Serviciile stomatologice ar putea deveni accesibile în spitalele de stat, printr-un mecanism public de finanțare anunțat de Ministerul Sănătății. Inițiativa vizează extinderea accesului la tratamente dentare pentru copii și adulți, în cadrul sistemului public.

Ce presupune programul anunțat de Ministerul Sănătății

a publicat în transparență decizională un ordin care prevede înființarea programului AP-Stoma, destinat finanțării serviciilor stomatologice în spitalele publice. Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, care a subliniat caracterul de premieră al acestei inițiative pentru sistemul medical românesc.

„Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-Stoma”, a transmis ministrul Sănătății.

Cum va fi finanțat și implementat programul AP-Stoma

Conform proiectului de ordin, programul va fi finanțat direct din bugetul Ministerului Sănătății și va fi implementat prin unități sanitare publice. Aceste spitale trebuie să aibă sau să dezvolte secții ori compartimente de stomatologie, adaptate cerințelor programului, relatează Hotnews.

Ministerul mizează pe infrastructura existentă, dar și pe interesul manifestat deja de unele spitale pentru extinderea serviciilor stomatologice. „În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți”, a precizat .

Ce tipuri de tratamente și cheltuieli vor putea fi decontate

Programul AP-Stoma prevede finanțarea unei game largi de cheltuieli necesare desfășurării actului medical stomatologic în condiții sigure. Printre acestea se numără medicația, materialele și instrumentarul utilizat în tratamentele dentare, inclusiv pentru intervențiile realizate sub anestezie generală.

De asemenea, vor putea fi decontate analizele medicale și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților. Lista include și echipamente medicale esențiale, precum unituri dentare, aparatură de radiologie, sisteme de sterilizare, bloc operator, ATI și laboratoare.

Pe lângă actul medical propriu-zis, programul acoperă și consumabilele, materialele de protecție și investigațiile auxiliare necesare tratamentelor . Sunt incluse, totodată, cheltuielile pentru service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare.

Prin această abordare, Ministerul Sănătății urmărește asigurarea unui cadru complet de funcționare a serviciilor stomatologice în spitalele publice, fără presiuni financiare suplimentare asupra unităților sanitare.

De ce este considerată inițiativa un pas important pentru pacienți

Alexandru Rogobete a subliniat că programul AP-Stoma răspunde unei nevoi reale, semnalate de mult timp în sistemul public de sănătate. „Este un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public, acolo unde este nevoie de el”, a mai declarat ministrul Sănătății