul
Eveniment
Reguli de călătorie pentru români în 2026. Când ai nevoie de pașaport și unde poți merge doar cu buletinul
Ultima oră
10:04 - Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide
10:04 - Buzău: Copil de 4 ani, mort după ce a fost sfâșiat de un câine. Cum s-a produs tragedia
09:56 - Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
09:31 - Sibiu: Fetiță grav rănită, după ce a fost acroșată de o trotinetă. A suferit traumatisme la cap. Cum s-a produs accidentul
09:14 - Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări
08:54 - Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
08:50 - Primarul Brașovului propune o soluție pentru urșii care coboară în oraș: Avem un azil de câini, putem să facem același lucru cu urșii
08:34 - Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție pentru a se reforma. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat, e adevărat, cu voia noastră (VIDEO)
08:26 - Vremea de astăzi în România, 25 mai. Temperaturile ajung spre 30 de grade, dar ploile apar în mai multe zone
08:15 - Sfinții zilei de 25 mai. Ce sărbătoare este astăzi în Calendarul Ortodox