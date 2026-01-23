B1 Inregistrari!
Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București

Adrian A
23 ian. 2026, 16:13
Sursa foto: Captura video B1 TV

Daniel Băluță ar fi făcut bine să tacă, este replica primarului General al Capitalei. Ciprian Ciucu afirmă că șeful PSD București a pus din greu umărul la situația gravă în care se află acum Capitala.

Replica lui Ciucu pentru Băluță

Edilul Capitalei îl atacă pe Daniel Băluță, despre care spune că este unul dintre vinovații despre situația financiară în care se găsește acum primăria Bucureștiului.

„Populismul lui Daniel Băluță era de așteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil.

Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului.

Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB și pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsidrație în raport cu nevoile reale ale PMB și ale bucureștenilor. Îi transmit că nu mai ține!
Știu că se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe si inventate. Totuși, Bucureștiul are nevoie de formule de finanțare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului.

Înțeleg că lupta electorală începe a doua zi după ce ai pierdut alegerile, chiar dacă le-ai pierdut de pe locul trei. Înțeleg. Totuși, nu cred că aceste declarații belicoase țin drept soluții pentru orașul nostru.

Altfel, da, PSD are un viceprimar în PMB, unul cu atribuții și am plecat de la premisa că își dorește în continuare o colaborare în Consiliul General, și cu mine, în calitatea de Primar General.

Am spus repetat că îi voi respecata pe primarii de Sector și că intenția mea este să îi ajut. Inclusiv pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.”, scrie Ciprian Ciucu în replica sa pentru Băluță, după atacurile șefului PSD București.

