România, împărțită aproape egal în privința demiterii lui Nicușor Dan. Sondaj INSCOP: 53,1% ar vota împotriva suspendării președintelui

25 mai 2026, 11:38
România, împărțită aproape egal în privința demiterii lui Nicușor Dan. Sondaj INSCOP: 53,1% ar vota împotriva suspendării președintelui
Sursă Foto: Captură Video - YT
Cuprins
  1. Sondaj INSCOP: Demiterea lui Nicușor Dan divide electoratul
  2. Diferența dintre tabere, aproape de marja de eroare
  3. Electoratul AUR, cel mai ostil președintelui
  4. Metodologie sondaj INSCOP

Românii sunt împărțiți aproape în două tabere în ceea ce privește un eventual referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan. Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, realizat în perioada 11-14 mai 2026, majoritatea respondenților s-ar pronunța împotriva demiterii șefului statului, însă diferența față de cei care ar vota pentru suspendare rămâne relativ mică.

Sondaj INSCOP: Demiterea lui Nicușor Dan divide electoratul

Datele arată că:

  • 50,7% dintre respondenți spun că ar vota împotriva demiterii președintelui;
  • 44% declară că ar vota pentru demitere;
  • restul respondenților sunt nehotărâți sau nu au răspuns.

În scenariul în care sunt luați în calcul doar cei care și-au exprimat clar opțiunea de vot, diferența devine ceva mai clară:

  • 53,1% ar vota împotriva demiterii;
  • 46,9% ar susține demiterea președintelui.

Diferența dintre tabere, aproape de marja de eroare

Sondajul relevă o societate puternic polarizată politic. Deși tabăra celor care resping ideea suspendării este mai mare, diferența dintre cele două opțiuni rămâne apropiată de marja de eroare a cercetării sociologice.

Barometrul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de aproximativ 1.100 de persoane, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Practic, sondajul indică faptul că România traversează una dintre cele mai tensionate perioade de polarizare politică din ultimii ani, în care susținerea și contestarea lui Nicușor Dan se află la cote aproape egale.

Electoratul AUR, cel mai ostil președintelui

Ar vota pentru demiterea președintelui Nicușor Dan într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții AUR (77%), persoanele cu educație primară (63%), locuitorii din mediul rural (55%), utilizatorii Tiktok (59%).

Ar vota împotriva demiterii președintelui, într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL (86%), USR (86%) și PSD (59%), persoanele peste 60 de ani (59%), cei cu educație superioară (73%), locuitorii din București (68%) și din urbanul mare (61%).

Metodologie sondaj INSCOP

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

