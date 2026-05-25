B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută

Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută

Răzvan Adrian
25 mai 2026, 11:09
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Incident într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Un miros suspect lângă un bancomat din Tokyo
  2. Persoane duse la ambulanță, echipajele în costume speciale
  3. Poliția încearcă să afle ce substanță a fost folosită

Un incident neobișnuit a provocat panică într-un complex comercial de lux din Tokyo, după ce un bărbat ar fi pulverizat o substanță necunoscută în apropierea unui bancomat. Aproximativ 20 de persoane au fost rănite ușor, iar autoritățile au intervenit cu echipaje speciale, inclusiv pompieri îmbrăcați în costume de protecție.

Un miros suspect lângă un bancomat din Tokyo

Incidentul s-a produs luni, într-un mall aflat în Ginza, una dintre cele mai cunoscute și scumpe zone comerciale din capitala Japoniei.

Potrivit The Guardian, un bărbat ar fi pulverizat o substanță la un bancomat situat la parterul clădirii.

Pompierii au fost alertați după ce mai multe persoane au reclamat un miros puternic în zonă. În scurt timp, strada din fața complexului comercial a fost blocată, iar mai multe autospeciale au ajuns la fața locului.

Deși intervenția a fost una vizibilă, cu echipe de urgență și zone izolate, o parte dintre clienți au continuat să intre și să iasă din clădire prin intrările laterale.

Persoane duse la ambulanță, echipajele în costume speciale

Un reporter AFP aflat la fața locului a văzut două persoane transportate pe tărgi către ambulanță. În același timp, pompierii și oficialii îmbrăcați în costume de protecție au scos mai mulți oameni din mall și i-au dus în vehicule speciale pentru verificări.

Postul public japonez NHK a relatat că rănile par să fie ușoare. O femeie în vârstă de 70 de ani, aflată în mall în momentul incidentului, a povestit că a simțit usturime în gât atunci când s-a apropiat de zona bancomatului.

„Când am intrat în zona bancomatului, gâtul a început să mă usture și să îl simt aproape amorțit”, a relatat femeia, potrivit sursei citate.

Poliția încearcă să afle ce substanță a fost folosită

Autoritățile japoneze investighează incidentul pentru a stabili ce substanță a fost pulverizată și dacă a fost vorba despre un atac intenționat sau despre un alt tip de incident.

Substanță necunoscută într-un mall din Tokyo este principalul incident analizat de anchetatori, mai ales că intervenția a avut loc într-o zonă extrem de circulată, frecventată de turiști și de cumpărători.

Japonia este cunoscută pentru nivelul scăzut al criminalității violente și pentru regulile stricte privind armele de foc, însă incidente izolate cu atacuri în spații publice au mai avut loc.

Tags:
Citește și...
Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
Externe
Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
Planul NATO pentru Ucraina se lovește de opoziția aliaților mari. Mai multe state membre nu vor contribuții fixe din PIB
Externe
Planul NATO pentru Ucraina se lovește de opoziția aliaților mari. Mai multe state membre nu vor contribuții fixe din PIB
A găsit o avere sub saltea și a trăit ca în filme. Cum a reușit o femeie să „piardă” 700.000 de euro
Externe
A găsit o avere sub saltea și a trăit ca în filme. Cum a reușit o femeie să „piardă” 700.000 de euro
Lovitură la vârful puterii din Ungaria! Peter Magyar își taie salariul și anunță reduceri dure pentru politicieni: „Trebuie să dăm un exemplu”
Externe
Lovitură la vârful puterii din Ungaria! Peter Magyar își taie salariul și anunță reduceri dure pentru politicieni: „Trebuie să dăm un exemplu”
Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
Externe
Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
Externe
Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
Externe
Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
Panică la Casa Albă, după mai multe focuri de armă trase. Jurnaliștii au fost trimiși în adăpost, iar Serviciul Secret a intervenit imediat
Externe
Panică la Casa Albă, după mai multe focuri de armă trase. Jurnaliștii au fost trimiși în adăpost, iar Serviciul Secret a intervenit imediat
Kievul, lovit în plină noapte după amenințările Moscovei. Rusia a lansat rachete și drone asupra capitalei Ucrainei
Externe
Kievul, lovit în plină noapte după amenințările Moscovei. Rusia a lansat rachete și drone asupra capitalei Ucrainei
Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo
Externe
Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo
Ultima oră
12:11 - Călin Georgescu și amenda de 200.000 de lei de la AEP. A plătit sancțiunea, dar rămâne întrebarea-cheie: de unde vin banii?
12:10 - Andreea Bălan și Victor Cornea, lună de miere atipică după nunta spectaculoasă: „Sunt super impresionată!” (FOTO)
12:06 - Bursele europene cresc pe fondul speranțelor de pace dintre SUA și Iran. Petrolul mai ieftin dă avânt companiilor aeriene
11:38 - Nou proiect al Legii salarizării bugetarilor: Sistem unitar de salarizare, scad sporurile, sunt eliminate mai multe indemnizații
11:38 - România, împărțită aproape egal în privința demiterii lui Nicușor Dan. Sondaj INSCOP: 53,1% ar vota împotriva suspendării președintelui
11:38 - Irineu Darău acuză fosta conducere ADR de pierderea a 14,7 milioane de lei din PNRR. Ministrul spune că banii vor fi acoperiți din bugetul statului
11:02 - Nu emoțiile sunt problema ta, ci felul în care le gestionezi – iată de ce
10:55 - Imagini spectaculoase de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „În curând, va fi drumul care va transforma orele pierdute în timp câștigat” (VIDEO)
10:50 - „Am simțit că mor”. Mărturia cutremurătoare a fostului ministru Doina Pană despre cine a otrăvit-o cu mercur. DIICOT a clasat dosarul acum 4 ani
10:37 - Artista de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani. A făcut AVC înainte să urce pe scenă (VIDEO, FOTO)