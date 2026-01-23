Radu Drăgușin și iubita sa, Ioana Stan, și-au unit destinele într-un cadru de poveste în București. Deși mulți credeau că cei doi vor purta creații ale unor case de modă internaționale, mireasa a ales să surprindă pe toată lumea.

Cât au costat rochiile miresei

Contrar a ceea ce s-a crezut, Ioana Stan a ales să poarte creațiile unui designer român. Nicoleta Negură, originară din Piatra Neamț, este cea care s-a ocupat de cele două rochii de mireasă care au costat nici mai mult, nici mai puțin de 7.000 de euro. Cele două rochii spectaculoase au fost realizate într-un timp record de doar două luni de zile. În perioada de pregătire, mireasa a reușit să slăbească 8 kilograme pentru a se asigura că totul îi vine perfect.

„Chimia dintre noi a apărut încă de la primul telefon. În câteva ore aveam deja schițele, am stabilit țesăturile, detaliile și am început lucrul. Totul a decurs într-un ritm intens, dar extraordinar de frumos. Am muncit cu aceeași dorință ca fiecare rochie să fie perfectă”, a declarat designerul Nicoleta Negură.

Ce stil au ales Radu Drăgușin și iubita sa, Ioana Stan

Întreaga nuntă a fost sub semnul simplității, evitându-se strălucirea ostentativă, iar decorul a fost unul în nuanțe de crem și auriu. Pentru cununia religioasă, Ioana a purtat o rochie clasică din mătase, în timp ce pentru petrecere a optat pentru o creație mai curajoasă, accesorizată cu pene de struț. Chiar dacă și iubita sa, Ioana Stan stau la Londra, cei doi au ales să-și facă nunta în România alături de familie.

O nuntă organizată de la distanță

Deoarece Ioana locuiește în prezent în Marea Britanie, procesul de organizare și creație a fost unul intens. Mireasa a reușit să probeze doar de trei ori rochiile de mireasă în timpul vizitelor în București.

„Ne-am văzut doar la prima probă, restul au fost organizate în București, pentru că Ioana locuiește la Londra. Totul s-a realizat în doar trei probe. Este o femeie puternică, cu o eleganță naturală și un bun-simț rar întâlnit. Știe ce i se potrivește și își iubește corpul — o atitudine de admirat”, adaugă designerul, potrivit