Dacă pentru unii, moartea lui Ion Iliescu a fost o tragedie, pentru alții, a fost ocazia perfectă de a-și suplimenta veniturile. După doar câteva ore de când a fost anunțată trecerea în neființă a fostului președinte, internetul s-a umplut de anunțuri cu fotografii, cărți și autografe de vânzare. au apărut pe internet, la doar câteva ore după ce a fost anunţat decesul. Prețurile au explodat, iar unii cer mii de lei pentru obiecte semnate de Ion Iliescu.

Cât costă, în prezent, autobiografia lui Ion Iliescu

Cel mai scump obiect, în valoare de 6.000 de lei, este autobiografia lui Ion Iliescu, publicată în urmă cu 14 ani. Anunțul de vânzare a fost postat a doua zi după decesul fostului preşedinte.

„Cartea este într-o stare foarte bună. Este vorba despre toată viaţa lui Ion Iliescu, de când s-a născut până când a murit. Despre fragmente din viaţa lui, ce a făcut, cum a fost ales, de ce a fost ales şi aşa mai departe. Este semnată de către dânsul, personal. Legat de preţ, este 6.000 de lei, dar o pot scădea la 5.500, 5.000 maxim”, a declarat telefonic proprietara cărții, pentru

Prețul perceput de româncă este de aproape 100 de ori mai mare decât cel cerut de editură. Diferența? lui Ion Iliescu de pe prima .

„În urma reducerii, cu tot cu cu transport, 65 de lei. Poate este o greşeală, nu mă aşteptam. Nu s-au cumpărat aşa exploziv de ieri, alaltăieri, de când s-a întâmplat decesul”, a precizat editura care a publicat cartea.

Cine este curios să afle întâmplări din viața fostului președinte găsește cartea și în biblioteci, de unde poate fi împrumutată gratuit. Cei care vor să o aibă în colecția lor personală, o pot cumpăra din librării, la preţuri sub 100 de lei.

Cu cât se vinde o fotografia cu semnătura lui Ion Iliescu

Tot pe internet, o persoană vinde fotografia fostului preşedinte cu semnătura lui. Prețul acesteia este de 800 de lei.

„Fotografie, anii 90, semnătură olografă. Multe autografe ale lui nu sunt. Sunt multe imprimate aşa, ale lui, olograf. Cred că am văzut patru sau cinci la licitaţie în ultimii patru ani”, a spus vânzătorul de fotografii.

Cei dornici să aibă o amintire autentică cu Ion Iliescu trebuie să scoată bani frumoși din buzunar. O carte de vizită a fostului preşedinte semnată de acesta, costă 1.400 de lei. Varianta mai de buget ar fi un set de patru fotografii electorale, cu autograf imprimat, care se vinde pentru suma modică de 100 de lei.

