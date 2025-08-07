B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte

Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte

B1.ro
07 aug. 2025, 20:31
Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte
Fostul președinte Ion Iliescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dacă pentru unii, moartea lui Ion Iliescu a fost o tragedie, pentru alții, a fost ocazia perfectă de a-și suplimenta veniturile. După doar câteva ore de când a fost anunțată trecerea în neființă a fostului președinte, internetul s-a umplut de anunțuri cu fotografii, cărți și autografe de vânzare. au apărut pe internet, la doar câteva ore după ce a fost anunţat decesul. Prețurile au explodat, iar unii cer mii de lei pentru obiecte semnate de Ion Iliescu.

Cuprins:

  1. Cât costă, în prezent, autobiografia lui Ion Iliescu
  2. Cu cât se vinde o fotografia cu semnătura lui Ion Iliescu

Cât costă, în prezent, autobiografia lui Ion Iliescu

Cel mai scump obiect, în valoare de 6.000 de lei, este autobiografia lui Ion Iliescu, publicată în urmă cu 14 ani. Anunțul de vânzare a fost postat a doua zi după decesul fostului preşedinte.

„Cartea este într-o stare foarte bună. Este vorba despre toată viaţa lui Ion Iliescu, de când s-a născut până când a murit. Despre fragmente din viaţa lui, ce a făcut, cum a fost ales, de ce a fost ales şi aşa mai departe. Este semnată de către dânsul, personal. Legat de preţ, este 6.000 de lei, dar o pot scădea la 5.500, 5.000 maxim”, a declarat telefonic proprietara cărții, pentru Observator News

Prețul perceput de româncă este de aproape 100 de ori mai mare decât cel cerut de editură. Diferența? Autograful lui Ion Iliescu de pe prima pagină.

„În urma reducerii, cu tot cu cu transport, 65 de lei. Poate este o greşeală, nu mă aşteptam. Nu s-au cumpărat aşa exploziv de ieri, alaltăieri, de când s-a întâmplat decesul”, a precizat editura care a publicat cartea.

Cine este curios să afle întâmplări din viața fostului președinte găsește cartea și în biblioteci, de unde poate fi împrumutată gratuit. Cei care vor să o aibă în colecția lor personală, o pot cumpăra din librării, la preţuri sub 100 de lei.

Cu cât se vinde o fotografia cu semnătura lui Ion Iliescu

Tot pe internet, o persoană vinde fotografia fostului preşedinte cu semnătura lui. Prețul acesteia este de 800 de lei.

„Fotografie, anii 90, semnătură olografă. Multe autografe ale lui nu sunt. Sunt multe imprimate aşa, ale lui, olograf. Cred că am văzut patru sau cinci la licitaţie în ultimii patru ani”, a spus vânzătorul de fotografii.

Cei dornici să aibă o amintire autentică cu Ion Iliescu trebuie să scoată bani frumoși din buzunar. O carte de vizită a fostului preşedinte semnată de acesta, costă 1.400 de lei. Varianta mai de buget ar fi un set de patru fotografii electorale, cu autograf imprimat, care se vinde pentru suma modică de 100 de lei.

B1 TV va difuza vineri, ora 23:00, documentarul „Piața Universității – România”, în regia lui Stere Gulea, Vivi Drăgan Vasile și Sorin Ilieșiu

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
Eveniment
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
Eveniment
Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
Eveniment
Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)
Eveniment
Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Externe
Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute
Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul
Eveniment
Doi pensionari din Iași, jefuiți în miezul nopții. Cum a acționat tâlharul
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Externe
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)
Eveniment
Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)
Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
Eveniment
Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
Eveniment
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
Ultima oră
21:50 - O întâlnire între Trump și Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare. Ce condiție a pus liderul rus
21:33 - Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
21:19 - Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
21:08 - Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
21:08 - Gheorghe Turda, dezvăluiri de la petrecerile organizate de Ion Iliescu. „Nu voia lux, nu făcea chermeze pe la vreun local de fițe”
20:58 - Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
20:30 - Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
20:23 - Când ne vom putea programa online la medic, în toate spitalele de stat? Răspunsul dat de ministrul Sănătății (VIDEO)
20:05 - Ministrul Sănătății: În centrele pentru pacienții arși vom avea norme cât mai aproape de realitatea europeană. Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți (VIDEO)
19:54 - Mai multe persoane au murit în Rusia după ce au consumat băuturi contrafăcute