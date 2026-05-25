Un incident neobișnuit a provocat panică într-un complex comercial de lux din Tokyo, după ce un bărbat ar fi pulverizat o substanță necunoscută în apropierea unui bancomat. Aproximativ 20 de persoane au fost rănite ușor, iar autoritățile au intervenit cu echipaje speciale, inclusiv pompieri îmbrăcați în costume de protecție.

Un miros suspect lângă un bancomat din Tokyo

Incidentul s-a produs luni, într-un mall aflat în Ginza, una dintre cele mai cunoscute și scumpe zone comerciale din capitala Japoniei.

Potrivit , un bărbat ar fi pulverizat o substanță la un bancomat situat la parterul clădirii.

Pompierii au fost alertați după ce mai multe persoane au reclamat un miros puternic în zonă. În scurt timp, strada din fața complexului comercial a fost blocată, iar mai multe autospeciale au ajuns la fața locului.

Deși intervenția a fost una vizibilă, cu echipe de urgență și zone , o parte dintre clienți au continuat să intre și să iasă din prin intrările laterale.

Persoane duse la ambulanță, echipajele în costume speciale

Un reporter AFP aflat la fața locului a văzut două persoane transportate pe tărgi către ambulanță. În același timp, pompierii și oficialii îmbrăcați în costume de protecție au scos mai mulți oameni din mall și i-au dus în vehicule speciale pentru verificări.

Postul public japonez NHK a relatat că rănile par să fie ușoare. O femeie în vârstă de 70 de ani, aflată în mall în momentul incidentului, a povestit că a simțit usturime în gât atunci când s-a apropiat de zona bancomatului.

„Când am intrat în zona bancomatului, gâtul a început să mă usture și să îl simt aproape amorțit”, a relatat femeia, potrivit sursei citate.

Poliția încearcă să afle ce substanță a fost folosită

Autoritățile japoneze investighează incidentul pentru a stabili ce substanță a fost pulverizată și dacă a fost vorba despre un atac intenționat sau despre un alt tip de incident.

Substanță necunoscută într-un mall din Tokyo este principalul incident analizat de anchetatori, mai ales că intervenția a avut loc într-o zonă extrem de circulată, frecventată de turiști și de cumpărători.

Japonia este cunoscută pentru nivelul scăzut al criminalității violente și pentru regulile stricte privind armele de foc, însă incidente izolate cu atacuri în spații publice au mai avut loc.