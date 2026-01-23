B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Ghid Engros pentru Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii: Ce să stochezi și când

Ghid Engros pentru Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii: Ce să stochezi și când

B1.ro
23 ian. 2026, 17:01
Ghid Engros pentru Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii: Ce să stochezi și când
Sursa foto: Freepik

În retail, există perioade care pot face diferența dintre un sezon obișnuit și unul extrem de profitabil. Februarie și martie sunt două dintre aceste luni, mai ales pentru magazinele care activează în zona de cadouri, dulciuri și produse cu impact emoțional. Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii generează un tip diferit de comportament de cumpărare: decizii rapide, achiziții impulsive și o orientare clară spre produse care arată bine și transmit un mesaj fără prea mult efort.

Spre deosebire de Crăciun, unde clienții planifică din timp, în aceste două perioade majoritatea cumpărătorilor decid cu doar câteva zile înainte. De aceea, magazinele care au stocurile pregătite la timp și un sortiment bine ales de produse engros au un avantaj competitiv major.

Avantajul magazinelor mici și mijlocii în sezonul cadourilor

Magazinele independente pot reacționa mai rapid la cerere și pot oferi varietate, unicitate și produse cu caracter. În februarie și martie, succesul nu este dictat de cantitate, ci de selecția corectă a produselor care declanșează achiziții impulsive și cresc valoarea medie a coșului.

Clienții nu caută doar un obiect, ci un gest. Un ursuleț de pluș engros, o cutie de bomboane engros sau un trandafir de săpun engros pot deveni cadoul perfect atunci când sunt prezentate corect și combinate inteligent.

Produse Engros care se vând cel mai bine de Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii

  • Ursuleți de pluș engros – Clasicul care funcționează mereu

Jucăriile de pluș engros sunt printre cele mai căutate produse în această perioadă. Cele mai bine vândute sunt modelele compacte, de 15–25 cm, deoarece sunt accesibile, ușor de transportat și pot fi combinate cu alte cadouri. Diversitatea este esențială: mai multe modele, culori și stiluri în cantități moderate generează vânzări mai bune decât stocurile mari de produse identice.

Trandafirii de săpun engros sunt un exemplu excelent de produs care arată scump, dar are un cost redus. Sunt ideali atât pentru Ziua Îndrăgostiților, cât și pentru 8 martie, mai ales în nuanțe diferite – roșu pentru Valentine’s Day și pastel pentru Ziua Femeii. Se expun ușor, atrag atenția și nu necesită promovare suplimentară.

Categoria de parfumuri engros oferă una dintre cele mai bune marje de profit, dacă este abordată corect. Parfumurile en gros de nișă, cu ambalaje de 30–50 ml, sunt ideale pentru cadouri rapide și nu presupun un buget mare din partea clientului. Sunt ușor de integrat în pachete promoționale și cresc valoarea coșului de cumpărături.

Dulciuri engros, bomboane și produse de ciocolată engros

Dulciurile engros reprezintă cea mai sigură alegere. Ciocolata engros și bomboanele engros sunt cumpărate atât ca dar principal, cât și ca produse complementare. Ambalajele tematice – inimioare, mesaje romantice sau design floral – se vând semnificativ mai bine decât variantele standard.

Cum să creezi un sortiment profitabil

Un mix echilibrat de produse este esențial:

  • jucării de pluș engros, flori de săpun engros și flori artificiale en gros ieftine pentru impact vizual;
  • dulciuri engros și produse de ciocolată engros pentru rulaj rapid;
  • parfumuri engros pentru clienții care caută ceva diferit.

Expunerea produselor la intrarea în magazin și combinarea lor în seturi (ursuleț + bomboane engros, parfum engros + trandafir de săpun engros) cresc semnificativ șansele de achiziție.

De ce platformele En Gros Online fac diferența

Accesul la o platformă en gros online precum Supreva permite comercianților să compare rapid prețuri, să comande cantități flexibile și să se reaprovizioneze imediat atunci când un produs se vinde rapid. Diversitatea furnizorilor și viteza de reacție sunt esențiale într-o perioadă dominată de cumpărături impulsive.

Concluzie

Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii sunt oportunități reale de creștere pentru magazinele care știu să aleagă produsele engros potrivite. Cu un sortiment bine planificat de ursuleți de pluș engros, trandafiri de săpun engros, parfumuri engros, bomboane angro, flori artificiale en gros ieftine și dulciuri engros, februarie și martie pot deveni luni-cheie pentru vânzări și fidelizarea clienților.

Tags:
Citește și...
Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe
Economic
Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe
Veste neagră pentru sute de muncitori români! Fabrica care dă afară aproape 500 de oameni
Economic
Veste neagră pentru sute de muncitori români! Fabrica care dă afară aproape 500 de oameni
Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
Economic
Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
Economic
Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
Economic
Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește valoarea
Economic
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește valoarea
Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
Economic
Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
Economic
Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
Economic
Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
Economic
Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
Ultima oră
17:51 - Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
17:36 - Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe
17:20 - Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
17:13 - Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
17:13 - Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
16:52 - Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
16:37 - Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
16:34 - Calendarul anului școlar 2026–2027, în dezbatere publică. Ce schimbări propune Ministerul Educației
16:13 - Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
16:10 - DENT ESTET: Cum arată viitorul reabilitărilor orale estetice cât mai naturale