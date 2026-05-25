B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări

Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări

Traian Avarvarei
25 mai 2026, 09:14
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări
Elevii români au obținut mai multe medalii la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026. Sursa foto: Ministerul Educației - România﻿ / Facebook

Elevii români au câștigat trei medalii de argint, trei de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026. Competiția a avut loc în perioada 17-25 mai, în Coreea de Sud, și a numărat 209 concurenți din 27 țări – 25 din regiunea Asia-Pacific, precum și România și Canada, cu statut de invitate.

Cine sunt elevii români medaliați la fizică

„Trei medalii de argint, trei de bronz și o mențiune de onoare pentru România, la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026!

👏 Felicitări,
🔹Raul Covrig, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației, Maramureș, medalie de argint;
🔹Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint;
🔹Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint;
🔹Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz;
🔹Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz;
🔹 Bogdan Rusea, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, medalie de bronz;
🔹 Albert Lupu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, mențiune de onoare”, a transmis Ministerul Educației.

Echipa a fost condusă de prof. dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. La nivelul Ministerului, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Nagy Elisabeta Ana, inspector.

Ministerul Educației a explicat apoi că el „sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”.

„👏 Felicitări elevilor, profesorilor și părinților, care i-au susținut neîntrerupt!”, a transmis Ministerul Educației.

Tags:
Citește și...
Tragedie la Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
Eveniment
Tragedie la Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
Eveniment
Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa
Eveniment
Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa
Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
Externe
Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
A găsit o avere sub saltea și a trăit ca în filme. Cum a reușit o femeie să „piardă” 700.000 de euro
Externe
A găsit o avere sub saltea și a trăit ca în filme. Cum a reușit o femeie să „piardă” 700.000 de euro
Un român a dat lovitura în Germania cu înghețată din bere locală. Desertul inedit a cucerit un oraș întreg
Eveniment
Un român a dat lovitura în Germania cu înghețată din bere locală. Desertul inedit a cucerit un oraș întreg
Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă”
Eveniment
Mihaela Bilic demontează mitul cinei după ora 18:00. Până la ce oră spune că putem mânca fără probleme: „Noaptea e lungă”
Imagini false după concertul lui Max Korzh de la București. Reacția Jandarmeria Română și a Primăria Municipiului București: „Totul este intact”
Eveniment
Imagini false după concertul lui Max Korzh de la București. Reacția Jandarmeria Română și a Primăria Municipiului București: „Totul este intact”
Tot mai mulți angajați români lucrează după ora 18:00. Motivele din spatele fenomenului și riscurile pentru sănătate
Eveniment
Tot mai mulți angajați români lucrează după ora 18:00. Motivele din spatele fenomenului și riscurile pentru sănătate
Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008
Eveniment
Ce se întâmplă cu piața imobiliară din România. Specialiștii spun de ce nu urmează o criză ca în 2008
Ultima oră
10:24 - Tragedie la Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
10:04 - Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide
10:04 - Buzău: Copil de 4 ani, mort după ce a fost sfâșiat de un câine. Cum s-a produs tragedia
09:56 - Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
09:31 - Sibiu: Fetiță grav rănită, după ce a fost acroșată de o trotinetă. A suferit traumatisme la cap. Cum s-a produs accidentul
09:31 - Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa
08:54 - Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
08:50 - Primarul Brașovului propune o soluție pentru urșii care coboară în oraș: Avem un azil de câini, putem să facem același lucru cu urșii
08:34 - Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție pentru a se reforma. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat, e adevărat, cu voia noastră (VIDEO)
08:26 - Vremea de astăzi în România, 25 mai. Temperaturile ajung spre 30 de grade, dar ploile apar în mai multe zone