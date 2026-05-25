Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor pe care le efectuează pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania.

Se lucrează intens la Autostrada Transilvania

Pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania, construim mai mult decât un drum: construim o conexiune care va aduce comunitățile mai aproape și va susține dezvoltarea unei întregi regiuni.

În prezent executăm lucrări complexe de săpătură și umplutură terasamente, execuție fundație din balast, așternere mixtură asfaltică, execuție piloți forați pentru consolidări, execuție ziduri de sprijin, execuție podețe tubulare, armare, cofrare și turnare beton pentru plăci de suprabetonare ale viaductelor, execuție sferturi de con, lucrări hidrotehnice, relocare și protejare rețele în câmpul petrolier Suplacu de Barcău, execuție sistem de iluminat, execuție sistem ITS, execuție lucrări de construcții civile pentru viitorul centru de întreținere și coordonare, execuție rigole din beton și așternere pământ vegetal pe taluze.

Proiectul are ca beneficiar Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu.

Amintim că tronsonul de autostradă are 26,35 km, iar lucrările au început în ianuarie anul trecut. Durata contractului e de 24 de luni – 6 luni proiectare și 18 luni execuție.

Contractul pentru această secţiune, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 884,12 milioane lei, fără TVA.