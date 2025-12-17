Impozitul la mașinile vechi va bubui. Ministerul Afacerilor Interne a finalizat centralizarea tuturor informațiilor referitoare la mașinile din România prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Aceste date, care includ noile clasificări privind norma de poluare, vor fi distribuite către toate prefecturile din țară, urmând ca primăriile să aibă acces la istoricul complet al fiecărui automobil.

Astfel, autoritățile locale vor putea aplica un nou sistem de calcul al impozitului auto, care va lua în considerare atât norma de poluare, cât și capacitatea cilindrică a vehiculelor.

Impozitul la mașinile vechi va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri

Măsurile vor afecta, în special, care dețin mașini mai vechi sau autoturisme cu capacitate cilindrică mare. Aceștia trebuie să se aștepte ca, începând cu 1 ianuarie 2026, să plătească impozite semnificativ mai mari față de cele actuale.

Potrivit Legii 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, publicată în Monitorul Oficial pe 15 decembrie 2025, toate primăriile vor fi obligate să crească impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80%, informează Știripesurse.

Cum se realizează transmiterea datelor către primării

Datele colectate vor fi transmise Instituțiilor Prefectului din fiecare județ și Municipiului București în mod securizat, respectând toate protocoalele de securitate și normele privind protecția datelor personale. Distribuirea va începe chiar din 19 decembrie 2025, iar primăriile vor putea prelua aceste informații începând cu data de 20 decembrie 2025.

Într-o ședință video desfășurată pe 17 decembrie 2025, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a explicat prefecților mecanismul de transmitere a datelor, asigurând respectarea prevederilor legale.

Ce se întâmplă dacă primăriile nu respectă noile reglementări

Draftul OUG prevede că, dacă ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunică în termen hotărârile consiliilor locale privind majorarea taxelor, alimentarea cu fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit va fi sistată. Acest lucru poate afecta grav bugetele locale, cu excepția plăților sociale esențiale.

