„Am simțit că mor”. Mărturia cutremurătoare a fostului ministru Doina Pană despre cine a otrăvit-o cu mercur. DIICOT a clasat dosarul acum 4 ani

Fostul ministru al Apelor și Pădurilor, Doina Pană, readuce în atenția publică unul dintre cele mai controversate episoade din politica românească din ultimii ani: presupusa sa otrăvire cu mercur. La aproape opt ani de la momentul în care a părăsit Guvernul invocând grave probleme de sănătate, fostul ministru susține că a fost victima unui atac orchestrat după ce a început războiul împotriva mafiei lemnului.

„Nu mi s-a pus o singură doză. A fost ceva programat”

Doina Pană a povestit în detaliu cum au început problemele medicale care, spune ea, au scos-o complet din viața publică și au forțat-o să renunțe la funcția de ministru.

„Nu mi s-a pus o singură doză, încât să mi se facă imediat rău. A fost ceva programat. Mi se făcea rău treptat și nimeni nu înțelegea ce am. Simțeam că nu mai am putere, că mă sting încet”, a declarat fostul ministru.

Aceasta afirmă că simptomele au devenit din ce în ce mai severe, iar medicii nu reușeau să identifice cauza exactă a stării sale.

„Ajunsesem să nu mai pot urca niște scări. Tremuram, îmi era rău permanent. Aveam momente în care simțeam efectiv că mor și nimeni nu putea explica de ce”, a spus Doina Pană.

Doina Pană spune că a fost otrăvită cu suc de fructe

Fostul ministru a povestit și episodul care i-a ridicat cele mai mari semne de întrebare. Potrivit acesteia, un un colaborator apropiat din minister ar fi insistat să îi prepare zilnic sucuri naturale, într-o perioadă în care starea sa de sănătate se degrada accelerat.

„Un bărbat a cumpărat un storcător și s-a oferit să îmi facă suc. Venea foarte des și insista să beau acele sucuri. După aceea am început să mă gândesc foarte serios la tot ce s-a întâmplat”, a declarat Doina Pană.

Fostul ministru spune că nu poate face acuzații directe fără probe definitive, însă susține că are convingerea că otrăvirea a fost organizată cu premeditare.

Acuzații către compania Schweighofer

În declarațiile sale, fostul ministru a indicat că unele companii ar fi avut pierderi uriașe după schimbările legislative promovate în mandatul său. Ea a menționat explicit compania austriacă Holzindustrie Schweighofer.

„A fost o firmă care a pierdut uriaș, de exemplu firma Schweighofer, care e celebră deja pentru că a modificat și Codul Silvic. Ei și-au dezvoltat capacități de producție uriașe bazându-se pe lemnul din România”, a declarat Pană.

Întrebată direct dacă acuză firma că ar fi comandat otrăvirea sa, Doina Pană a evitat o acuzație explicită, dar a lăsat să se înțeleagă că suspiciunile sale merg în această direcție.

„Nu, nu acuz direct pe nimeni, dar nu pot să nu-i bănuiesc, pentru că au avut cele mai mari daune”, a spus ea, în interviul pentru .

„Nu au reușit să mă omoare, dar scopul și l-au atins. Eu din politică am plecat, din Guvern am ieșit. Tot ceea ce am vrut eu să fac nu s-a mai făcut ulterior”, a spus fostul ministru.

Atac și la adresa lui Klaus Iohannis

În intervenția sa, Doina Pană l-a criticat și pe f , despre care spune că nu ar fi reacționat suficient de ferm la informațiile privind presupusa otrăvire.

„Pur și simplu nu l-a impresionat cu nimic că un ministru din Guvernul României a fost otrăvit, să facă o ședință CSAT”, a declarat Pană.

Ea a mai susținut că fostul șef al statului ar fi retrimis Codul Silvic în Parlament folosind argumente similare cu cele promovate de compania austriacă.

„Iohannis este cel care a întors Codul Silvic înapoi, exact cu motivele Schweighofer”, a spus fostul ministru.

Dosarul DIICOT, clasat după expertizele INML

Cazul otrăvirii Doinei Pană a fost investigat de DIICOT după plângerea depusă de fostul ministru în 2019. Procurorii au deschis atunci un dosar pentru tentativă de omor și constituire de grup infracțional organizat.

Totuși, în 2022, dosarul a fost clasat. Expertizele efectuate de Institutul Național de Medicină Legală au concluzionat că nu există dovezi obiective care să confirme o intoxicație cu mercur care să-i fi pus viața în pericol. Specialiștii au vorbit despre o posibilă expunere redusă la mercur, posibil asociată alimentației.