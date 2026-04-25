Peste 15 kilograme de argint, descoperite într-un microbuz la Halmeu. Șofer cercetat penal

Ana Beatrice
25 apr. 2026, 22:07
Sursă Foto: politiadefrontiera.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la granița de la Halmeu
  2. Cum au ieșit la iveală cele peste 15 kilograme de argint

Captură importantă la graniță! Autoritățile au descoperit un transport ilegal de argint. Un cetățean ucrainean este cercetat penal în acest caz.

Polițiștii de frontieră din Halmeu au găsit peste 15 kilograme de metal prețios ascunse în microbuzul pe care îl conducea. Argintul, nedeclarat și fără documente de proveniență, a fost evaluat la peste 155.000 de lei și confiscat pentru continuarea anchetei.

Ce s-a întâmplat la granița de la Halmeu

Un control de rutină s-a transformat rapid într-o intervenție amplă la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, din județul Satu Mare. Vineri, 24 aprilie, în jurul orei 11:00, un bărbat de 41 de ani s-a prezentat la intrarea în țară, conducând un microbuz înmatriculat în Ucraina, aflat în tranzit spre Cehia.

Suspiciunile apărute în urma analizei de risc au determinat autoritățile să acționeze imediat. Astfel, o echipă mixtă de polițiști de frontieră și inspectori vamali a efectuat un control detaliat al vehiculului, șoferului și bagajelor, conform datelor transmise de Poliția de Frontieră.

Cum au ieșit la iveală cele peste 15 kilograme de argint

Controlul amănunțit a confirmat rapid suspiciunile autorităților, scoțând la lumină un transport ilegal bine ascuns. În microbuz au fost descoperite cinci pungi din plastic transparent, care conțineau granule dintr-un metal alb. Verificările preliminare au arătat că este vorba despre argint, în cantitate totală de 15,386 kilograme.

Marfa nu fusese declarată, iar șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență și nici o explicație plauzibilă. Valoarea estimată a metalului depășește 155.000 de lei, întreaga cantitate fiind confiscată pentru expertiză. Pe numele cetățeanului ucrainean a fost deschis un dosar penal pentru contrabandă, potrivit sursei menționate.

