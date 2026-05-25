Elevii români au câștigat trei medalii de argint, trei de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026. Competiția a avut loc în perioada 17-25 mai, în Coreea de Sud, și a numărat 209 concurenți din 27 țări – 25 din regiunea Asia-Pacific, precum și România și Canada, cu statut de invitate.

Cine sunt elevii români medaliați la fizică

„Trei medalii de argint, trei de bronz și o mențiune de onoare pentru România, la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026!

👏 Felicitări,

🔹Raul Covrig, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației, Maramureș, medalie de argint;

🔹Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint;

🔹Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint;

🔹Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz;

🔹Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz;

🔹 Bogdan Rusea, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, medalie de bronz;

🔹 Albert Lupu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, mențiune de onoare”, a transmis Ministerul Educației.

Echipa a fost condusă de prof. dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. La nivelul Ministerului, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Nagy Elisabeta Ana, inspector.

Ministerul Educației a explicat apoi că el „sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”.

„👏 Felicitări elevilor, profesorilor și părinților, care i-au susținut neîntrerupt!”, a transmis Ministerul Educației.