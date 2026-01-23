B1 Inregistrari!
Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?

Ana Beatrice
23 ian. 2026, 16:37
Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ce impozite plătești la salariu în 2026? De la 1 iulie, salariul minim brut va fi majorat, iar facilitățile fiscale pentru angajații cu venituri minime vor fi ajustate. Suma scutită de taxe va fi redusă. Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei?

Angajații plătesc taxe și impozit din salariu pentru pensii, sănătate și pe venit.

Mulți români se întreabă ce taxe și impozite plătesc pe salariu. În România, sarcina fiscală pe muncă este compusă din trei elemente principale, respectiv:

  • contribuția la pensii CAS în valoare de 25% din salariul brut;
  • contribuția la sănătate CASS de 10% tot din brut;
  • impozitul pe venit de 10% aplicat la suma rămasă după scăderea contribuțiilor sociale, ceea ce înseamnă 6,5% din salariul brut.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

