După aproape două decenii de incertitudine și suferință, poliția din Anglia a confirmat identitatea rămășițelor unei tinere dispărute în 2006. Este vorba despre Malgorzata Wnuczek, o femeie de origine poloneză, stabilită în Leicester.
Malgorzata Wnuczek avea 27 de ani când a dispărut, în luna mai 2006. De atunci, cazul ei a devenit unul dintre cele mai cunoscute și tulburătoare cazuri nerezolvate din zonă, scrie Metro. Familia și apropiații au trăit ani întregi fără să știe ce s-a întâmplat cu ea, scrie Click.
În luna octombrie, poliția din Leicestershire a anunțat descoperirea unor rămășițe umane într-o zonă izolată. După analize criminalistice amănunțite, autoritățile au confirmat că osemintele îi aparțin Malgorzatei Wnuczek, punând capăt unei așteptări dureroase de aproape 20 de ani.
Malgorzata a fost văzută pentru ultima dată pe 31 mai 2006. În acea zi, ea a plecat de la locul de muncă, compania Peter Jackson Logistics, situată pe Sunningdale Road, în Leicester, și s-a urcat într-un autobuz. Destinația ei era centrul orașului, însă nu a mai ajuns niciodată acolo.
Ultimul contact cu familia a avut loc cu două zile înainte de dispariție, printr-un mesaj text. După acel moment, nu s-a mai știut nimic despre ea.
Rămășițele tinerei au fost găsite într-o zonă de tufișuri de pe Great Central Way, aproape de Watkin Road. Descoperirea a fost făcută pe 30 septembrie, după ce ofițeri specializați au reluat căutările, în urma unor informații apărute recent.
Zona a fost imediat securizată, iar osemintele au fost trimise pentru analize criminalistice. Rezultatele au confirmat temerile familiei, dar au adus și răspunsul așteptat de aproape două decenii.
În cadrul anchetei, poliția a reținut un bărbat de 39 de ani din zona Greater Manchester, suspectat de ajutorarea unui infractor și pervertirea cursului justiției. Acesta a fost eliberat ulterior, fără a fi luate alte măsuri, însă investigația rămâne deschisă.
Detectivul Jenni Greenway a transmis un mesaj familiei îndoliate: „În primul rând, aș dori să transmit cele mai sincere condoleanțe familiei lui Malgorzata. Deși această veste a pus capăt la aproape 20 de ani de incertitudine, nu va aduce o adevărată încheiere și nu va opri durerea lor continuă”.
Autoritățile din Anglia continuă colaborarea cu poliția din Polonia pentru a reconstitui ultimele momente din viața Malgorzatei Wnuczek și pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat în urmă cu aproape 20 de ani.