Artista de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani. A făcut AVC înainte să urce pe scenă (VIDEO, FOTO)

Artista de muzică populară Andreea Micu a murit la doar 17 ani. A făcut AVC înainte să urce pe scenă (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
25 mai 2026, 10:37
Andreea Micu a murit la doar 17 ani. Sursa foto: Andreea Micu / Facebook

Andreea Micu, interpretă de muzică populară din Buzău, a murit la doar 17 ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Bunicul ei, Cristian Micu, de la care moștenise pasiunea pentru folclor, a transmis mesaje teribil de emoționante.

Andreea Micu a murit la doar 17 ani, în urma unui AVC

Pe 9 mai, cu puțin timp înainte să urce pe scena festivalului de la Bisoca, Andreea le-a spus colegilor că se simte rău și că o doare capul foarte tare. La scurt timp după aceea, ea și-a pierdut cunoștința și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Buzău.

Ulterior, medicii au decis transferul la București, unde a fost operată. Vreme de două săptămâni, Andreea Micu s-a zbătut între viață și moarte, dar, până la urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Bunicul Andreei Micu, mesaje emoționante

Tânăra era elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” din Buzău și făcea parte dintr-un ansamblu de dansuri populare din Mânzălești, informează VIVA!.

După tragedie, bunicul ei, Cristian Micu, și el solist de muzică populară, și-a exprimat durerea pe rețelele sociale: „Offff! Mă, Puiu lu Tătăițu, stau și mă întreb: unde ai găsit tu așa spectacol frumos de ai plecat să cânți singură, fără mine? Doar unde erai tu eram și eu, și unde eram eu erai și tu! Spune, fetița mea, să vin și eu! (…) Andreea noastră nu mai cântă! S-a dus să cânte la Îngeri!”.

