Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide

Adrian A
25 mai 2026, 10:04
Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Președintele Nicușor Dan trebuie să ia o decizie
  2. Social-democrații pregătesc propriile scenarii de guvernare
  3. Liberalii resping intrarea într-o nouă coaliție cu PSD
  4. AUR mizează pe opoziție și pe anticipatele politice
  5. UDMR preferă o coaliție largă, USR ezită
  6. Ce poate face președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan analizează varianta unei „nominalizări de etapă” pentru funcția de prim-ministru, într-un context în care partidele parlamentare nu au reușit încă să contureze o majoritate stabilă.

Președintele Nicușor Dan trebuie să ia o decizie

Potrivit informațiilor apărute pe surse politice, președintele Nicușor Dan ar putea desemna rapid un candidat pentru a declanșa procedura constituțională și pentru a forța negocierile dintre partide.

Scenariul discutat la Palatul Cotroceni presupune ca primul candidat desemnat să nu ajungă neapărat în Parlament pentru votul de învestire. Dacă negocierile eșuează și nu apare o majoritate, acesta și-ar putea depune mandatul înaintea votului, deschizând drumul unei a doua nominalizări.

În culisele negocierilor circulă mai multe nume pentru funcția de premier. Sursele politice indică atât variante politice, cât și tehnocrate: Radu Burnete, Eugen Tomac, Alexandru Nazare, Delia Velculescu, Sorin Grindeanu și Cătălin Predoiu ar fi pe o listă scurtă care se discută la Cotroceni.

Una dintre variantele discutate este desemnarea unui consilier prezidențial ca premier interimar politic, cu rolul de a câștiga timp pentru negocieri și de a testa disponibilitatea partidelor de a forma o coaliție.

Social-democrații pregătesc propriile scenarii de guvernare

PSD este considerat actorul-cheie în ecuația viitoarei majorități parlamentare. Potrivit surselor politice, partidul lucrează deja la mai multe variante de program de guvernare și analizează formule diferite de Executiv.

În interiorul PSD sunt discutate trei variante principale:

  • un guvern PSD susținut de UDMR, minorități și independenți;
  • o coaliție largă PSD–PNL–USR–UDMR;
  • un guvern politic cu premier independent, susținut parlamentar de PSD.

Sursele citate susțin că social-democrații ar putea primi „a doua șansă” la desemnarea premierului, dacă prima nominalizare făcută de președinte nu reușește să coaguleze o majoritate.

Liberalii resping intrarea într-o nouă coaliție cu PSD

PNL transmite, cel puțin la nivel oficial, că înclină spre opoziție, poziție care complică formarea unei majorități parlamentare.

În același timp, în partid există discuții despre nevoia unei reorganizări interne și despre refacerea credibilității după perioada guvernării comune cu PSD. Liberalii sunt însă conștienți că o eventuală criză politică prelungită ar putea pune presiune pe partid pentru a reveni la masa negocierilor.

Numele lui Ilie Bolojan continuă să fie vehiculat în discuțiile privind viitorul executiv, chiar dacă unele scenarii prezentate exclud explicit o formulă de guvernare construită în jurul său.

AUR mizează pe opoziție și pe anticipatele politice

AUR nu apare în scenariile principale de guvernare discutate la Cotroceni, iar partidul și-a consolidat în ultimele luni discursul anti-sistem și poziționarea de opoziție dură față de alianțele dintre partidele tradiționale.

Liderii AUR au criticat în repetate rânduri ideea unor „combinații de culise” între PSD, PNL și USR și au cerut fie revenirea la votul popular, fie formarea unui guvern care să reflecte mai clar rezultatul alegerilor. În actualul context, partidul pare să mizeze mai degrabă pe capitalizarea electorală a unei eventuale crize politice decât pe participarea la o coaliție de guvernare.

UDMR preferă o coaliție largă, USR ezită

UDMR ar prefera refacerea unei coaliții extinse, considerând că un guvern cu susținere largă ar oferi mai multă stabilitate într-o perioadă economică și politică tensionată.

În schimb, USR transmite semnale rezervate privind participarea la guvernare și pare, la acest moment, mai aproape de o poziție de opoziție decât de intrarea într-o nouă formulă executivă.

Ce poate face președintele Nicușor Dan

Constituția prevede că președintele desemnează un candidat pentru funcția de premier după consultarea partidelor parlamentare. Candidatul are apoi 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei guvernului.

Dacă prima încercare eșuează, șeful statului poate face o nouă nominalizare. În actualul context politic, prima desemnare ar putea avea mai degrabă rolul de a debloca negocierile decât de a instala imediat un nou executiv.

