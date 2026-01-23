B1 Inregistrari!
Dacă Nicușor Dan nu a vrut, sau mai analizează, cineva din România va merge la Consiliul pentru Pace. Dorin Cioabă, regele romilor, îi scrie lui Trump (VIDEO)

Dacă Nicușor Dan nu a vrut, sau mai analizează, cineva din România va merge la Consiliul pentru Pace. Dorin Cioabă, regele romilor, îi scrie lui Trump (VIDEO)

23 ian. 2026, 15:38
Dacă Nicușor Dan nu a vrut, sau mai analizează, cineva din România va merge la Consiliul pentru Pace. Dorin Cioabă, regele romilor, îi scrie lui Trump (VIDEO)
Sursă foto: Facebook/Dorin Cioabă
Cuprins
  1. Dorin Cioabă vrea în Consiliul pentru Pace
  2. Taxa de un miliard de dolari
  3. Dorin Cioabă, întrevedere cu Trump

Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor de pretutindeni, a anunțat că va trimite o scrisoare de adeziune la Consiliul pentru Pace, înființat de Trump. De asemenea, Cioabă anunță că va solicita o întrevedere oficială cu președintele Statelor Unite.

Dorin Cioabă vrea în Consiliul pentru Pace

„Organizația Internațională Romani Union – IRU, al cărei președinte este Regele Internațional al Romilor, domnul Dorin Cioabă, a decis transmiterea unei scrisori oficiale de adeziune către noul Consiliu al Păcii, recent înființat de Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump.

Având în vedere faptul că acest nou organism internațional urmărește obiective similare cu cele ale Organizației Națiunilor Unite, iar International Romani Union este membră a ONU de peste 40 de ani, considerăm că și în această nouă structură ar trebui să fim reprezentaţi, pentru a apăra şi proteja drepturile națiunii rome.

Națiunea romă este răspândită la nivel global, inclusiv în statele care au aderat şi care urmează să adere la Consiliul pentru Pace.”, explică Dorin Cioabă.

Taxa de un miliard de dolari

Cât despre taxa de un miliard de dolari, care ar trebui plătită la un moment dat pentru aderare, Dorin Cioabă este convins că comunitatea romă va găsi soluții. Deși este convins că nu este nevoie.

”Dacă este nevoie de o asemenea sumă de bani, comunitatea internațională poate să și plătească. Dar nu cred că se va impune unei comunități o sumă de plată precum unui stat, noi suntem cu totul altceva.

Așa cum avem la ONU statut de reprezentare ca națiune fără teritoriu, cred că putem găsi înțelegere și la Consiliul Păcii. Situația este foarte serioasă.

De ani de zile despre romi nu se mai vorbește aproape deloc pe plan internațional, nu mai există pe agendele de lucru ale instituțiilor internaționale. Toată lumea vorbește despre situația sirienilor, a celor din Gaza, a ucrainenilor, a groenlandezilor, pe noi ne-au dat deoparte.

În Italia am avut cazuri de romi omorâți pe stradă, în Venezuela și Argentina le este frică să iasă pe stradă, situația este foarte gravă.”, a declarat Dorin Cioabă pentru Turnul Sfatului.

Dorin Cioabă, întrevedere cu Trump

Nu în ultimul rând, liderul romilor a precizat că vrea să discute cu Donald Trump despre situația romilor din SUA, astfel încât să nu fie deportați de serviciul american de imigrări.

”Tot mai mulți romi au migrat spre Statele Unite. Au încercat să-și facă un viitor acolo, să-și găsească de lucru, sperăm să nu fie expulzați. Asta aș vrea să vorbesc cu președintele Trump, să nu fie expulzați romii, să nu fie excluși din societate, vreau să găsim o soluție pentru ei să rămână legal în SUA.”, a concluzionat Dorin Cioabă.

