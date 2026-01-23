Calendarul anului școlar 2026–2027 ar putea suferi modificări relevante, potrivit unui proiect pus recent în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul propune ajustări privind debutul cursurilor, durata vacanțelor și corelarea acestora cu examenele naționale, într-o formulă menită să aducă mai multă coerență.

Când începe și când se încheie anul școlar 2026–2027

Conform variantei aflate în dezbatere, anul școlar 2026–2027 ar urma să înceapă pe 7 septembrie 2026 și să se încheie pe 18 iunie 2027. Există însă termene diferențiate pentru anii terminali, astfel încât elevii de clasa a VIII-a ar finaliza cursurile pe 11 iunie 2027, iar cei de clasa a XII-a pe 4 iunie 2027, pentru a permite desfășurarea examenelor naționale.

subliniază că această structură este construită în strânsă legătură cu evaluările finale, astfel încât perioadele de cursuri și examene să nu se suprapună într-un mod dezavantajos pentru elevi.

De ce se schimbă vacanța la decizia inspectoratelor

Una dintre modificările centrale vizează reducerea intervalelor posibile pentru decisă la nivel local. „Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei)”, au precizat reprezentanții ministerului.

Argumentul invocat este experiența anilor anteriori, când majoritatea județelor au ales aceleași două perioade, în timp ce a treia a fost rar utilizată. Astfel, vacanța ar urma să fie programată între 22 februarie și 7 martie 2027, cu două opțiuni clare: 22–28 februarie sau 1–7 martie.

Cum este corelat calendarul cu examenele naționale

Structura propusă ține cont de desfășurarea probelor de competențe ale Bacalaureatului 2027 în ultimele două săptămâni de cursuri. De asemenea, și probele scrise ale Bacalaureatului sunt programate în săptămânile imediat următoare finalizării cursurilor.

„În acest sens, precizăm că începerea anului şcolar în data de 14 septembrie (faţă de 7 septembrie, propunerea actuală) ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie şi, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfăşurării examenelor naţionale)”, au explicat oficialii ministerului.

Totodată, autoritățile au avut în vedere organizarea simulărilor examenelor naționale în luna martie 2027. „Menţionăm că aceste proiecţii privind perioadele de desfăşurare alocate examenelor naţionale sunt orientative, calendarele de desfăşurare urmând a fi stabilite ulterior”, au transmis aceștia.

Care sunt perioadele de cursuri și vacanțe propuse

Documentul detaliază intervalele de cursuri și vacanțe pe parcursul anului. Elevii ar urma să aibă vacanțe în perioadele 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, o săptămână în februarie sau martie, 24 aprilie – 4 mai 2027 și vacanța de vară între 19 iunie și 5 septembrie 2027.

În paralel, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027, în module distincte, stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Forma finală a structurii anului şcolar 2026-2027 va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS), potrivit Digi24.