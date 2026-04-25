B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ambasadorul Federației Ruse în România, reacție surprinzătoare. Nu a mai putut nega că drona este a lor, afirmă Oana Țoiu

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 22:47
Sursă Foto: romania.mid.ru
Cuprins
  1. Ce spune Țoiu despre reacția ambasadorului Federaţiei Ruse în România în cazul dronei
  2. De ce spune Oana Țoiu că nu există dubii despre dronă și războiul din Ucraina

Un moment fără precedent în relațiile diplomatice recente. Ambasadorul Federației Ruse la București nu a mai reușit să nege în totalitate că drona care a intrat în spațiul aerian al României le aparține. Declarația a fost făcută sâmbătă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după convocarea oficialului rus, notează Agerpres.

Ce spune Țoiu despre reacția ambasadorului Federaţiei Ruse în România în cazul dronei

Ministrul Afacerilor Externe spune clar că nu mai există niciun dubiu asupra originii dronei care a pătruns în spațiul aerian al României.

„Este evident, şi ştiţi şi din declaraţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, că ştim foarte clar că este o dronă rusească şi în acest sens nu avem semne de întrebare. Este pentru prima dată în discuţiile cu ambasadorul Federaţiei Ruse când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”, a declarat Oana Ţoiu la Antena 3 CNN.

Ea a transmis un mesaj ferm după incidentul în care o dronă de fabricație rusească a pătruns în spațiul aerian al României. Șefa diplomaţiei române a subliniat că este vorba despre o încălcare clară a dreptului internațional.

„I-am transmis (ambasadorului Federaţiei Ruse în România – n.r), prin colegii mei de la Ministerul Afacerilor Externe, la nivelul directorului de Spaţiu, că noi condamnăm ferm acest gest al Rusiei, chiar dacă îi înţelegem când spun că nu a fost intenţionat. Acest lucru nu este cu totul relevant, pentru că încălcarea spaţiului aerian, riscul pe care l-au generat asupra vieţii civililor, infrastructurii civile, şi oricum, faptul că această dronă a ajuns în spaţiul aerian al României după ce fusese trimisă să atace infrastructura civilă din Ucraina, toate aceste lucruri încalcă Dreptul Internaţional”, a precizat Ţoiu.

De ce spune Oana Țoiu că nu există dubii despre dronă și războiul din Ucraina

Oana Țoiu a subliniat că originea dronei nu este pusă sub semnul întrebării, aceasta fiind identificată clar ca fiind de fabricație rusească. În același timp, ea a reiterat că războiul declanșat de Rusia în Ucraina reprezintă o agresiune ilegală.

„În general, poziţia pe care ei o încearcă fals să o propage în spaţiul public este aceea că vina în general ar aparţine Ucrainei. Pe de altă parte, este cât se poate de clar că ei sunt cei care atacă atât infrastructură civilă, cât şi au generat pierderi de vieţi omeneşti, ale civililor, copii, au atacat spitale, maternităţi, ambulanţe. Din perspectiva României sau din perspectiva NATO sau UE nu există nicio dilemă că acest război este unul de agresiune politică dus ilegal de Rusia, indiferent de ce tip de narativ încearcă ei să împingă mai departe şi sigur şi ambasadorul a avut mandat în aceeaşi direcţie”, a transmis ministrul Afacerilor Externe.

Tags:
