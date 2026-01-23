Români implicați într-o rețea de asasini la comandă. O amplă anchetă internațională scoate la iveală legături periculoase între o grupare de crimă organizată specializată în asasinate la comandă pe Dark Web și mai mulți cetățeni români. La solicitarea autorităților britanice, procurorii DIICOT și polițiștii specializați au descins, vineri, la mai multe adrese din București și Râmnicu Vâlcea.

Simultan, percheziții au avut loc și în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, într-un dosar ce vizează activitatea unei platforme ilegale care oferea, contra cost, servicii de eliminare fizică a unor persoane.

Cum funcționa platforma de pe „internetul ascuns”

Anchetatorii spun că gruparea administra o pagină pe , unde „clienții” puteau comanda asasinate, beneficiind de anonimat aproape total. Plata pentru aceste servicii era realizată exclusiv în criptomonede, printr-un sistem special conceput pentru a ascunde traseul banilor.

Potrivit informațiilor obținute în anchetă, platforma utiliza un mecanism de tip escrow, menit să blocheze sumele până la finalizarea „serviciului”, reducând riscul pentru cei implicați, notează .

Români implicați într-o rețea de asasini la comandă. Care ar fi rolul lor în această rețea

Procurorii susțin că mai mulți cetățeni români ar fi fost folosiți ca intermediari financiari. Concret, pe numele acestora ar fi fost realizate transferuri de bani, care ajungeau ulterior la liderii rețelei.

Schema era gândită astfel încât să rupă orice legătură directă între capii grupării și plățile efectuate de clienți, majoritatea cetățeni britanici, dar nu numai.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor din România

La adresele vizate din România, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, care urmează să fie analizate. De asemenea, au fost găsite sume impresionante de bani, atât în criptomonede, cât și în numerar.

Este vorba despre aproape 700.000 de dolari în criptomonede, aproximativ 300.000 de lei și 50.000 de euro, bani care au fost indisponibilizați de autorități.

Români implicați într-o rețea de asasini la comandă. Ce spun autoritățile despre anchetă

Potrivit unui comunicat oficial, ancheta a fost declanșată la cererea autorităților din Marea Britanie.

„La data de 14 ianuarie 2026, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile București și Râmnicu Vâlcea, într-o cauză penală inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini„, se arată în comunicatul emis.

De ce criptomonedele erau esențiale pentru această rețea

„Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și indisponibilizate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de USD, precum și 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetățeni români au fost audiați în cursul aceleași zile.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și reprezentanți din cadrul poliției judiciare din Marea Britanie„, se mai arată în același comunicat.