B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tratamente stomatologice decontate în spitalele de stat. Ce prevede programul lansat de Ministerul Sănătății

Tratamente stomatologice decontate în spitalele de stat. Ce prevede programul lansat de Ministerul Sănătății

Iulia Petcu
29 dec. 2025, 20:10
Tratamente stomatologice decontate în spitalele de stat. Ce prevede programul lansat de Ministerul Sănătății
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce presupune programul anunțat de Ministerul Sănătății
  2. Cum va fi finanțat și implementat programul AP-Stoma
  3. Ce tipuri de tratamente și cheltuieli vor putea fi decontate
  4. De ce este considerată inițiativa un pas important pentru pacienți

Serviciile stomatologice ar putea deveni accesibile în spitalele de stat, printr-un mecanism public de finanțare anunțat de Ministerul Sănătății. Inițiativa vizează extinderea accesului la tratamente dentare pentru copii și adulți, în cadrul sistemului public.

Ce presupune programul anunțat de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un ordin care prevede înființarea programului AP-Stoma, destinat finanțării serviciilor stomatologice în spitalele publice. Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, care a subliniat caracterul de premieră al acestei inițiative pentru sistemul medical românesc.

„Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-Stoma”, a transmis ministrul Sănătății.

Cum va fi finanțat și implementat programul AP-Stoma

Conform proiectului de ordin, programul va fi finanțat direct din bugetul Ministerului Sănătății și va fi implementat prin unități sanitare publice. Aceste spitale trebuie să aibă sau să dezvolte secții ori compartimente de stomatologie, adaptate cerințelor programului, relatează Hotnews.

Ministerul mizează pe infrastructura existentă, dar și pe interesul manifestat deja de unele spitale pentru extinderea serviciilor stomatologice. „În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ce tipuri de tratamente și cheltuieli vor putea fi decontate

Programul AP-Stoma prevede finanțarea unei game largi de cheltuieli necesare desfășurării actului medical stomatologic în condiții sigure. Printre acestea se numără medicația, materialele și instrumentarul utilizat în tratamentele dentare, inclusiv pentru intervențiile realizate sub anestezie generală.

De asemenea, vor putea fi decontate analizele medicale și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților. Lista include și echipamente medicale esențiale, precum unituri dentare, aparatură de radiologie, sisteme de sterilizare, bloc operator, ATI și laboratoare.

Pe lângă actul medical propriu-zis, programul acoperă și consumabilele, materialele de protecție și investigațiile auxiliare necesare tratamentelor stomatologice. Sunt incluse, totodată, cheltuielile pentru service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare.

Prin această abordare, Ministerul Sănătății urmărește asigurarea unui cadru complet de funcționare a serviciilor stomatologice în spitalele publice, fără presiuni financiare suplimentare asupra unităților sanitare.

De ce este considerată inițiativa un pas important pentru pacienți

Alexandru Rogobete a subliniat că programul AP-Stoma răspunde unei nevoi reale, semnalate de mult timp în sistemul public de sănătate. „Este un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public, acolo unde este nevoie de el”, a mai declarat ministrul Sănătății

Tags:
Citește și...
Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
Eveniment
Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
Rețea de distribuție ilegală a materialelor pirotehnice, destructurată de polițiștii argeșeni. Ce au descoperit anchetatorii
Eveniment
Rețea de distribuție ilegală a materialelor pirotehnice, destructurată de polițiștii argeșeni. Ce au descoperit anchetatorii
Sănătatea ORL: De Ce Sinuzita și Problemele Respiratorii Nu Trebuie Ignorate
Eveniment
Sănătatea ORL: De Ce Sinuzita și Problemele Respiratorii Nu Trebuie Ignorate
Ministrul Cătălin Predoiu, despre bilanțul misiunilor MAI din perioada Sărbătorilor: „Vom acționa în continuare rapid, hotărât și profesionist pentru siguranța românilor” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Cătălin Predoiu, despre bilanțul misiunilor MAI din perioada Sărbătorilor: „Vom acționa în continuare rapid, hotărât și profesionist pentru siguranța românilor” (VIDEO)
2026 vine cu vești bune pentru români! Mai multe zile libere și șanse ideale pentru minivacanțe pe tot parcursul anului
Eveniment
2026 vine cu vești bune pentru români! Mai multe zile libere și șanse ideale pentru minivacanțe pe tot parcursul anului
Reguli mai dure pentru vânzarea citricelor. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise
Eveniment
Reguli mai dure pentru vânzarea citricelor. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise
Investiție uriașă în Sănătate. Plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei, anunță Alexandru Rogobete
Eveniment
Investiție uriașă în Sănătate. Plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei, anunță Alexandru Rogobete
Aterizări mai dificile pe Aeroportul Cluj. Cum s-au desfășurat zborurile pe Aeroportul „Avram Iancu” în timpul codului portocaliu de vânt (VIDEO)
Eveniment
Aterizări mai dificile pe Aeroportul Cluj. Cum s-au desfășurat zborurile pe Aeroportul „Avram Iancu” în timpul codului portocaliu de vânt (VIDEO)
România, în plin val de gripă! Dr. Adrian Marinescu: „Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni situația să fie una complicată”
Eveniment
România, în plin val de gripă! Dr. Adrian Marinescu: „Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni situația să fie una complicată”
Nivelul actual al apei din lacul Paltinu. Ce intervenții tehnice au fost realizate și ce spun autoritățile
Eveniment
Nivelul actual al apei din lacul Paltinu. Ce intervenții tehnice au fost realizate și ce spun autoritățile
Ultima oră
21:22 - Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
21:08 - Rețea de distribuție ilegală a materialelor pirotehnice, destructurată de polițiștii argeșeni. Ce au descoperit anchetatorii
20:29 - Sănătatea ORL: De Ce Sinuzita și Problemele Respiratorii Nu Trebuie Ignorate
20:24 - Ministrul Cătălin Predoiu, despre bilanțul misiunilor MAI din perioada Sărbătorilor: „Vom acționa în continuare rapid, hotărât și profesionist pentru siguranța românilor” (VIDEO)
19:44 - 2026 vine cu vești bune pentru români! Mai multe zile libere și șanse ideale pentru minivacanțe pe tot parcursul anului
19:27 - Reguli mai dure pentru vânzarea citricelor. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise
19:00 - Investiție uriașă în Sănătate. Plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei, anunță Alexandru Rogobete
18:42 - Aterizări mai dificile pe Aeroportul Cluj. Cum s-au desfășurat zborurile pe Aeroportul „Avram Iancu” în timpul codului portocaliu de vânt (VIDEO)
18:17 - România, în plin val de gripă! Dr. Adrian Marinescu: „Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni situația să fie una complicată”
17:57 - Nivelul actual al apei din lacul Paltinu. Ce intervenții tehnice au fost realizate și ce spun autoritățile