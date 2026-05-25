Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 09:56
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Petrolul se ieftinește după semnalele de detensionare
  2. Ce înseamnă pentru români
  3. Hormuz rămâne cheia întregii ecuații
  4. Acordul nu este încă bătut în cuie

Prețul petrolului a coborât puternic pe piețele internaționale, după ce au apărut semnale că Statele Unite și Iranul ar putea ajunge la o înțelegere de pace. Scăderea este importantă și pentru România, unde carburanții sunt influențați de evoluțiile globale, însă o eventuală ieftinire la pompă ar putea veni cu întârziere.

Petrolul se ieftinește după semnalele de detensionare

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au ținut piața energiei sub presiune, mai ales din cauza riscurilor din jurul Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor.

Luni, prețurile petrolului au coborât cu aproximativ 6%, după ce investitorii au început să ia în calcul un scenariu mai optimist: un acord care ar reduce riscul unei escaladări militare și ar permite reluarea treptată a transporturilor prin zona Hormuz, informează Reuters, citat de Agerpres.

Scăderea arată că piața reacționează rapid la orice semn de calm, mai ales după săptămâni în care temerile privind aprovizionarea au împins cotațiile în sus.

Ce înseamnă pentru români

Pentru șoferii din România, o scădere a petrolului este, în teorie, o veste bună. Benzina și motorina sunt influențate de prețul internațional al țițeiului, iar o detensionare în Orientul Mijlociu poate reduce presiunea asupra carburanților.

Totuși, prețurile de la pompă nu se schimbă brusc de pe o zi pe alta. În costul final intră taxe, accize, rafinare, transport, marje comerciale și curs valutar. De aceea, chiar dacă petrolul se ieftinește pe bursă, șoferii pot vedea efectele mai târziu și, uneori, doar parțial.

Hormuz rămâne cheia întregii ecuații

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai sensibile zone pentru piața energiei. Înaintea conflictului, prin această rută trecea o parte semnificativă din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Un acord între Washington și Teheran ar putea duce la redeschiderea rutei și la reluarea treptată a traficului energetic. Chiar și așa, revenirea completă la normal ar putea dura, mai ales dacă infrastructura afectată trebuie reparată și dacă tensiunile politice nu dispar complet.

Acordul nu este încă bătut în cuie

Deși piețele au reacționat pozitiv, negocierile rămân fragile. Statele Unite și Iranul mai au de rezolvat puncte sensibile, iar Donald Trump a transmis că nu vrea ca echipa sa să se grăbească în semnarea unei înțelegeri.

Asta înseamnă că ieftinirea petrolului poate fi temporară, dacă discuțiile se blochează sau dacă apar noi incidente în regiune. Piața a mai trecut prin astfel de momente, în care optimismul a crescut rapid, dar a fost urmat de noi tensiuni.

Pentru moment, petrolul mai ieftin reduce presiunea pe piața energiei și poate calma temerile legate de o explozie a prețurilor la carburanți. Pentru români, efectul cel mai important ar putea fi stabilizarea prețurilor, mai degrabă decât o scădere spectaculoasă imediată.

Dacă negocierile dintre SUA și Iran avansează, iar Strâmtoarea Hormuz revine treptat la funcționarea normală, piața petrolului ar putea rămâne pe o direcție mai calmă. Dacă acordul eșuează, prețurile pot urca din nou rapid.

