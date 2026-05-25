Românii care pleacă vara aceasta cu mașina în Spania, Grecia, Italia, Franța sau Portugalia ar trebui să fie atenți nu doar la bagaje, taxe de drum și reguli de parcare, ci și la încălțămintea pe care o poartă la volan. În mai multe destinații europene, șofatul în șlapi, sandale instabile sau chiar desculț poate aduce amenzi, dacă polițiștii consideră că încălțămintea afectează controlul mașinii.

Purtatul de șlapi de plajă poate deveni o problemă la volan

Pentru mulți turiști, vacanța începe cu ținuta lejeră: pantaloni scurți, tricou, ochelari de soare și șlapi. Problema apare atunci când aceeași ținută ajunge și la volan, mai ales în țările unde poliția poate sancționa șoferii dacă încălțămintea este considerată nesigură.

Potrivit , în Spania nu există o interdicție explicită pentru șofatul în șlapi, sandale sau desculț. Totuși, dacă un polițist consideră că încălțămintea îl împiedică pe șofer să controleze corect pedalele, amenda poate ajunge la aproximativ 200 de .

Situații similare pot apărea și în Grecia, Italia, Franța sau Portugalia, unde regula de bază este simplă: șoferul trebuie să poată conduce în siguranță, fără ca hainele sau încălțămintea să îi limiteze mișcările.

Grecia, Italia, Franța și Portugalia au reguli asemănătoare

În Grecia, un șofer poate fi sancționat dacă poartă încălțăminte considerată nepotrivită pentru condus, iar amenda poate ajunge la aproximativ 100 de euro. În Italia, șlapii nu sunt interziși automat, dar pot deveni o problemă dacă alunecă, se agață de pedale sau reduc controlul asupra mașinii.

În Franța și Portugalia, turiștii trebuie să fie la fel de atenți. Dacă poliția consideră că șoferul nu poate manevra corect vehiculul din cauza încălțămintei, sancțiunea poate fi aplicată pe loc.

Amendă pentru șofat în șlapi poate părea o exagerare pentru cine pleacă relaxat spre , dar în realitate ține de siguranță. O talpă moale, un șlap care scapă din picior sau o sandală instabilă pot crea probleme la frână sau accelerație.

Stațiunile turistice, mai atent monitorizate

În zonele foarte aglomerate, controalele pot fi mai dese. Express notează că destinații precum Riviera Franceză, Santorini, Creta sau Algarve pot avea o aplicare mai strictă a regulilor, mai ales în sezonul de vârf, când numărul turiștilor crește considerabil.

În ultimii ani, mai multe orașe turistice europene au început să aplice amenzi pentru comportamente considerate nepotrivite în vacanță. Nu este vorba doar despre condus. În unele locuri, turiștii pot fi sancționați pentru fumat pe plajă, mers în costum de baie departe de zona litoralului, consum de alcool pe stradă sau comportament gălăgios în cartiere rezidențiale.

Ce ar trebui să facă turiștii români

Cea mai simplă soluție este ca șoferii să păstreze în mașină o pereche de încălțăminte stabilă, potrivită pentru condus. Șlapii pot rămâne pentru plajă, dar nu sunt cea mai bună alegere pentru drumuri lungi, serpentine, parcări aglomerate sau orașe necunoscute.

Pentru românii care închiriază mașini în vacanță, regula este cu atât mai importantă. Un control de rutină sau un incident minor poate deveni mai complicat dacă poliția constată că șoferul purta încălțăminte nepotrivită.