Iulia Petcu
17 dec. 2025, 16:03
Sursa Foto: Facebook/ Instituția Prefectului Municipiului București
Cuprins
  1. Ce poziție ocupă România în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index
  2. Cum este realizat clasamentul
  3. Ce țară se află pe primul loc
  4. Ce state împart locul al doilea alături de România
  5. Cum a reușit România să urce de pe locul 21 pe locul 2

România a înregistrat o creștere spectaculoasă într-un clasament internațional care analizează puterea și atractivitatea pașapoartelor la nivel global. Evoluția rapidă confirmă schimbări structurale importante și o repoziționare semnificativă în percepția internațională.

Ce poziție ocupă România în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index

România a obținut locul al doilea la nivel mondial în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index, ediția a zecea, după ce anul trecut se afla abia pe poziția 21. Rezultatul marchează una dintre cele mai mari ascensiuni din acest top, potrivit unui comunicat remis presei.

Clasamentul analizează 199 de state și evaluează calitatea cetățeniei pe baza unor criterii complexe, care depășesc simpla libertate de circulație. Prin acest rezultat, România își consolidează statutul de cetățenie competitivă în Europa, dar și atractivă pentru cetățenii cu profil internațional.

Cum este realizat clasamentul

Nomad Capitalist Passport Index evaluează țările pe baza a cinci criterii principale, respectiv călătoriile fără viză, impozitarea, percepția globală, dubla cetățenie și libertățile personale. Aceste elemente sunt analizate pentru a reflecta cât de avantajoasă este o cetățenie pentru persoanele mobile global.

Cercetătorii companiei de consultanță fiscală și imigrație arată că poziția României reflectă o combinație echilibrată între accesul internațional, fiscalitatea simplificată și un cadru juridic flexibil al cetățeniei. Această abordare diferențiază România față de statele cu sisteme administrative mai complexe.

Ce țară se află pe primul loc

În ediția din acest an, Malta ocupă primul loc în clasamentul mondial, depășind o competiție puternică din Europa și din afara continentului. Performanța se datorează scorurilor ridicate la mobilitate, regimului fiscal favorabil și recunoașterii depline a dublei cetățenii.

Aceste avantaje au plasat Malta în fruntea ierarhiei, fiind considerată una dintre cele mai avantajoase cetățenii pentru antreprenori și profesioniști activi la nivel internațional. Diferența față de următoarele clasate este însă una relativ redusă.

Ce state împart locul al doilea alături de România

Grecia, Irlanda și România împart locul al doilea în clasament, fiecare dintre aceste țări obținând rezultate excelente în arii distincte ale evaluării. Grecia a primit punctaj maxim pentru călătoriile fără viză, Irlanda pentru percepție și libertăți, iar România pentru libertate.

Toate cele trei state au primit calificativul maxim în ceea ce privește disponibilitatea dublei cetățenii. În cazul României, analiștii subliniază constanța rezultatelor în toate categoriile analizate, fără fluctuații majore.

Pașaportul românesc oferă acces extins în Europa, pe continentul american și către destinații importante din zona Asia–Pacific. Acest avantaj este relevant pentru antreprenori, profesioniști care lucrează de la distanță și familii cu activități desfășurate în mai multe regiuni.

Sistemul fiscal simplu, cu cote reduse, rămâne un element de atracție pentru rezidenții cu mobilitate internațională, care caută stabilitate și predictibilitate în interiorul Uniunii Europene. Analiștii evidențiază claritatea structurală a sistemului românesc.

Cum a reușit România să urce de pe locul 21 pe locul 2

Indicatorii de percepție au avut un rol important în această ascensiune, România înregistrând îmbunătățiri constante în reputația sa internațională. Țara obține scoruri bune la dezvoltare umană și este percepută tot mai mult ca o opțiune echilibrată.

„Ascensiunea României pe locul al doilea reflectă o țară care oferă, în egală măsură, mobilitate, stabilitate și flexibilitate. Pentru persoanele active la nivel internațional care caută o bază europeană cu deschidere globală, România se remarcă drept una dintre cele mai convingătoare opțiuni din clasamentul din acest an”, a declarat un purtător de cuvânt al Nomad Capitalist, potrivit Libertatea.

În clasament, Cipru urmează pe poziția următoare, iar Italia, Cehia, Bulgaria și Noua Zeelandă sunt la egalitate pe locul șase. Regatul Unit și Statele Unite se află mult mai jos, pe locurile 35 și 43.

