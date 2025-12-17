Ce poți face în perioada sărbătorilor pentru o stare bună de spirit

Pentru cei mai mulți, perioada Crăciunului este prilej de bucurie și momente frumoase alături de cei dragi. Însă, sunt și persoane cărora sărbătorile de iarnă nu fac decât să le provoace sau accentueze neliniștile, angoasele și sentimentele de inadaptare cu care se confruntă deja. Este important să putem numi stările cu care ne confruntăm și să facem activități care să ne ajuta la o stare bună de spirit.

Cele mai frecvente probleme ale oamenilor, în perioada sărbătorilor

Timpul petrecut alături de familie nu garantează tuturor un sentiment de căldură și apartenență. În această perioadă, unele persoane se pot simți încă și mai singure, căci sunt nevoite să adopte un comportament diferit în preajma rudelor. Și, dacă contextul nu este suficient de copleșitor, la sentimentul de inadaptare, de singurătate, contribuie și postările celorlalte persoane de pe rețelele sociale, care surprind momente plăcute alături de cei dragi.

În timp ce pentru unii, relația cu familia poate atenua din bucuria sărbătorilor, pentru alții este vorba de problemele financiare. Crăciunul a devenit un liant al consumerismului și vrând, nevrând, ne trezim la cumpărături de cadouri și decorațiuni. Până și masa festivă, încărcată ca altădată, a devenit un lux pentru unii. Iar în timp ce anumite persoane acceptă cu mai mare ușurință noul context economic, pentru altele, problemele financiare pot duce la anxietate. Accesul limitat la ședinte de psihoterapie în perioada sărbătorilor face problemele și gândurile să se simtă încă și mai copleșitoare.

De altfel, în perioade precum cea a Crăciunului, încărcate din punct de vedere emoțional, suntem mai predispuși să ne amintim de persoanele dragi pe care le-am pierdut. Mai greu de dus la bun sfârșit este și îndeplinirea unor responsabilități zilnice, cum ar fi îngrijirea persoanelor cu dizabilități, a bătrânilor sau copiilor.

Totuși, studiile de specialitate arată că problemele psihice nu se agravează în perioada sărbătorilor, ci chiar din contră. Spiritul festiv și așteptarea sărbătorilor poate funcția ca un scut, astfel că se înregistrează un număr mai redus de persoane care au nevoie de tratament și consult psihiatric, potrivit Libertatea.

Nu același lucru se poate spune despre persoanele care suferă de tulburări de dispoziție, cum ar fi . În perioada sărbătorilor de iarnă, numărul acestor crește, iar stările cu care se confruntă – se amplifică.

Ce poți face în perioada sărbătorilor pentru o stare bună de spirit

Unul dintre factorii la care putem fi atenți pentru a preveni stările angoasante este menținerea sau adaptarea rutinei zilnice. Asat presupune ca ora de trezire să nu difere cu mult față de cea din restul anului, să continuăm să mâncăm cele trei mese zilnice principale și să nu eliminăm complet sportul din rutina noastră. Oricât de banal ar părea, păstrarea unui ritm ajută creierul să perceapă diferit zilele de sărbătoare, mult mai clar, ceea ce nu face decât să reducă anxietatea.

Pentru a nu trăi cu sentimentul că timpul trece pe lângă noi și îl irosim, este important să îndeplinim sarcini oricât de mici, dar pe care să le finalizăm.

În privința sentimentului de , este important să rezistăm tentației de a ne izola. Este important să ne planificăm din timp evenimentele la care vom participa sau, daăc nu vom face asta, să nu ezităm să scriem sau sunăm o persoană cu acre ne face persoană să stăm de vorbă.

Deși poate părea o soluție la îndemână, alcoolul nu este, de fapt, un ajutor. Ba din contră, provoacă probleme cu somnul și înrăutățește problemele de sănătate mintală deja existente.