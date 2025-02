Bătrân păcălit să cumpere bijuterii din aur fals și ceasuri scumpe. La ce sumă se ridică prejudiciul

Un bărbat de 78 de ani, din Craiova, a fost păcălit, la finalul anului trecut, să cumpere bijuterii din aur fals și ceasuri „de firmă”. Ulterior și-a dat seama că a fost doar o țeapă și a anunțat polițiștii.

Câți bani a pierdut bătrânul

Bătrânul a fost abordat pe stradă de către un bărbat care i-a spus că are nevoie de o sumă mare de bani pentru a-și repara mașina și că este dispus să vândă ceasuri „de firmă” pentru suma de 20.000 de lei. Victima și-a dat seama ulterior că este doar o țeapă și a anunțat poliția, conform

Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă au ajutat escrocii, iar, marți, 11 februarie, au descins la locuința lor. Polițiștii au percheziționat casa și au găsit 67 de inele din metal galben, mai multe brățări și lănțișoare din șnur textil și metal galben, 9 ceasuri de mărci diferite, dintre care 2 aveau siglele unei mărci înregistrate. În plus, au găsit și articole vestimentare și suma de 17.900 de lei. Toate acestea au fost confiscate.

„În cursul zilei de 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat de 45 de ani, din Râmnicu Vâlcea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înșelăciune.

În dimineaţa zilei de 11 februarie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, la imobile din județul Vâlcea, pentru documentarea activității unor persoane cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Olt.

Ce au găsit polițiștii la percheziții

După percheziții, bărbatul a fost reținut și transportat la audieri.

Polițiștii au constatat că escrocul urma să dea și alte lovituri cu bijuterii și ceasurile pe care le mai avea. Prejudiciul a fost recuperate în proporție de 90% și predate victimei.

„Tot din cercetări, polițiștii au stabilit că articolele vestimentare descoperite ar fi fost folosite de către bărbat la comiterea faptei din data de 27 decembrie 2024, iar cu privire la bunurile descoperite în urma perchezițiilor, acesta a declarat că îi aparțin și că ar fi intenționat să le folosească la comiterea altor infracțiuni. Prejudiciul cauzat a fost recuperat în proporție de 90% de polițiști și predat persoanei vătămate”, au mai precizat polițiștii.

Escrocii sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de contrafacerea unei mărci și punerea în circulație a unui produs cu o marcă identică sau similar cu una înregistrată, dar și pentru înșelăciune.