Bogdan Gheorghiu: Ajutorul de stat pentru organizatorii de evenimente a fost exclus din PNRR, fără ca noi să fim informați (VIDEO)

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, prezent sâmbătă, în platoul B1 TV, la emisiunea Talk B1, prezentată de Ștefan Păscuță a dezvăluit că schema de finanțare pentru organizatorii de evenimente a fost exclusă din PNRR, fără ca ministerul pe care îl conduce să fie informat de acest lucru. Ministrul a afirmat că nu a fost consultat în legătură cu proiectele culturale care au fost incluse în aceste plan de redresare și că este nevoit să apeleze la alte surse pentru a face rost de bani pentru a oferi ajutor organizatorilor de evenimente.

„Nemulțumirile organizatorilor de evenimente sunt legate de schema de ajutor de stat. În tot ceea ce am lucrat și am trimis pentru PNRR, am inclus această schemă de stat. Ulterior, am fost și noi surprinși să vedem că pe site-ul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în forma propusă de ei, nu cuprindea această schemă de finanțare pentru organizatorii de evenimente, o surpriză neplăcută pentru noi, cei de la ministerul Culturii. Nu putem face mai mult decât să luăm act de acest lucru şi se continuă discuţiile cu Ministerul Finanțelor Publice pentru a identifica resurse în bugetul național.

Noi nu renunțăm la ideea de a finanțat această schemă. Probabil că se va reduce cu mult cuantumul. Noi am propus includerea în PNRR, cu 100 de milioane de euro, cei de la MIPE nu au considerat viabilă propunerea noastră. Am avut discuții cu ministrul Ghinea, dar fară succes, din păcate. Nici măcar nu suntem informați, ce să maizicem de consultați.

Eu am ajuns să aflu din terţe surse că prin PNRR se doreşte să se finanţeze o instituție muzeală, nici măcar nu am ştiut de aceste lucru.

Vor să finanțeze niște rute culturale, dar care nu au fost făcute în consultare cu ministerul culturii. Nu a fost o comunicare bună. Noi țineam mult la acesta schemă de ajutor pentru organizatorii de evenimente care avea ca beneficiar artistul, pentru că organizatorii nu își însușeau banii ci plăteau personalul”, a declarat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.