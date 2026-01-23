Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București

Daniel Băluță ar fi făcut bine să tacă, este replica primarului General al Capitalei. Ciprian Ciucu afirmă că șeful PSD București a pus din greu umărul la situația gravă în care se află acum Capitala.

Replica lui Ciucu pentru Băluță

Edilul Capitalei îl atacă pe Daniel Băluță, despre care spune că este unul dintre vinovații despre situația financiară în care se găsește acum primăria Bucureștiului.

„Populismul lui Daniel Băluță era de așteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil.

Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului.

Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB și pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsidrație în raport cu nevoile reale ale PMB și ale bucureștenilor. Îi transmit că nu mai ține!