Doi bărbați din județul Alba au fost reținuți, după ce au răpit și bătut un adolescent de 17 ani, suspectat de furturi repetate din gospodăriile localnicilor.

Hoțul, bătut și abandonat pe câmp

Totul s-a întâmplat în comuna Fărău. Cei doi bărbați, în vârstă de 42 și 52 de ani, au decis să-i dea o lecție adolescentului de 17 ani. Așa că l-au bătut, l-au băgat în portbagajul unei mașini, l-au transportat pe o distanță de 500 de metri și l-au abandonat pe un teren agricol. Când s-a văzut singur, adolescentul a sunat la 112 și a cerut ajutor.

Cei doi bărbați, care și-au recunoscut faptele, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de lovire și lipsire de libertate în mod ilegal.

Localnicii se plâng de adolescentul hoț

Însă localnicii sunt că, într-adevăr, tânărul e un pericol și nu face decât să fure din gospodăriile lor.

„Intră și în casă și fură tot ce prinde și acum oamenii și-au făcut dreptate. De când îl știu eu aici în sat tot așa s-a întâmplat”, a spus o femeie, pentru

O alta a povestit că trăiește cu teamă: „L-a dus poliția, nu știu pe unde a fost închis, cât s-a putut s-au luat măsuri. Eu stau cu teamă, tot cu teamă, seara nu mă culc decât după 11”.

„Știu că e destul de dificil, umblă pe la toate casele, atacă, caută bani și mâncare”, a spus și un bărbat.