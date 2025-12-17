După aproape două decenii de incertitudine și suferință, din Anglia a confirmat identitatea rămășițelor unei tinere dispărute în 2006. Este vorba despre Malgorzata Wnuczek, o femeie de origine poloneză, stabilită în Leicester.

Un caz care a marcat comunitatea locală

Malgorzata Wnuczek avea 27 de ani când a dispărut, în luna mai 2006. De atunci, cazul ei a devenit unul dintre cele mai cunoscute și tulburătoare cazuri nerezolvate din zonă, scrie Metro. Familia și apropiații au trăit ani întregi fără să știe ce s-a întâmplat cu ea, scrie Click.

În luna octombrie, poliția din Leicestershire a anunțat descoperirea unor rămășițe umane într-o zonă izolată. După analize criminalistice amănunțite, autoritățile au confirmat că osemintele îi aparțin Malgorzatei Wnuczek, punând capăt unei așteptări dureroase de aproape 20 de ani.

Ultimele clipe înainte de dispariție

Malgorzata a fost văzută pentru ultima dată pe 31 mai 2006. În acea zi, ea a plecat de la locul de muncă, compania Peter Jackson Logistics, situată pe Sunningdale Road, în Leicester, și s-a urcat într-un autobuz. Destinația ei era centrul orașului, însă nu a mai ajuns niciodată acolo.

Ultimul contact cu familia a avut loc cu două zile înainte de dispariție, printr-un mesaj text. După acel moment, nu s-a mai știut nimic despre ea.

Descoperirea rămășițelor

Rămășițele tinerei au fost găsite într-o zonă de tufișuri de pe Great Central Way, aproape de Watkin Road. Descoperirea a fost făcută pe 30 septembrie, după ce ofițeri specializați au reluat căutările, în urma unor informații apărute recent.

Zona a fost imediat securizată, iar osemintele au fost trimise pentru analize criminalistice. Rezultatele au confirmat temerile familiei, dar au adus și răspunsul așteptat de aproape două decenii.

Ancheta continuă, durerea rămâne

În cadrul anchetei, poliția a reținut un bărbat de 39 de ani din zona Greater Manchester, suspectat de ajutorarea unui infractor și pervertirea cursului justiției. Acesta a fost eliberat ulterior, fără a fi luate alte măsuri, însă investigația rămâne deschisă.

Detectivul Jenni Greenway a transmis un mesaj familiei îndoliate: „În primul rând, aș dori să transmit cele mai sincere condoleanțe familiei lui Malgorzata. Deși această veste a pus capăt la aproape 20 de ani de incertitudine, nu va aduce o adevărată încheiere și nu va opri durerea lor continuă”.

Autoritățile din Anglia continuă colaborarea cu poliția din Polonia pentru a reconstitui ultimele momente din viața Malgorzatei Wnuczek și pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat în urmă cu aproape 20 de ani.