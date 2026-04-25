Ea a transmis un mesaj ferm după incidentul în care o dronă de fabricație rusească a pătruns în spațiul aerian al României. Șefa diplomaţiei române a subliniat că este vorba despre o încălcare clară a dreptului internațional.

„I-am transmis (ambasadorului Federaţiei Ruse în România – n.r), prin colegii mei de la , la nivelul directorului de Spaţiu, că noi condamnăm ferm acest gest al Rusiei, chiar dacă îi înţelegem când spun că nu a fost intenţionat. Acest lucru nu este cu totul relevant, pentru că încălcarea spaţiului aerian, riscul pe care l-au generat asupra vieţii civililor, infrastructurii civile, şi oricum, faptul că această dronă a ajuns în spaţiul aerian al României după ce fusese trimisă să atace infrastructura civilă din Ucraina, toate aceste lucruri încalcă Dreptul Internaţional”, a precizat Ţoiu.

De ce spune Oana Țoiu că nu există dubii despre dronă și războiul din Ucraina

Oana Țoiu a subliniat că originea dronei nu este pusă sub semnul întrebării, aceasta fiind identificată clar ca fiind de fabricație rusească. În același timp, ea a reiterat că războiul declanșat de Rusia în Ucraina reprezintă o agresiune ilegală.

„În general, poziţia pe care ei o încearcă fals să o propage în spaţiul public este aceea că vina în general ar aparţine Ucrainei. Pe de altă parte, este cât se poate de clar că ei sunt cei care atacă atât infrastructură civilă, cât şi au generat pierderi de vieţi omeneşti, ale civililor, copii, au atacat spitale, maternităţi, ambulanţe. Din perspectiva României sau din perspectiva sau UE nu există nicio dilemă că acest război este unul de agresiune politică dus ilegal de Rusia, indiferent de ce tip de narativ încearcă ei să împingă mai departe şi sigur şi ambasadorul a avut mandat în aceeaşi direcţie”, a transmis ministrul Afacerilor Externe.