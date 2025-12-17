Coaliția a ajuns la un acord. Pe 17 decembrie, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale s-au reunit pentru a lua decizii esențiale privind bugetul și reforma administrației. S-a hotărât reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, însă fără a afecta salariile de bază ale angajaților.

Pentru administrația locală, a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. , Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) va definitiva actul normativ ce va fi supus angajării răspunderii .

Coaliția a ajuns la un acord. Ce reduceri fiscale și bugetare au fost stabilite

Printre măsurile aprobate se numără:

•⁠ ⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.

* reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;

* reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;

•⁠ ⁠reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;

* creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026 * măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor.

Ce stimulente economice sunt pregătite pentru anul viitor

Surse politice afirmă că propunerile PSD privind relansarea economică vor fi integrate în proiectul bugetului de stat pentru 2026. Acestea includ scheme de ajutor de stat pentru diverse industrii, printre care și sectorul cercetare-dezvoltare, bazate pe mecanisme de credit fiscal, dar și garanții pentru IMM-uri în valoare de peste 6,5 miliarde de lei, potrivit Știripesurse.

Anunțul oficial al PSD confirmă că detaliile măsurilor de stimulare economică vor fi prezentate înainte de adoptarea bugetului pe anul viitor și vor face parte din proiecția bugetară. Liderii coaliției susțin că aceste măsuri sunt menite să încurajeze investițiile și să atenueze impactul încetinirii economice.