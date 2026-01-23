B1 Inregistrari!
Minorii din Timiș, arestați preventiv după uciderea și incendierea băiatului de 15 ani. Ce au anunțat autoritățile

23 ian. 2026, 15:56
Sursa foto: Politia Romana
  1. Doi minori din Timiș, arestați. Cum s-a desfășurat crima
  2. Ce măsuri au fost luate față de minorul care nu răspunde penal

Doi minori din Timiș, implicați în uciderea brutală a unui băiat de 15 ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, conform unei informări transmise vineri și preluate de Agerpres. Cei doi au fost reținuți pentru omor calificat și profanare de cadavre.

La data de 22.01.2026 față de cei doi suspecți minori s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile indicate anterior, aceștia dobândind calitatea de inculpați. Aceștia au fost prezentați în cursul zilei de 22.01.2026 în fața Tribunalului Timiș, pentru a se dispune măsura preventivă a arestului, pentru o durată de 30 de zile. Tribunalul Timiș a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș și a dispus măsura arestului preventiv față de cei doi inculpați minori, pentru o durată de 30 de zile”, se arată în comunicatul oficial.

Doi minori din Timiș, arestați. Cum s-a desfășurat crima

Conform anchetatorilor, în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor de 13 ani (care nu răspunde penal), au pus în aplicare un plan bine stabilit cu o lună înainte. Aceștia au ucis o victimă minoră de sex masculin prin lovituri repetate cu o toporișcă și un cuțit, la un imobil din localitatea Cenei, județul Timiș.

Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii”, mai spun procurorii.

Ce măsuri au fost luate față de minorul care nu răspunde penal

În privința celui de-al treilea minor implicat, având în vedere că acesta nu a împlinit vârsta de 14 ani și, conform legii, nu răspunde penal, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru a asigura măsurile sociale și de protecție necesare.

