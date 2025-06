Marius Moga, un tată strict: „Negociem prin numărul de pagini citite”

este tatăl unei fetițe, în vârstă de 10 ani, și se pare că este un tată „strict” în anumite privințe. Artistul a dezvăluit ce îi este interzis categoric fetei sale.

Maria Elisabeta, fiica lui și a Biancăi Lăpuște, este un copil care crește sub atenta supraveghere a părinților ei. Dacă alți copii sunt nedezlipiți de ecranele telefoanelor, Maria Elisabeta citește zilnic pentru a putea primi acces la acestea, pentru o scurtă perioadă de timp.

Cum și petrec timpul Marius Moga și fiica lui

Producătorul muzical a explicat relația pe care o are cu fiica sa și a dezvăluit activitățile pe care le desfășoară împreună.

„Cel mai adesea ne jucăm, asta facem cel mai bine împreună, sau construim tot felul de proiecte, chiar și proiecte muzicale. Am început niște melodii amândoi și, încet-încet, începe să-i placă să compună muzică. Am auzit-o de curând compunând o piesă de despărțire și am întrebat-o de cine se desparte și mi-a zis: „Tati, nu înțelegi, e doar o melodie, nu mă despart de nimeni. Ce, tu te desparți de fiecare dată când scrii o piesă de despărțire? Nu!

Încerc să-i pasez niște lecții de viață pe care le-am primit crescând în mediul ăsta creativ și fără să-i tai elanul de a experimenta singură. Adică nu pot să-i arăt doar trailer-ul și să-i spun că nu mai are rost să mai vadă filmul, pentru că nu funcționează. Dar, probabil, cele mai importante două lucruri pe care încerc mereu să i le transmit sunt: să aibă mereu încredere în ea, că e forța ei invizibilă, și să nu se dea bătută niciodată”, a declarat Marius Moga pentru

Marius Moga, un tată „strict”. Artistul a dezvăluit motivele pentru care este așa

Vedeta a spus cum gestionează relația cu Maria și cât de mult contează să existe un echilibru.

„Nu cred că poți să împarți chestia asta doar în două. Suntem relaxați în multe privințe, dar suntem mai stricți în altele, cum ar fi utilizarea ecranelor și răsplătirea. Încercăm să transformăm ecranele într-o răsplată pentru citit și alte activități care să-i lărgească orizonturile, dar nu suntem foarte stricți.

Încercăm să discutăm cu ea lucrurile până le înțelege, explicându-i de ce crede că suntem buni în mare parte și, dintr-odată, nu o mai lăsăm să facă ceva anume. Întrebăm: „Ce crezi tu că s-a schimbat? și ea își dă seama singură care este motivul pentru care devenim stricți pe un anumit subiect. Cred că e cel mai bine ca și copilul să înțeleagă de ce ești așa în anumite momente și cu ce scop. Da, negociem prin numărul de pagini citite. Dacă își termină paginile alocate pentru ziua respectivă, este OK, dacă nu, nu este OK. Conținutul de pe social media, adică niște YouTube Shorts și câteva vloguri la care se uită, că nu are acces la Instagram și TikTok, este condiționat de citit și de făcut temele sau diverse sarcini prin casă”, adăugat Moga.