B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „Am simțit că mor”. Mărturia cutremurătoare a fostului ministru Doina Pană despre cine a otrăvit-o cu mercur. DIICOT a clasat dosarul acum 4 ani

„Am simțit că mor”. Mărturia cutremurătoare a fostului ministru Doina Pană despre cine a otrăvit-o cu mercur. DIICOT a clasat dosarul acum 4 ani

Adrian A
25 mai 2026, 10:50
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
„Am simțit că mor”. Mărturia cutremurătoare a fostului ministru Doina Pană despre cine a otrăvit-o cu mercur. DIICOT a clasat dosarul acum 4 ani
Cuprins
  1. „Nu mi s-a pus o singură doză. A fost ceva programat”
  2. Doina Pană spune că a fost otrăvită cu suc de fructe
  3. Acuzații către compania Schweighofer
  4. Atac și la adresa lui Klaus Iohannis
  5. Dosarul DIICOT, clasat după expertizele INML

Fostul ministru al Apelor și Pădurilor, Doina Pană, readuce în atenția publică unul dintre cele mai controversate episoade din politica românească din ultimii ani: presupusa sa otrăvire cu mercur. La aproape opt ani de la momentul în care a părăsit Guvernul invocând grave probleme de sănătate, fostul ministru susține că a fost victima unui atac orchestrat după ce a început războiul împotriva mafiei lemnului.

„Nu mi s-a pus o singură doză. A fost ceva programat”

Doina Pană a povestit în detaliu cum au început problemele medicale care, spune ea, au scos-o complet din viața publică și au forțat-o să renunțe la funcția de ministru.

„Nu mi s-a pus o singură doză, încât să mi se facă imediat rău. A fost ceva programat. Mi se făcea rău treptat și nimeni nu înțelegea ce am. Simțeam că nu mai am putere, că mă sting încet”, a declarat fostul ministru.

Aceasta afirmă că simptomele au devenit din ce în ce mai severe, iar medicii nu reușeau să identifice cauza exactă a stării sale.

„Ajunsesem să nu mai pot urca niște scări. Tremuram, îmi era rău permanent. Aveam momente în care simțeam efectiv că mor și nimeni nu putea explica de ce”, a spus Doina Pană.

Doina Pană spune că a fost otrăvită cu suc de fructe

Fostul ministru a povestit și episodul care i-a ridicat cele mai mari semne de întrebare. Potrivit acesteia, un un colaborator apropiat din minister ar fi insistat să îi prepare zilnic sucuri naturale, într-o perioadă în care starea sa de sănătate se degrada accelerat.

„Un bărbat a cumpărat un storcător și s-a oferit să îmi facă suc. Venea foarte des și insista să beau acele sucuri. După aceea am început să mă gândesc foarte serios la tot ce s-a întâmplat”, a declarat Doina Pană.

Fostul ministru spune că nu poate face acuzații directe fără probe definitive, însă susține că are convingerea că otrăvirea a fost organizată cu premeditare.

Acuzații către compania Schweighofer

În declarațiile sale, fostul ministru a indicat că unele companii ar fi avut pierderi uriașe după schimbările legislative promovate în mandatul său. Ea a menționat explicit compania austriacă Holzindustrie Schweighofer.

„A fost o firmă care a pierdut uriaș, de exemplu firma Schweighofer, care e celebră deja pentru că a modificat și Codul Silvic. Ei și-au dezvoltat capacități de producție uriașe bazându-se pe lemnul din România”, a declarat Pană.

Întrebată direct dacă acuză firma că ar fi comandat otrăvirea sa, Doina Pană a evitat o acuzație explicită, dar a lăsat să se înțeleagă că suspiciunile sale merg în această direcție.

„Nu, nu acuz direct pe nimeni, dar nu pot să nu-i bănuiesc, pentru că au avut cele mai mari daune”, a spus ea, în interviul pentru Antena 3 CNN.

„Nu au reușit să mă omoare, dar scopul și l-au atins. Eu din politică am plecat, din Guvern am ieșit. Tot ceea ce am vrut eu să fac nu s-a mai făcut ulterior”, a spus fostul ministru.

Atac și la adresa lui Klaus Iohannis

În intervenția sa, Doina Pană l-a criticat și pe fostul președinte Klaus Iohannis, despre care spune că nu ar fi reacționat suficient de ferm la informațiile privind presupusa otrăvire.

„Pur și simplu nu l-a impresionat cu nimic că un ministru din Guvernul României a fost otrăvit, să facă o ședință CSAT”, a declarat Pană.

Ea a mai susținut că fostul șef al statului ar fi retrimis Codul Silvic în Parlament folosind argumente similare cu cele promovate de compania austriacă.

„Iohannis este cel care a întors Codul Silvic înapoi, exact cu motivele Schweighofer”, a spus fostul ministru.

Dosarul DIICOT, clasat după expertizele INML

Cazul otrăvirii Doinei Pană a fost investigat de DIICOT după plângerea depusă de fostul ministru în 2019. Procurorii au deschis atunci un dosar pentru tentativă de omor și constituire de grup infracțional organizat.

Totuși, în 2022, dosarul a fost clasat. Expertizele efectuate de Institutul Național de Medicină Legală au concluzionat că nu există dovezi obiective care să confirme o intoxicație cu mercur care să-i fi pus viața în pericol. Specialiștii au vorbit despre o posibilă expunere redusă la mercur, posibil asociată alimentației.

Tags:
Citește și...
Nou proiect al Legii salarizării bugetarilor: Sistem unitar de salarizare, scad sporurile, sunt eliminate mai multe indemnizații
Economic
Nou proiect al Legii salarizării bugetarilor: Sistem unitar de salarizare, scad sporurile, sunt eliminate mai multe indemnizații
Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
Politică
Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută
Externe
Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută
Nu emoțiile sunt problema ta, ci felul în care le gestionezi – iată de ce
Eveniment
Nu emoțiile sunt problema ta, ci felul în care le gestionezi – iată de ce
Imagini spectaculoase de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „În curând, va fi drumul care va transforma orele pierdute în timp câștigat” (VIDEO)
Eveniment
Imagini spectaculoase de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „În curând, va fi drumul care va transforma orele pierdute în timp câștigat” (VIDEO)
Tragedie la Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
Eveniment
Tragedie la Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
Eveniment
Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa
Eveniment
Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa
Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări
Eveniment
Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări
Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
Externe
Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
Ultima oră
12:11 - Călin Georgescu și amenda de 200.000 de lei de la AEP. A plătit sancțiunea, dar rămâne întrebarea-cheie: de unde vin banii?
12:10 - Andreea Bălan și Victor Cornea, lună de miere atipică după nunta spectaculoasă: „Sunt super impresionată!” (FOTO)
12:06 - Bursele europene cresc pe fondul speranțelor de pace dintre SUA și Iran. Petrolul mai ieftin dă avânt companiilor aeriene
11:38 - Nou proiect al Legii salarizării bugetarilor: Sistem unitar de salarizare, scad sporurile, sunt eliminate mai multe indemnizații
11:38 - România, împărțită aproape egal în privința demiterii lui Nicușor Dan. Sondaj INSCOP: 53,1% ar vota împotriva suspendării președintelui
11:38 - Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
11:09 - Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută
11:02 - Nu emoțiile sunt problema ta, ci felul în care le gestionezi – iată de ce
10:55 - Imagini spectaculoase de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „În curând, va fi drumul care va transforma orele pierdute în timp câștigat” (VIDEO)
10:37 - Artista de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani. A făcut AVC înainte să urce pe scenă (VIDEO, FOTO)