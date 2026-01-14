Ecranele sunt tot mai prezente în viața copiilor încă de la . În timp, efectele acestui obicei devin din ce în ce mai vizibile. Tot mai mulți copii ajung la grădiniță și la școală având dificultăți de comunicare. Specialiștii avertizează că situația este îngrijorătoare și trebuie luată în serios.

Aceștia susțin că timpul petrecut prea mult în fața telefonului sau a tabletei poate influența negativ dezvoltarea limbajului. Un studiu menționat într-un raport al Guvernului din Marea Britanie confirmă această îngrijorare. Acesta arată că utilizarea ecranelor prea devreme și prea intens poate reduce vocabularul copiilor.

Ce se întâmplă cu limbajul copiilor în era telefonului

În Londra, tot mai mulți copii învață în cel mai sănătos mod posibil. Ei descoperă lumea prin joacă, interacțiune și comunicare directă cu alți copii și cu adulți. Totuși, în multe familii, realitatea este complet diferită. Potrivit unui raport al , care urmează să fie publicat în luna aprilie, mulți preșcolari din Regatul Unit petrec ore întregi în fața ecranelor. Telefonul și tableta le ocupă tot mai mult timp, în locul conversațiilor și al jocului real.

Mai multe mame recunosc faptul că le este greu să țină situația sub control. Ele spun că ecranul devine rapid „soluția” atunci când copilul se plictisește sau când părinții sunt ocupați.

„Încerc să limitez timpul petrecut , dar lucrurile pot scăpa ușor de sub control”, a spus o femeie, notează stirileprotv.ro.

În timp ce 90% dintre părinți cred că micuții sunt pregătiți pentru școală, profesorii au cu totul altă părere. Cadrele didactice avertizează că unul din trei copii se adaptează greu la clasă, tocmai pentru că nu reușește să își exprime nevoile, dorințele sau emoțiile.

Ce pierd copiii atunci când cresc cu telefonul în mână

Specialiștii din educație trag un semnal de alarmă tot mai serios. Felicity Gillespie, director executiv al unei organizații din domeniu, spune că profesorii au întâlnit situații șocante în ultimul timp. Unii copii au început școala fără să știe cum se folosește o carte. Nu era vorba despre citit, ci despre faptul că micuții încercau să atingă și să „gliseze” imaginile, ca pe ecranul unui telefon.

În paralel, cercetătorii studiază fenomenul mai în detaliu. Zakaria, un copil de doar doi ani, îi ajută să înțeleagă cum se formează limbajul în primii ani de viață.

„O mare parte din vocabular este dobândită prin interacțiuni cu alți oameni. Cuvintele sunt folosite pentru a comunica, iar dacă nu ne implicăm și nu le folosim pentru a comunica, ele nu se fixează în memoria pe termen lung. Copilul nu și le mai amintește deloc”, a declarat Denis Mareschal, Director al Centrului pentru Dezvoltare Cerebrală și Cognitivă de la Universitatea Birkbeck.

Concluziile specialiștilor sunt confirmate și de date concrete. Un studiu realizat de University College of London arată că micuții care stau aproximativ cinci ore pe zi în fața telefonului, tabletei sau televizorului au performanțe mai slabe. Efectele se văd încă din primii ani de grădiniță și școală.