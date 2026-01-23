B1 Inregistrari!
Cabinet stomatologic pentru copii, deschis pentru prima dată într-un spital public din România. S-a investit peste un milion de lei

Ana Beatrice
23 ian. 2026, 13:18
Cabinet stomatologic pentru copii, deschis pentru prima dată într-un spital public din România. S-a investit peste un milion de lei
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce aduce nou acest cabinet stomatologic pentru copii
  2. Cum a fost finanțat proiectul și cine sunt primii beneficiari

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava marchează o premieră la nivel național. Instituția devine primul spital din România care pune la dispoziție un cabinet stomatologic special dedicat copiilor. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Ce aduce nou acest cabinet stomatologic pentru copii

Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava a fost deschis un cabinet stomatologic dedicat copiilor. Acesta funcționează în Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”. Investiția a depășit un milion de lei și a fost realizată printr-un proiect cu finanțare europeană.

Spațiul este dotat cu aparatură de ultimă generație. Acesta este dedicat tratamentelor stomatologice pentru cei mici, atât în regim ambulatoriu, cât și prin spitalizare de zi. Cabinetul a fost gândit pentru intervenții stomatologice complexe. Mai mult, va putea prelua inclusiv cazurile severe care necesită sedare sau anestezie generală, în condiții de maximă siguranță medicală.

„Primii beneficiari vor fi copiii din centrele de plasament din judeţ, care se confruntă cu probleme dentare şi care, în cele mai multe cazuri, nu au avut acces la tratamente stomatologice de specialitate. Toate intervenţiile realizate în cadrul cabinetului vor fi gratuite, decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate”, a transmis Gheorghe Şoldan, informează stirileprotv.ro.

Cum a fost finanțat proiectul și cine sunt primii beneficiari

Consiliul Județean Suceava a reușit să atragă finanțare europeană prin Programul Sănătate. Fondurile au fost obținute prin proiectul „Dinți sănătoși, copii sănătoși”, destinat realizării acestui cabinet stomatologic modern.

Investiția totală se ridică la 1.011.251,13 lei (TVA inclus). Din această sumă, 85% a fost acoperită din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Diferența de finanțare provine din bugetul național (13%) și din bugetul Consiliului Județean Suceava (2%).
Șeful CJ Suceava a anunțat că primii pacienți care vor fi tratați în cadrul noului cabinet vor fi copiii din centrele de plasament din județ.
