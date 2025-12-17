B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Este lege. Înmatricularea autovehiculelor se va face doar online. Șoferii scapă de deplasarea la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică

Este lege. Înmatricularea autovehiculelor se va face doar online. Șoferii scapă de deplasarea la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică

Adrian Teampău
17 dec. 2025, 18:35
Este lege. Înmatricularea autovehiculelor se va face doar online. Șoferii scapă de deplasarea la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Șoferii scapă de drumul la ghișeu
  2. Digitalizare fără finalizare la DGPCI
  3. Șoferii salvați de un singur paragraf

Şoferii își vor putea înmatricula mașinile de pe dispozitivele electronice, fără să mai fie necesară prezența la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică dezvoltată de DGPCI.

Șoferii scapă de drumul la ghișeu

Înmatricularea autovehiculelor se va putea face online, de pe orice dispozitiv electronic. Șoferii au scăpat de drumul la sediile Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) pentru a obține datele de logare pe platforma electronică. Acest lucru este posibil datorită unui proiect de lege care a fost adoptat în Camera Deputaților.

Platforma electronică ce permite persoanelor interesate să înmatriculeze sau să radieze vehicule online, a fost lansată anul acesta. Chiar și așa, procedura implica, totuși, un drum la sediile DGPCI. Utilizatorul trebuia să se autentifice în fața funcționarului de la ghișeu ca să primească datele de logare.

În acest context, pentru a elimina acest drum, s-a stabilit, printr-o lege ce se va aplica de vineri, ca autoritățile din domeniu să schimbe procedurile de autentificare. Astfel, pentru crearea conturilor de utilizator vor fi create aplicații similare celor folosite de serviciile bancare pentru înregistrare și autentificare.

Concret, Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor va trebui să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet. Solicitanții vor primi datele de acces printr-un flux complet online.

Digitalizare fără finalizare la DGPCI

În urmă cu doi ani, guvernul a propus, prin OUG 38/2023, dezvoltarea unei platforme electronice, ce permite înmatricularea sau radierea vehiculelor online. În vară, platforma online a fost operaționalizată pentru șoferii din București. Chiar și așa, exista un impediment.

Actul normativ prevedea că utilizatorii trebuie să meargă la un sediu al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor pentru a se autentificași pentru a obține datele de acces în sistem (utilizator și parolă).

Prin Legea 230/2025, ce se aplică din 19 decembrie, s-a stabilit eliminarea acestui pas. Datele vor fi obținute online, fără să mai fie nevoie de deplasarea fizică.

Șoferii salvați de un singur paragraf

Concret, noua lege adaugă un paragraf la prevederile OUG 38/2023. Astfel, serviciile publice comunitare „asigură crearea conturilor de utilizator pe pagina de internet a Direcției generale permise de conducere și înmatriculări, pentru identificarea persoanelor fizice/ juridice care depun cereri online și/ sau utilizează aplicațiile informatice disponibile pe aceasta, aferente activităților de eliberare/ obținere a permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor”.

Trebuie spus că inițiatorii legii nu indică o soluție anume pentru acest lucru. Aceștia doar sugerează ca procedura de autentificare să se facă prin metode folosite și de alte tipuri de servicii.

Astfel, șoferii s-ar putea autentifica online, prin prezentarea cărții de identitate în fața unei camere video, printr-o aplicație integrată platformei. De asemenea, există posibilitatea unei interacțiuni online cu un funcţionar al DGPCI. Identificarea soluției tehnice potrivite va rămâne la latitudinea autorității.

Tags:
Citește și...
Badantă din Italia, anchetată după ce a moștenit averea bătrânului pe care îl îngrijea. Ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
Badantă din Italia, anchetată după ce a moștenit averea bătrânului pe care îl îngrijea. Ce s-a întâmplat, de fapt
De ce își aduc pisicile „prada” acasă? Specialiștii au explicat acest comportament
Eveniment
De ce își aduc pisicile „prada” acasă? Specialiștii au explicat acest comportament
Horațiu Potra rămâne în arest. La ce penitenciar a fost mutat liderul mercenarilor
Eveniment
Horațiu Potra rămâne în arest. La ce penitenciar a fost mutat liderul mercenarilor
„Mă ținea sechestrată și mă amenința cu moartea”. Ce a pățit o româncă atunci când a vrut să-și părăsească iubitul egiptean
Eveniment
„Mă ținea sechestrată și mă amenința cu moartea”. Ce a pățit o româncă atunci când a vrut să-și părăsească iubitul egiptean
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București
Eveniment
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București
Mister elucidat după 20 de ani! Ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele
Eveniment
Mister elucidat după 20 de ani! Ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele
Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
Eveniment
Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
Eveniment
Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
Eveniment
Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
Români păcăliți cu locuri de muncă în Germania. Unde au ajuns, de fapt, și ce li s-a întâmplat
Eveniment
Români păcăliți cu locuri de muncă în Germania. Unde au ajuns, de fapt, și ce li s-a întâmplat
Ultima oră
18:57 - Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
18:55 - Germania își mărește cheltuielile militare. Bundestagul a avizat achiziții de armament de 50 de miliarde de euro
18:38 - Badantă din Italia, anchetată după ce a moștenit averea bătrânului pe care îl îngrijea. Ce s-a întâmplat, de fapt
18:31 - Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
18:15 - Lovitură de proporții pentru șoferii care dețin mașini vechi: Impozitul va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri
18:01 - De ce își aduc pisicile „prada” acasă? Specialiștii au explicat acest comportament
18:00 - Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
17:59 - Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României
17:32 - Horațiu Potra rămâne în arest. La ce penitenciar a fost mutat liderul mercenarilor
17:17 - „Mă ținea sechestrată și mă amenința cu moartea”. Ce a pățit o româncă atunci când a vrut să-și părăsească iubitul egiptean