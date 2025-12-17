Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire oficială la Londra cu Regele Charles al Marii Britanii, în cadrul unei vizite de lucru.

Nicușor Dan, întâlnire oficială la Londra cu Rgeele Charles. Ce mesaj a transmis

Președintele României a publicat pe X o fotografie de la întâlnirea cu Regele Charles.

„Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit astăzi la Palatul Buckingham”, a scris Nicușor Dam, într-un mesaj publicat pe X.

I thank His Majesty King Charles III for receiving me today at Buckingham Palace. 🇹🇩🇬🇧 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Amintim că după ce a fost învestit în funcția de președinte, Nicușor Dan a primit un mesaj de felicitare din partea suveranului britanic.

„Sunt convins că, sub conducerea dumneavoastră, relațiile dintre țările noastre vor înflori, iar noi vom rămâne uniți în eforturile comune – inclusiv în sprijinul pentru Ucraina și stabilitatea regiunii”, a transmis Charles al III-lea.

Ce alte întâlniri a avut Nicușor Dan la Londra

Pe lângă discuția cu Regele Charles, șeful statului român s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din Regatul Unit, precum și cu oameni de afaceri români și britanici. Astfel, Nicușor Dan a continuat consolidarea legăturilor bilaterale, urmând un parcurs diplomatic activ în capitala Marii Britanii.

Până acum, doar doi lideri români au fost primiți oficial de monarhia britanică: și Ion Iliescu. În iunie 1978, Ceaușescu a fost primul lider comunist primit la Palatul Buckingham, unde s-a întâlnit cu Regina Elisabeta a II-a.

Potrivit dezvăluirilor din cartea „Our Queen” de Robert Hardman, regina Elisabeta a II-a a evitat o conversație cu Nicolae și Elena Ceaușescu ascunzându-se în spatele unui tufiş din grădina palatului în timpul vizitei acestora.

„Regina a fost nevoită de-a lungul timpului să suporte mulți invitați neplăcuți. Oricât de oribili erau prietenii guvernului britanic, era datoria monarhului să se poarte frumos”, scrie Hardman, potrivit .

În octombrie 2004, Ion Iliescu a fost invitat la un dejun oferit de regină, la finalul primului său mandat.

Ce legături are Regele Charles cu România

Regele Charles deține în România nu mai puțin de 10 proprietăți, cea mai cunoscută fiind casa de la Viscri, un sat recunoscut pentru patrimoniul său cultural și natural.