B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”

Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”

Traian Avarvarei
10 mart. 2026, 19:24
Alba: Bărbați reținuți după ce au bătut un adolescent care obișnuiește să fure din case. „Oamenii și-au făcut dreptate”
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Hoțul, bătut și abandonat pe câmp
  2. Localnicii se plâng de adolescentul hoț

Doi bărbați din județul Alba au fost reținuți, după ce au răpit și bătut un adolescent de 17 ani, suspectat de furturi repetate din gospodăriile localnicilor.

Hoțul, bătut și abandonat pe câmp

Totul s-a întâmplat în comuna Fărău. Cei doi bărbați, în vârstă de 42 și 52 de ani, au decis să-i dea o lecție adolescentului de 17 ani. Așa că l-au bătut, l-au băgat în portbagajul unei mașini, l-au transportat pe o distanță de 500 de metri și l-au abandonat pe un teren agricol. Când s-a văzut singur, adolescentul a sunat la 112 și a cerut ajutor.

Cei doi bărbați, care și-au recunoscut faptele, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de lovire și lipsire de libertate în mod ilegal.

Localnicii se plâng de adolescentul hoț

Însă localnicii sunt că, într-adevăr, tânărul e un pericol și nu face decât să fure din gospodăriile lor.

„Intră și în casă și fură tot ce prinde și acum oamenii și-au făcut dreptate. De când îl știu eu aici în sat tot așa s-a întâmplat”, a spus o femeie, pentru Știrile Pro TV.

O alta a povestit că trăiește cu teamă: „L-a dus poliția, nu știu pe unde a fost închis, cât s-a putut s-au luat măsuri. Eu stau cu teamă, tot cu teamă, seara nu mă culc decât după 11”.

„Știu că e destul de dificil, umblă pe la toate casele, atacă, caută bani și mâncare”, a spus și un bărbat.

Tags:
Citește și...
Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”
Eveniment
Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”
 O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
Eveniment
 O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
Ce riscă pasagerii unei companii aeriene dacă ascultă muzică fără căști
Eveniment
Ce riscă pasagerii unei companii aeriene dacă ascultă muzică fără căști
Limită la cumpărarea de terenuri agricole: Străinii nu vor mai putea deține suprafețe mari în România
Eveniment
Limită la cumpărarea de terenuri agricole: Străinii nu vor mai putea deține suprafețe mari în România
Val de controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități: Peste 400 de unități sunt verificate
Eveniment
Val de controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități: Peste 400 de unități sunt verificate
Buzoianu anunță verificări pe plaje, după ce un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit în Năvodari: „De când am ajuns ministru, am scos la iveală foarte multe ilegalități” (VIDEO)
Eveniment
Buzoianu anunță verificări pe plaje, după ce un rezervor de gaz îngropat ilegal a fost descoperit în Năvodari: „De când am ajuns ministru, am scos la iveală foarte multe ilegalități” (VIDEO)
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Eveniment
„Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Eveniment
Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Eveniment
Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Eveniment
Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile
Ultima oră
21:23 - Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Insulei Șerpilor. Ce rol strategic are insula din Marea Neagră
21:18 - Tablou de 2 metri cu fostul edil al comunei Gogoşu, pus pe fațada primăriei: „Nu ne muşcă de acolo, să ştiţi. Noi să ne ferim de vii, nu de morţi”
21:15 - Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
20:44 - Crucea Roșie cere fonduri pentru intervenții umanitare în Iran pe fondul escaladării conflictului. Cum vor fi sprijinite milioane de persoane
20:42 - Ministerul Finanțelor: Consumul, afectat de scăderea puterii de cumpărare. Ce se va întâmpla cu salariile românilor anul acesta
20:42 - Record istoric de miliardari pe planetă: Cine ocupă primul loc cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari
20:02 - Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
19:59 - Cine mai face controalele ANAF? Peste 4.000 de posturi sunt goale, iar tinerii refuză salariile mici
19:23 -  O societate comercială din Râșnov fără angajați vrea să producă drone militare
19:23 - Bruxellesul propune reducerea taxelor la energie pentru a proteja consumatorii. Ce impact ar putea avea măsura