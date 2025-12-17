Şoferii își vor putea înmatricula mașinile de pe dispozitivele electronice, fără să mai fie necesară prezența la ghişeu pentru conectarea la dezvoltată de .

Șoferii scapă de drumul la ghișeu

Înmatricularea autovehiculelor se va putea face online, de pe orice . Șoferii au scăpat de drumul la sediile Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI) pentru a obține datele de logare pe platforma electronică. Acest lucru este posibil datorită unui proiect de lege care a fost adoptat în Camera Deputaților.

Platforma electronică ce permite persoanelor interesate să înmatriculeze sau să radieze vehicule online, a fost lansată anul acesta. Chiar și așa, procedura implica, totuși, un drum la sediile DGPCI. Utilizatorul trebuia să se autentifice în fața funcționarului de la ghișeu ca să primească datele de logare.

În acest context, pentru a elimina acest drum, s-a stabilit, printr-o lege ce se va aplica de vineri, ca autoritățile din domeniu să schimbe procedurile de autentificare. Astfel, pentru crearea conturilor de utilizator vor fi create aplicații similare celor folosite de serviciile bancare pentru înregistrare și autentificare.

Concret, Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor va trebui să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet. Solicitanții vor primi printr-un flux complet online.

Digitalizare fără finalizare la DGPCI

În urmă cu doi ani, guvernul a propus, prin OUG 38/2023, dezvoltarea unei platforme electronice, ce permite înmatricularea sau radierea vehiculelor online. În vară, platforma online a fost operaționalizată pentru șoferii din București. Chiar și așa, exista un impediment.

Actul normativ prevedea că utilizatorii trebuie să meargă la un sediu al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor pentru a se autentificași pentru a obține datele de acces în sistem (utilizator și parolă).

Prin Legea 230/2025, ce se aplică din 19 decembrie, s-a stabilit eliminarea acestui pas. Datele vor fi obținute online, fără să mai fie nevoie de deplasarea fizică.

Șoferii salvați de un singur paragraf

Concret, noua lege adaugă un paragraf la prevederile OUG 38/2023. Astfel, serviciile publice comunitare „asigură crearea conturilor de utilizator pe pagina de internet a Direcției generale permise de conducere și înmatriculări, pentru identificarea persoanelor fizice/ juridice care depun cereri online și/ sau utilizează aplicațiile informatice disponibile pe aceasta, aferente activităților de eliberare/ obținere a permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor”.

Trebuie spus că inițiatorii legii nu indică o soluție anume pentru acest lucru. Aceștia doar sugerează ca procedura de autentificare să se facă prin metode folosite și de alte tipuri de servicii.

Astfel, șoferii s-ar putea autentifica online, prin prezentarea cărții de identitate în fața unei camere video, printr-o aplicație integrată platformei. De asemenea, există posibilitatea unei interacțiuni online cu un funcţionar al DGPCI. Identificarea soluției tehnice potrivite va rămâne la latitudinea autorității.