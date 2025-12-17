O badantă din Italia a ajuns în atenția autorităților după ce s-a prezentat la notar cu un testament prin care un pensionar decedat îi lăsa întreaga avere. Moștenirea include o casă și o sumă importantă de bani, iar cazul este acum verificat de anchetatori.

Testamentul care a ridicat semne de întrebare

Femeia, care lucra ca badantă, avea grijă de un bătrân din Italia de o perioadă mai lungă de timp. După ce acesta a murit, la spitalul din Pistoia, ea s-a prezentat la un notar din oraș și a declarat că este unica moștenitoare a bunurilor lăsate de pensionar, scrie Cancan.

Potrivit documentului prezentat, testamentul ar fi fost întocmit înainte de deces, iar bărbatul ar fi decis să îi lase femeii întreaga sa avere. Situația a atras rapid atenția autorităților, având în vedere circumstanțele și valoarea moștenirii.

Ce bunuri ar fi primit badanta

Conform informațiilor apărute în presa internațională, badanta, originară dintr-o țară din afara Uniunii Europene, ar fi moștenit o casă situată în localitatea Montale. În plus, aceasta ar fi primit acces la suma de 232.000 de euro, bani aflați în contul curent al pensionarului.

Transferul banilor s-ar fi făcut într-un interval foarte scurt de timp, lucru care a contribuit la declanșarea verificărilor. Valoarea totală a moștenirii este considerată una semnificativă.

Verificările autorităților

Anchetatorii analizează acum dacă toate procedurile legale au fost respectate și dacă testamentul reflectă cu adevărat voința defunctului. Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că bărbatul nu ar fi fost în deplinătatea facultăților mintale în momentul în care a semnat documentul.

De asemenea, autoritățile verifică dacă există și alți posibili moștenitori care ar putea avea drepturi asupra averii. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor stabili dacă testamentul este valid sau nu.

Ce urmează în acest caz

Dacă se va demonstra că testamentul a fost întocmit legal și în condiții corecte, badanta va rămâne beneficiara unei averi considerabile.

În caz contrar, documentul ar putea fi anulat, iar bunurile ar putea fi revendicate de alți moștenitori sau de stat.