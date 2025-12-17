B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mister elucidat după 20 de ani! Ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele

Mister elucidat după 20 de ani! Ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele

Selen Osmanoglu
17 dec. 2025, 16:37
Mister elucidat după 20 de ani! Ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14
Cuprins
  1. Un caz care a marcat comunitatea locală
  2. Ultimele clipe înainte de dispariție
  3. Descoperirea rămășițelor
  4. Ancheta continuă, durerea rămâne

După aproape două decenii de incertitudine și suferință, poliția din Anglia a confirmat identitatea rămășițelor unei tinere dispărute în 2006. Este vorba despre Malgorzata Wnuczek, o femeie de origine poloneză, stabilită în Leicester.

Un caz care a marcat comunitatea locală

Malgorzata Wnuczek avea 27 de ani când a dispărut, în luna mai 2006. De atunci, cazul ei a devenit unul dintre cele mai cunoscute și tulburătoare cazuri nerezolvate din zonă, scrie Metro. Familia și apropiații au trăit ani întregi fără să știe ce s-a întâmplat cu ea, scrie Click.

În luna octombrie, poliția din Leicestershire a anunțat descoperirea unor rămășițe umane într-o zonă izolată. După analize criminalistice amănunțite, autoritățile au confirmat că osemintele îi aparțin Malgorzatei Wnuczek, punând capăt unei așteptări dureroase de aproape 20 de ani.

Ultimele clipe înainte de dispariție

Malgorzata a fost văzută pentru ultima dată pe 31 mai 2006. În acea zi, ea a plecat de la locul de muncă, compania Peter Jackson Logistics, situată pe Sunningdale Road, în Leicester, și s-a urcat într-un autobuz. Destinația ei era centrul orașului, însă nu a mai ajuns niciodată acolo.

Ultimul contact cu familia a avut loc cu două zile înainte de dispariție, printr-un mesaj text. După acel moment, nu s-a mai știut nimic despre ea.

Descoperirea rămășițelor

Rămășițele tinerei au fost găsite într-o zonă de tufișuri de pe Great Central Way, aproape de Watkin Road. Descoperirea a fost făcută pe 30 septembrie, după ce ofițeri specializați au reluat căutările, în urma unor informații apărute recent.

Zona a fost imediat securizată, iar osemintele au fost trimise pentru analize criminalistice. Rezultatele au confirmat temerile familiei, dar au adus și răspunsul așteptat de aproape două decenii.

Ancheta continuă, durerea rămâne

În cadrul anchetei, poliția a reținut un bărbat de 39 de ani din zona Greater Manchester, suspectat de ajutorarea unui infractor și pervertirea cursului justiției. Acesta a fost eliberat ulterior, fără a fi luate alte măsuri, însă investigația rămâne deschisă.

Detectivul Jenni Greenway a transmis un mesaj familiei îndoliate: „În primul rând, aș dori să transmit cele mai sincere condoleanțe familiei lui Malgorzata. Deși această veste a pus capăt la aproape 20 de ani de incertitudine, nu va aduce o adevărată încheiere și nu va opri durerea lor continuă”.

Autoritățile din Anglia continuă colaborarea cu poliția din Polonia pentru a reconstitui ultimele momente din viața Malgorzatei Wnuczek și pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat în urmă cu aproape 20 de ani.

Tags:
Citește și...
Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
Eveniment
Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
Eveniment
Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
Eveniment
Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
Români păcăliți cu locuri de muncă în Germania. Unde au ajuns, de fapt, și ce li s-a întâmplat
Eveniment
Români păcăliți cu locuri de muncă în Germania. Unde au ajuns, de fapt, și ce li s-a întâmplat
Accident rutier în județul Cluj. Un TIR care transporta 200 de porci s-a răsturnat pe E81 (VIDEO)
Eveniment
Accident rutier în județul Cluj. Un TIR care transporta 200 de porci s-a răsturnat pe E81 (VIDEO)
Cum s-a modificat prețul cărnii de porc față de anul trecut? Fermierii susțin că nu reușesc să-și acopere nici costurile de producție
Eveniment
Cum s-a modificat prețul cărnii de porc față de anul trecut? Fermierii susțin că nu reușesc să-și acopere nici costurile de producție
De ce kilogramele apar atât de repede după mesele festive. Avertismentul medicilor: „Fără excese”
Eveniment
De ce kilogramele apar atât de repede după mesele festive. Avertismentul medicilor: „Fără excese”
Senatul schimbă regulile stagiilor de practică în universități. Ce se modifică pentru studenți
Eveniment
Senatul schimbă regulile stagiilor de practică în universități. Ce se modifică pentru studenți
Au apărut primele înregistrări din dosarul în care Răzvan Cuc negocia șpaga pentru directorul RAR. Cum voiau să scape de ochii procurorilor (AUDIO/VIDEO)
Eveniment
Au apărut primele înregistrări din dosarul în care Răzvan Cuc negocia șpaga pentru directorul RAR. Cum voiau să scape de ochii procurorilor (AUDIO/VIDEO)
Deținut periculos, transportat sub escortă specială pentru o vizită intimă. Misiunea a fost plătită din bani publici
Eveniment
Deținut periculos, transportat sub escortă specială pentru o vizită intimă. Misiunea a fost plătită din bani publici
Ultima oră
16:58 - Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
16:49 - Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
16:27 - Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
16:26 - Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
16:11 - Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
16:03 - Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
15:58 - Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
15:57 - Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
15:54 - Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
15:51 - Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)