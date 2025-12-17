B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Lovitură de proporții pentru șoferii care dețin mașini vechi: Impozitul va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri

Lovitură de proporții pentru șoferii care dețin mașini vechi: Impozitul va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri

Ana Maria
17 dec. 2025, 18:15
Lovitură de proporții pentru șoferii care dețin mașini vechi: Impozitul va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Impozitul la mașinile vechi va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri
  2. Cum se realizează transmiterea datelor către primării
  3. Ce se întâmplă dacă primăriile nu respectă noile reglementări

Impozitul la mașinile vechi va bubui. Ministerul Afacerilor Interne a finalizat centralizarea tuturor informațiilor referitoare la mașinile din România prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Aceste date, care includ noile clasificări privind norma de poluare, vor fi distribuite către toate prefecturile din țară, urmând ca primăriile să aibă acces la istoricul complet al fiecărui automobil.

Astfel, autoritățile locale vor putea aplica un nou sistem de calcul al impozitului auto, care va lua în considerare atât norma de poluare, cât și capacitatea cilindrică a vehiculelor.

Impozitul la mașinile vechi va bubui. Când intră în vigoare noile măsuri

Măsurile vor afecta, în special, șoferii care dețin mașini mai vechi sau autoturisme cu capacitate cilindrică mare. Aceștia trebuie să se aștepte ca, începând cu 1 ianuarie 2026, să plătească impozite semnificativ mai mari față de cele actuale.

Potrivit Legii 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, publicată în Monitorul Oficial pe 15 decembrie 2025, toate primăriile vor fi obligate să crească impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80%, informează Știripesurse.

Cum se realizează transmiterea datelor către primării

Datele colectate vor fi transmise Instituțiilor Prefectului din fiecare județ și Municipiului București în mod securizat, respectând toate protocoalele de securitate și normele privind protecția datelor personale. Distribuirea va începe chiar din 19 decembrie 2025, iar primăriile vor putea prelua aceste informații începând cu data de 20 decembrie 2025.

Într-o ședință video desfășurată pe 17 decembrie 2025, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a explicat prefecților mecanismul de transmitere a datelor, asigurând respectarea prevederilor legale.

Ce se întâmplă dacă primăriile nu respectă noile reglementări

Draftul OUG prevede că, dacă ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunică în termen hotărârile consiliilor locale privind majorarea taxelor, alimentarea cu fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit va fi sistată. Acest lucru poate afecta grav bugetele locale, cu excepția plăților sociale esențiale.

proiectOUGcodfiscal_12122025 (3) by negrealucian05

Tags:
Citește și...
Împodobirea mașinilor de Crăciun, între spirit festiv și sancțiuni usturătoare. Ce amenzi riscă şoferii
Auto
Împodobirea mașinilor de Crăciun, între spirit festiv și sancțiuni usturătoare. Ce amenzi riscă şoferii
Cum afectează o pompă de înaltă presiune uzată restul sistemului de injecție
Auto
Cum afectează o pompă de înaltă presiune uzată restul sistemului de injecție
Amenzile pentru lipsa RCA la trotinetele electrice au intrat în vigoare. Ce sume riscă cei care încalcă legea
Auto
Amenzile pentru lipsa RCA la trotinetele electrice au intrat în vigoare. Ce sume riscă cei care încalcă legea
Tu știi ce semnifică indicatorul rutier cu „scut și săgeată”? Iată ce înseamnă cu adevărat și ce greșesc majoritatea șoferilor
Auto
Tu știi ce semnifică indicatorul rutier cu „scut și săgeată”? Iată ce înseamnă cu adevărat și ce greșesc majoritatea șoferilor
RCA în 2026: Ce trebuie să știi cu adevărat dacă nu vrei să plătești inutil!
Auto
RCA în 2026: Ce trebuie să știi cu adevărat dacă nu vrei să plătești inutil!
Motoarele clasice revin în preferințele cumpărătorilor la nivel global. De ce încetinește tranziția spre vehicule electrice
Auto
Motoarele clasice revin în preferințele cumpărătorilor la nivel global. De ce încetinește tranziția spre vehicule electrice
Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
Auto
Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
Auto
Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Auto
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Auto
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Ultima oră
18:57 - Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
18:55 - Germania își mărește cheltuielile militare. Bundestagul a avizat achiziții de armament de 50 de miliarde de euro
18:38 - Badantă din Italia, anchetată după ce a moștenit averea bătrânului pe care îl îngrijea. Ce s-a întâmplat, de fapt
18:35 - Este lege. Înmatricularea autovehiculelor se va face doar online. Șoferii scapă de deplasarea la ghişeu pentru conectarea la platforma electronică
18:31 - Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
18:01 - De ce își aduc pisicile „prada” acasă? Specialiștii au explicat acest comportament
18:00 - Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
17:59 - Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României
17:32 - Horațiu Potra rămâne în arest. La ce penitenciar a fost mutat liderul mercenarilor
17:17 - „Mă ținea sechestrată și mă amenința cu moartea”. Ce a pățit o româncă atunci când a vrut să-și părăsească iubitul egiptean