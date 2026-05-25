Acasa » Politică » Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului

Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 11:38
Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
Sursa foto: Irineu Darău / Facebook
Cuprins
  1. Darău vorbește despre „nota de plată” lăsată la ADR
  2. Cloudul Guvernamental, un proiect afectat de blocaje
  3. Irineu Darău: Banii trebuie returnați. Rapid. Fără tergiversări. Fără scuze

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, susține că fosta conducere a Autorității pentru Digitalizarea României ar fi pierdut 14,7 milioane de lei din PNRR, după ce fonduri europene destinate investițiilor tehnice în Cloudul Guvernamental ar fi fost folosite pentru salarii.

Potrivit ministrului, suma trebuie acoperită acum din bugetul statului, după o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Darău vorbește despre „nota de plată” lăsată la ADR

Irineu Darău a lansat acuzații dure la adresa fostei conduceri a ADR, susținând că instituția ar fi folosit necorespunzător bani europeni din PNRR. Ministrul afirmă că fondurile ar fi trebuit direcționate către investiții tehnice în Cloudul Guvernamental, însă ar fi fost folosite pentru cheltuieli salariale considerate neeligibile.

În opinia sa, efectul este o pierdere de 14,7 milioane de lei, sumă care trebuie acoperită din bugetul statului.

„Fostul șef ADR a pierdut 14,7 milioane lei din PNRR. Acum nota de plată o achităm noi toți, din bugetul statului”, a scris Irineu Darău pe Facebook.

Cloudul Guvernamental, un proiect afectat de blocaje

Ministrul susține că problema nu se rezumă doar la pierderea banilor europeni. Potrivit acestuia, situația ar fi provocat întârzieri, blocaje administrative și incertitudine pentru specialiștii implicați în administrarea infrastructurii Cloudului Guvernamental.

Darău afirmă că echipa tehnică ar fi fost lăsată fără o soluție clară de continuitate, deși proiectul are importanță majoră pentru digitalizarea administrației publice.

„Au urmat întârzieri, blocaje și haos administrativ. Exact specialiștii fără de care Cloudul Guvernamental nu poate funcționa au fost lăsați complet în aer”, a transmis ministrul.

Darău: „Asta a fost «marea digitalizare» pe care ne-au vândut-o ani la rând”

Irineu Darău îl menționează în postare pe Dragoș Vlad, fostul șef al ADR, și susține că fosta conducere ar fi ignorat regulile de eligibilitate ale finanțării europene. Ministrul vorbește despre lipsă de responsabilitate, improvizație și vulnerabilizarea unor proiecte strategice.

Irineu Darău susține că digitalizarea României a fost prezentată ani la rând ca un proiect major, dar că, în realitate, anumite decizii ar fi dus la pierderea unor fonduri europene și la transferarea costurilor către bugetul național.

„Asta a fost «marea digitalizare» pe care ne-au vândut-o ani la rând: fonduri europene pierdute din incompetență, milioane mutate în sarcina bugetului de stat, proiecte strategice vulnerabilizate”, a scris ministrul.

Irineu Darău: Banii trebuie returnați. Rapid. Fără tergiversări. Fără scuze

Darău afirmă că hotărârea ÎCCJ este definitivă, iar contul de fonduri europene trebuie reîntregit rapid. Ministrul susține că nu va ascunde situația „sub eufemisme birocratice” și că persoanele responsabile trebuie să răspundă pentru deciziile luate.

„Hotărârea ÎCCJ este definitivă. Banii trebuie returnați. Contul de fonduri europene se reîntregește. Rapid. Fără tergiversări. Fără scuze”, a transmis Irineu Darău.

