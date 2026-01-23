Ancheta privind explozia produsă într-un bloc din Rahova capătă noi dimensiuni, după ce procurorii au decis extinderea urmăririi penale. Investigația vizează acum atât o companie de distribuție a energiei electrice, cât și un angajat al operatorului de gaze naturale.

Ce au descoperit procurorii despre cauzele exploziei

Parchetul de pe lângă a anunțat că bilanțul tragediei din 17 octombrie 2025 a ajuns la patru persoane decedate. „În continuarea cercetărilor în cauza privind explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, aducem la cunoştinţa publicului că urmările acesteia, în prezent, constau în decesul a patru persoane, vătămarea corporală a şapte persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 36 de autoturisme”, au transmis procurorii.

În acest context, anchetatorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, atât față de o persoană juridică, cât și față de o persoană fizică.

Cum este implicată firma de distribuție a energiei electrice

Potrivit anchetei, operatorul de distribuție a energiei electrice ar fi încălcat obligațiile legale după preluarea rețelei din zona imobilului. Procurorii susțin că, din 2023 și până la momentul , compania nu ar fi monitorizat corespunzător funcționarea rețelei electrice.

„În mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale, în sensul că nu a monitorizat siguranţa în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie”, arată anchetatorii. Defectul apărut ar fi dus la perforarea conductei de gaz, favorizând acumularea de gaze și, ulterior, producerea deflagrației la ora 09:08.

Ce rol a avut agentul de intervenție al companiei de gaze

Extinderea urmăririi penale îl vizează și pe un agent de intervenție de urgență al firmei de distribuție a gazelor naturale. Acesta este acuzat că nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu și că a efectuat verificări incomplete.

„Astfel, persoana fizică în cauză nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale, deşi avea obligaţia să procedeze în acest sens”, au precizat procurorii, potrivit News.ro. Mai mult, ancheta indică faptul că nu au fost luate măsurile de siguranță prevăzute de instrucțiuni, menținându-se o stare de pericol în imobilele din zonă.

Care au fost efectele imediate asupra locatarilor

Explozia produsă pe 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, a dus inițial la moartea a trei persoane și rănirea altor 15, iar alimentarea cu gaze a fost întreruptă pentru peste o mie de clienți. Ulterior, Distrigaz Sud Rețele a reluat treptat furnizarea gazelor pentru considerate sigure din punct de vedere tehnic.

În paralel, autoritățile au permis revenirea locatarilor doar în imobilele declarate sigure, în timp ce clădirea unde s-a produs explozia rămâne improprie pentru locuit.