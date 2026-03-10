Doi bărbați din județul Alba au fost reținuți, după ce au răpit și bătut un adolescent de 17 ani, suspectat de furturi repetate din gospodăriile localnicilor.
Totul s-a întâmplat în comuna Fărău. Cei doi bărbați, în vârstă de 42 și 52 de ani, au decis să-i dea o lecție adolescentului de 17 ani. Așa că l-au bătut, l-au băgat în portbagajul unei mașini, l-au transportat pe o distanță de 500 de metri și l-au abandonat pe un teren agricol. Când s-a văzut singur, adolescentul a sunat la 112 și a cerut ajutor.
Cei doi bărbați, care și-au recunoscut faptele, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de lovire și lipsire de libertate în mod ilegal.
Însă localnicii sunt că, într-adevăr, tânărul e un pericol și nu face decât să fure din gospodăriile lor.
„Intră și în casă și fură tot ce prinde și acum oamenii și-au făcut dreptate. De când îl știu eu aici în sat tot așa s-a întâmplat”, a spus o femeie, pentru Știrile Pro TV.
O alta a povestit că trăiește cu teamă: „L-a dus poliția, nu știu pe unde a fost închis, cât s-a putut s-au luat măsuri. Eu stau cu teamă, tot cu teamă, seara nu mă culc decât după 11”.
„Știu că e destul de dificil, umblă pe la toate casele, atacă, caută bani și mâncare”, a spus și un bărbat.