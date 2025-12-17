B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României

Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României

Ana Maria
17 dec. 2025, 17:59
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României
Sursa foto: X / @NicusorDanRO
Cuprins
  1. Nicușor Dan, întâlnire oficială la Londra cu Rgeele Charles. Ce mesaj a transmis
  2. Ce alte întâlniri a avut Nicușor Dan la Londra
  3. Ce legături are Regele Charles cu România

Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire oficială la Londra cu Regele Charles al Marii Britanii, în cadrul unei vizite de lucru.

Nicușor Dan, întâlnire oficială la Londra cu Rgeele Charles. Ce mesaj a transmis

Președintele României a publicat pe X o fotografie de la întâlnirea cu Regele Charles.

„Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham”, a scris Nicușor Dam, într-un mesaj publicat pe X.

Amintim că după ce a fost învestit în funcția de președinte, Nicușor Dan a primit un mesaj de felicitare din partea suveranului britanic.

„Sunt convins că, sub conducerea dumneavoastră, relațiile dintre țările noastre vor înflori, iar noi vom rămâne uniți în eforturile comune – inclusiv în sprijinul pentru Ucraina și stabilitatea regiunii”, a transmis Charles al III-lea.

Ce alte întâlniri a avut Nicușor Dan la Londra

Pe lângă discuția cu Regele Charles, șeful statului român s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din Regatul Unit, precum și cu oameni de afaceri români și britanici. Astfel, Nicușor Dan a continuat consolidarea legăturilor bilaterale, urmând un parcurs diplomatic activ în capitala Marii Britanii.

Până acum, doar doi lideri români au fost primiți oficial de monarhia britanică: Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. În iunie 1978, Ceaușescu a fost primul lider comunist primit la Palatul Buckingham, unde s-a întâlnit cu Regina Elisabeta a II-a.

Potrivit dezvăluirilor din cartea „Our Queen” de Robert Hardman, regina Elisabeta a II-a a evitat o conversație cu Nicolae și Elena Ceaușescu ascunzându-se în spatele unui tufiş din grădina palatului în timpul vizitei acestora.

„Regina a fost nevoită de-a lungul timpului să suporte mulți invitați neplăcuți. Oricât de oribili erau prietenii guvernului britanic, era datoria monarhului să se poarte frumos”, scrie Hardman, potrivit Hotnews.

În octombrie 2004, Ion Iliescu a fost invitat la un dejun oferit de regină, la finalul primului său mandat.

Ce legături are Regele Charles cu România

Regele Charles deține în România nu mai puțin de 10 proprietăți, cea mai cunoscută fiind casa de la Viscri, un sat recunoscut pentru patrimoniul său cultural și natural.

Tags:
Citește și...
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
Politică
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
Politică
Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
Politică
Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
Politică
Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea impozitelor locale: „Nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă. Asta este situația fiscală” (VIDEO)
Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan sare la gâtul lui Bolojan. „Nu are nici măcar o schiță, o idee.” Președintele e total nemulțumit de amânarea bugetului (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
Politică
Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”
Politică
De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”
Sorin Grindeanu continuă războiul în Coaliție. „Aș face asta în fiecare zi” (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu continuă războiul în Coaliție. „Aș face asta în fiecare zi” (VIDEO)
Ultima oră
18:57 - Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
18:55 - Germania își mărește cheltuielile militare. Bundestagul a avizat achiziții de armament de 50 de miliarde de euro
18:38 - Badantă din Italia, anchetată după ce a moștenit averea bătrânului pe care îl îngrijea. Ce s-a întâmplat, de fapt
18:35 - Este lege. Înmatricularea autovehiculelor se va face doar online. Șoferii scapă de deplasarea la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică
18:31 - Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
18:15 - Lovitură de proporții pentru șoferii care dețin mașini vechi: Impozitul va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri
18:01 - De ce își aduc pisicile „prada” acasă? Specialiștii au explicat acest comportament
18:00 - Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
17:32 - Horațiu Potra rămâne în arest. La ce penitenciar a fost mutat liderul mercenarilor
17:17 - „Mă ținea sechestrată și mă amenința cu moartea”. Ce a pățit o româncă atunci când a vrut să-și părăsească iubitul egiptean