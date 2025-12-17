Horațiu Potra rămâne în arest. Mercenarul, împreună cu fiul său, Dorian, și nepotul Alexandru, au fost transferați din arestul Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova. Decizia a fost luată marți seară, în contextul în care procesul penal în care sunt implicați a început pe fond, după confruntarea cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Cei trei urmează să fie verificați medical și repartizați în celule, conform procedurilor.

Ce decizie a luat Curtea de Apel București privind arestul familiei Potra

Curtea de Apel București a decis să mențină măsura arestării preventive a mercenarului Horațiu Potra și a fiului său, respingând cererile formulate de aceștia de a fi eliberați sau de a beneficia de o măsură preventivă mai ușoară. Instanța a dispus ca această decizie să fie reevaluată în termen de cel mult 30 de zile.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin prin Încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 462/1/2025”, se arată în soluţia Curţii de Apel.

Horațiu Potra rămâne în arest. Ce acuzații i se aduce lui și apropiaților săi

Horațiu Potra a fost arestat preventiv încă din 21 noiembrie pentru tentative de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și al materiilor explozive. Aceeași măsură a fost luată și pentru fiul și nepotul său. Potra a fost adus în țară din Dubai în 20 noiembrie, după ce a acceptat să se întoarcă voluntar, accelerând astfel procedurile de aducere în țară, în condițiile lipsei unui acord de extrădare între România și .

Care este contextul procesului în care este implicat mercenarul Horațiu Potra

În proces este implicat și fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, alături de alți 20 de inculpați, acuzați de infracțiuni grave vizând destabilizarea României. Procurorii au prezentat în rechizitoriu că, pe 7 decembrie 2024, imediat după decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale, Georgescu s-a întâlnit în condiții clandestine cu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani, Ilfov. Se susține că mercenarul a sprijinit campania electorală și a desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară, potrivit .

Procurorii afirmă că, la acea întâlnire, Georgescu şi Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare acţiuni violente cu caracter subversiv, pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la vremea respectivă.